Live: Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2022 an Serhij Zhadan

Als eine der wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur wird Serhij Zhadan in diesen Wochen häufig bezeichnet. So treffend diese Beschreibung angesichts seiner Beobachtungen aus dem Kriegsalltag ist, so sehr ist der Autor seit dem 24. Februar 2022 über sein künstlerisches Schaffen hinaus zu einem Symbol für sein Heimatland geworden.

Der Stiftungsrat hat den ukrainischen Schriftsteller und Musiker Serhij Zhadan zum Friedenspreisträger des Jahres 2022 gewählt. Die Verleihung findet am Sonntag, 23. Oktober 2022, in der Frankfurter Paulskirche statt und wird live um 08.45 UTC auf DW Deutsch übertragen.