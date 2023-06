Ukraine aktuell: Wladimir Putin beschuldigt Westen erneut

Den Besuch einer Delegation aus Afrika und deren Friedensvorschläge nutzt der Kremlchef, um die Schuld am Einmarsch in der Ukraine von sich zu weisen. Zugleich lobt er den "Ansatz" der Afrikaner. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Putin lobt Friedensinitiative der Afrikaner und kritisiert sie zugleich

Kremlsprecher Peskow rechnet mit endgültigem Aus für Getreideabkommen

Selenskyj dankt Deutschland ausdrücklich für Militärhilfe

Zahl der Todesopfer nach Bruch von Kachowka-Staudamm auf 45 gestiegen

Biden gegen Vorzugsbehandlung der Ukraine bei möglichem NATO-Beitritt

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs in St. Petersburg den "ausbalancierten Ansatz der afrikanischen Freunde in der Ukraine-Krise" gelobt. Prinzipiell sei er zu Friedensgesprächen bereit. Dann wies er aber wesentliche Teile der afrikanischen Friedensinitiative zurück.

Putin und seine Sicht der Dinge

Putin unterbrach die Eröffnungsreden der afrikanischen Delegation, um mehrere Gründe vorzutragen, warum er viele ihrer Vorschläge für "fehlgeleitet" hält, und nutzte die Gelegenheit, um seine Sicht der Dinge darzulegen. Putin erklärte, Russland sei offen für einen konstruktiven Dialog mit jedem, der Frieden auf Grundlage legitimer Interessen schaffen wolle. Darunter versteht die russische Regierung, dass die Annexion von fünf ukrainischen Regionen anerkannt werden muss.

Dann wiederholte Putin seine Ansicht, dass die Ukraine und der Westen den Konflikt ausgelöst hätten - lange bevor Russland in die Ukraine einmarschiert sei. Er gab zudem dem Westen die Schuld für den weltweiten Anstieg der Lebensmittelpreise. Putin sagte den afrikanischen Delegierten, das internationale Getreideabkommen löse die Probleme afrikanischer Länder mit hohen globalen Lebensmittelpreisen nicht. Grund sei, dass nur drei Prozent der ukrainischen Getreideexporte an die ärmsten Länder geliefert würden.

Peskow rechnet mit Aus für Getreideabkommen

Fast zeitgleich zu Putins Statement in St. Petersburg kündigte sein Regierungssprecher Dmitri Peskow in einem Interview an, das Getreideabkommen werde höchstwahrscheinlich nicht verlängert. Wenn man die gegenwärtigen Umstände betrachte, habe das Abkommen keine Chance, sagte er der Zeitung "Iswestia".

Putins Sprachrohr: Kremlsprecher Dmitri Peskow Bild: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Der Getreidedeal zwischen Russland und der Ukraine wurde im vergangenen Sommer unter Vermittlung der UN und der Türkei abgeschlossen und beendete mehrere Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs Moskaus Seeblockade ukrainischer Häfen. Das Abkommen wurde mehrfach verlängert, zuletzt aber nur noch für jeweils zwei Monate. Die aktuelle Verlängerung gilt bis zum 18. Juli. Es sieht im Kern vor, dass ukrainisches Getreide durch das von Russland beherrschte Schwarze Meer transportiert werden darf. Die Ukraine zählt zu den weltweit größten Getreideexporteuren. Viele afrikanische Länder sind dringend auf Getreidelieferungen angewiesen.

Ramaphosa: "Dieser Krieg muss enden"

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, der gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs aus dem Senegal, Ägypten, Sambia, Uganda, der Republik Kongo und den Komoren nach St. Petersburg gereist ist, forderte, alle Hindernisse für eine Verlängerung des Getreideabkommens aus dem Weg zu räumen.

Wladimir Putin mit Cyril Ramaphosa, dem Verhandlungsführer der afrikanischen Delegation Bild: Ramil Sitdikov/TASS/dpa/picture alliance

Im Zuge ihrer Friedensinitiative hat die Delegation aus Afrika nach eigenen Angaben einen Zehn-Punkte-Plan erarbeitet. Darin schlagen die Beteiligten unter anderem eine Feuerpause und vertrauensbildende Maßnahmen als ersten Schritt zur Beendigung des Krieges vor. "Dieser Krieg muss enden", forderte Ramaphosa bei dem Treffen mit Putin in St. Petersburg, wie auch am Tag zuvor in Kiew.

Selenskyj dankt Deutschland und dem Westen für Militärhilfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei westlichen Partnern für die anhaltende Militärhilfe bedankt. In seiner täglichen Videoansprache nannte er ausdrücklich Deutschland, das gerade erst die Lieferung von 64 weiteren Lenkflugkörpern für Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot an das angegriffene Land angekündigt hatte. "Deutschland, danke (...) für die unveränderte Stärke beim Schutz von Leben vor dem russischen Raketenterror", sagte der Staatschef.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich täglich per Video an die Ukrainer und die Weltöffentlichkeit Bild: Presidential Office of Ukraine

Zahl der Todesopfer nach Bruch von Kachowka-Staudamm steigt weiter

Knapp zwei Wochen nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer durch die dadurch ausgelösten Überschwemmungen auf mindestens 45 gestiegen. Das ukrainische Ministerium für innere Angelegenheiten sprach am Samstagabend von 16 Getöteten und 31 Vermissten. Die von Moskau eingesetzten Behörden in den russisch besetzten Gebieten der Region hatten kurz zuvor 29 Todesopfer vermeldet.

Helfer bergen in den Überflutungsgebieten unterhalb des geborstenen Kachowka-Staudamms Leichen Bild: Alexander Ermochenko /REUTERS

Der in russisch besetztem Gebiet liegende Staudamm am Fluss Dnipro war am 6. Juni teilweise zerstört worden, riesige Mengen Wasser traten aus und überschwemmten weitflächige Gebiete. Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, für den Dammbruch verantwortlich zu sein.

Biden gegen Vorzugsbehandlung der Ukraine bei möglichem NATO-Beitritt

Die Ukraine kann in ihrem Bemühen um einen NATO-Beitritt nach Angaben von US-Präsident Joe Biden nicht auf eine Vorzugsbehandlung hoffen. Die Ukraine müsse alle für den Beitritt nötigen Kriterien erfüllen, sagte Biden: "Wir werden es also nicht einfach machen."

Die Ukraine drängt ihre westlichen Unterstützer seit geraumer Zeit zu einer engeren Anbindung und späteren Aufnahme in die NATO. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte eigentlich gehofft, dass sein Land beim Gipfeltreffen des Militärbündnisses in Litauen am 11. und 12. Juli eine offizielle Beitrittseinladung erhält. Diesen Bestrebungen erteilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg aber am Freitag eine Absage. Stattdessen soll ein neuer NATO-Ukraine-Rat eingerichtet werden, der beim Gipfel in Vilnius zum ersten Mal tagen soll.

qu/wa (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.