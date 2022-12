Ukraine: Wiederaufbau mit Stararchitekt Norman Foster

Schon im April hatte der britische Stararchitekt Sir Norman Foster für Aufsehen gesorgt. Er wolle sein Wissen und Können für den Wiederaufbau Charkiws anbieten, kündigte der Brite damals an, und zwar pro bono, also ohne Honorar. Per Videoschalte tauschte sich Sir Norman Foster seither regelmäßig mit dem Bürgermeister Ihor Terechow aus.

Charkiw, bekannt für seine Jugendstilarchitektur, war bis zum Beginn des russischen Überfalls im April die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Gut 1,5 Millionen Menschen lebten hier, nur rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Charkiw ist auch die Heimatstadt Serhij Zhadans, des diesjährigen Friedenspreisträgers des Deutschen Buchhandels.

Stararchitekt Norman Foster (rechts) bei seinem Treffen mit Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow im Dezember 2022

Sir Norman Foster zählt zu den Stars seiner Zunft. 1999 wurde ihm der Pritzker-Preis verliehen, der als eine Art Oscar der Architektur gilt. Der 180 Meter hohe Wolkenkratzer "The Gherkin", der sich wie eine gedrehte Spindel in den Londoner Himmel schraubt, die futuristische Millennium Bridge über die Themse, der Apple Park im kalifornischen Cupertino oder auch die Glaskuppel des Reichstags in Berlin - diese und andere prestigeträchtigen Projekte entstammen Fosters Architekturschmiede.

Foster baute auch für die Fußball-WM in Katar

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Ein Wahrzeichen für Berlin Einer seiner bekanntesten Entwürfe und ein Muss für alle Berlin-Touristen: Mit seiner Kuppel für das Berliner Reichstagsgebäude schenkte Norman Foster der Stadt ein neues Wahrzeichen und eine vielbesuchte Attraktion. Der Architekt beugte sich der Politik, denn ursprünglich wollte er "jede Erhebung auf dem Dach" vermeiden.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Überdacht Im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß? Da ließ man den Innenhof des Smithsonian Museums, eines der größten Museen in Washington, nach Plänen von Norman Foster überdachen. In 27 Metern Höhe entstand - dank ausgeklügelter Ingenieurskunst - eine aus Deutschland stammende, wellenförmige Stahl-Glas-Konstruktion. Das Museum gewann Platz für Veranstaltungen und Konzerte.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Verschlungen Wie eine riesige blaue Gurke schraubt sich der Swiss Re Tower in den Himmel. Der 180 Meter hohe Wolkenkratzer steht seit 2004 im Finanzbezirk Londons. Die Architekten Foster und Ken Shuttleworth entwarfen ein Tragwerk, das aus ineinander verschlungenen Helixsträngen besteht, einer Art Schlauchgeflecht. Der Formgebung folgt die Verkleidung aus dreieckigen und rautenförmigen Glaselementen.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Befreit Freies Bauen für freie Geister: Für die Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin entwarf Foster einen kompakten, mehrgeschossigen Stahlbetonbau mit zwei Gebäudekernen. Diese "innere Baukonstruktion" wird von einer freitragenden, kuppelartigen Gebäudehülle weit umspannt. Darunter finden 700.000 Bücher aus insgesamt elf verschiedenen philologischen Bibliotheken Platz.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Gewandelt Arbeit, Kultur und Leben, Vergangenheit und Zukunft: Scheinbare Gegensätze brachte Foster unter einen Hut, als er 2007 seinen Masterplan für Duisburg vorlegte. Die deutsche Industriestadt am Rhein stand wegen des Strukturwandels vor besonderen Herausforderungen. Der Duisburger Innen-Hafen mit seinen alten Mühlen- und Speichergebäuden entwickelte sich danach zu einem grünen Zentrum am Wasser.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Überspannt Pilgerstätte des modernen Fußballs: Das Wembley-Stadion steht im Londoner Stadtbezirk Brent. Fosters Neubau ersetzte die legendäre Arena von 1923 und fasst 90.000 Zuschauer. Über dem Oval spannen sich ein 133 Meter hoher Gerüstbogen und ein bewegliches Dach. Das "Wembley" zählt zu den zehn größten Stadien der Welt. Mit ihm hat sich Norman Foster auch in der Welt des Sports ein Denkmal gesetzt.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Beschwingt Die Millennium Bridge in London führt als Fußgängerbrücke über die Themse. Sie verbindet die Innenstadt mit dem Stadtteil Southwark. Von der erdverankerten Hängebrücke aus genießt man den besten Blick auf die St Paul's Cathedral. Wegen starker Querschwingungen musste Fosters Bauwerk mehrfach saniert werden. Die Londoner tauften sie "Wackelbrücke".

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Ästhetisch Brückenschlag der Extreme: Das Viadukt von Millau führt in Südfrankreich die Autobahn A75 über den Fluss Tarn in Richtung Barcelona. Norman Foster verlieh dem Entwurf des Konstrukteurs Michel Virlogeux ästhetische Gestalt. Seit der Einweihung im Jahr 2004 ist das Viadukt mit 2460 Metern Spannweite die längste Schrägseilbrücke der Welt. Das höchste Bauwerk Frankreichs ist es ohnehin.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Glänzend Wie zwei ineinander verschmolzene Sanddünen erhebt sich das wellenförmige Gebäude des Expo-Pavillons der Vereinigten Arabischen Emirate. Auf der Weltausstellung 2010 in Shanghai setzte der Entwurf von "Foster und Partner" einen architektonischen Glanzpunkt und begeisterte die Besucher. Die 20 Meter hohe Edelstahl-Fassade reflektiert tagsüber das Sonnenlicht und lässt das Gebäude golden schimmern.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Verformt Am Südufer der Themse, zwischen Tower Bridge und dem Bahnhof London Bridge, erhebt sich die neue City Hall von London. Seine knollenartige Form verdankt das Rathaus dem Zwang zum Energiesparen. Architekt Foster ließ dafür die Gebäude-Oberfläche verringern. Manche vergleichen das Gebäude mit dem Helm von Darth Vader oder einem eingedrückten Ei.

Norman Foster: Der Stararchitekt wird 85 Vielfach geehrt und mit Preisen überhäuft Lord Norman Foster ist einer der ganz großen Architekten. Königin Elisabeth II. erhob ihn in den Adelsstand. Foster ist Ehrenmitglied im Bund Deutscher Architekten, gehört dem deutschen Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste an, ebenso dem britischen Order of Merit. Auch mit dem Pritzker-Preis wurde der britische Architekt bedacht, der am 1. Juni 2020 seinen 85. Geburtstag feiert. Autorin/Autor: Stefan Dege



Doch zog der mit Preisen überhäufte Architekt zuletzt auch Kritik auf sich. Denn sein weltweit vernetztes Büro übernahm auch spektakuläre Aufträge für autoritäre Regime. So entwarfen "Foster + Partners" etwa ein gewaltiges transparentes Zelt in Kasachstans Hauptstadt Astana, einen Flughafen in Peking, das Fußball-WM-Finalstadion in Katar, in Ländern also mit – laut Amnesty International - bedenklicher Menschenrechtslage.

Benedikt Hotze, Sprecher beim Bund Deutscher Architekten, findet das Vorgehen Sir Norman Fosters, sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Masterplan für Charkiw international ins Gespräch zu bringen, zwar "nicht ehrenrührig". Ein solches Gebaren sei in der Branche jedoch eher ungewöhnlich. Hotze zur DW: "So arbeiten Büros eigentlich nicht."

Die Feuerwehr im Einsatz: Eine russische Rakete hat im September 2022 das Energiekraftwerk in Charkiw getrofffen

Charkiws Bürgermeister Terechow, der zugleich das Forum ukrainischer Bürgermeister vertritt, stand seit April im ständigen Telefonkontakt zu Foster, wie das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Währenddessen regte sich offenbar Unmut in der Stadt: Der Masterplan für den Wiederaufbau Charkiws sei der ukrainischen Öffentlichkeit nie präsentiert worden, sagte die Architekturhistorikerin Jewgenija Gubkina der "Neuen Zürcher Zeitung". Die Diskussion darüber finde hinter verschlossenen Türen statt, was "völlig unangemessen" sei. Lediglich Details sickerten manchmal durch.

Bauen wie beim Berliner Reichstag

Norman Foster berät die Stadt Charkiw pro bono

Ein prominentes Detail betrifft etwa das Haus der Regionalverwaltung, das durch einen Raketenbeschuss am 1. März 2022 stark zerstört wurde und völlig ausbrannte

. Das konstruktivistische Gebäude aus den 1920er-Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg im stalinistischen Zuckerbäckerstil wiederaufgebaut, trage "viele historische Schichten", sagte die ukrainische Stadtforscherin Iryna Sklokina der Tageszeitung "taz". Deshalb werde über seine Zukunft kontrovers diskutiert. Ein Abriss sei ebenso im Gespräch wie die Rekonstruktion der Version aus Stalins Zeiten, bei der man die Spuren der Raketeneinschläge sichtbar lasse. Foster hingegen wolle nur die historische Fassade erhalten, jedoch das Innere ganz neu bauen - wie Foster es bereits beim Berliner Reichstag vorgeführt hat, so Sklokina.

Ein Arbeiter repariert das Fernwärmenetz von Charkiw. Ein Bild aus dem Oktober 2022

Am dritten Dezemberwochenende ist Norman Foster in die Ostukraine gereist. Sein Treffen mit Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow ist auf der Website vonFosters in Spanien ansässiger Stiftung professionell dokumentiert. . Die Stiftung betont, man habe die Bevölkerung über Fragebögen beteiligt, auf die es 16.000 Antworten gegeben habe. Von rund 100 Treffen und wöchentlichen Arbeitssitzungen mit der Kharkiv Group of Architects wird berichtet, einer Gruppe bestehend aus zehn örtlichen Architekten, Stadtplanern und Historikern.

Fünf Projekte für den Wiederaufbau

Für den Wiederaufbau seien fünf Pilotprojekte identifiziert worden, auf die der Masterplan aufbaut. Das "Kulturerbe-Projekt" werde ein neues architektonisches Wahrzeichen im Stadtzentrum schaffen. Das "Flussprojekt" soll einen sechs Kilometer langen Streifen zwischen den Flüssen Charkiw und Nemyschlya in eine ökologische Verbindung für Fußgänger und Radfahrer verwandeln. Im Rahmen des "Industrieprojekts" werde ein Kohlekraftwerk in ein Zentrum für saubere Energie und Lebensmittel umgewandelt, impulsgebend für die Industrie in ganz Charkiw. Das "Wohnungsbau-Projekt" soll vorhandene Gebäude sicher, modern und energieeffizient machen. Und ein Pilotprojekt "Wissenschaft" schließlich dient der Ansiedlung von Technologieunternehmen, Forschungfirmen und Start-ups.

Markus Lehrmann von der Architektenkammer in Nordrhein-Westfalen

Auch in deutschen Architektenkreisen wird bereits über Wiederaufbauangebote an die Ukraine nachgedacht. Gespräche dazu seien bereits geführt worden, sagt Markus Lehrmann, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, der auch von "bilateralen Ukraine-Kontakten einzelner Architekten" berichtet. Doch erst müsse wieder Frieden einkehren. Derzeit brauche die Ukraine Erste Hilfe beim Wiederherstellen der Infrastruktur, von Fernwärme-, Strom- und Wassernetzen. "Derzeit", so Lehmann, "haben die Menschen ganz andere Sorgen."