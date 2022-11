Ukraine aktuell: "Wir vergessen niemanden"

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj: Setzen Befreiung besetzter Gebiete fort

Minenräumung in Region Cherson angelaufen

Moskau und Teheran planen engere Kooperation

Verlängerung von Getreide-Abkommen ungewiss

Nach der Rückeroberung der südukrainischen Gebietshauptstadt Cherson hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Befreiung weiterer derzeit von Russland besetzter Regionen angekündigt. "Wir vergessen niemanden, wir werden niemanden zurücklassen", sagte Selenskyj. Auch auf der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim werde irgendwann wieder die ukrainische Flagge wehen, versprach der Staatschef.

Russland hatte die Region Cherson kurz nach Beginn seines Angriffskriegs Ende Februar weitgehend erobert und im September - ebenso wie die Gebiete Saporischschja, Luhansk und Donezk - völkerrechtswidrig annektiert. Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven zog der Kreml jedoch in den vergangenen Tagen seine Truppen aus allen Teilen Chersons ab, die nordwestlich des Flusses Dnipro liegen - darunter auch aus der gleichnamigen Großstadt Cherson.

Nach dem Rückzug russischer Truppen haben ukrainische Sicherheitskräfte mit der Räumung von Minen in Cherson begonnen. 2000 Sprengsätze seien bereits entschärft worden, so Präsident Selenskyj. Er berichtete von massiven Zerstörungen in der Region: "Vor der Flucht aus Cherson haben die Besatzer die ganze kritische Infrastruktur zerstört - Kommunikation, Wasserversorgung, Heizung, Strom."

Zerstörter Panzer mit dem Warnhinweis "Minen"

Rund 200 Polizisten seien nach Cherson entsandt worden, um Straßensperren zu errichten und "die Verbrechen der russischen Besatzer" zu dokumentieren, so Polizeichef Igor Klymenko.

Sunak findet deutliche Worte gegen Putin

Vor dem G20-Gipfel in Indonesien hat der neue britische Premier Rishi Sunak den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert. "Putins Krieg hat weltweit für Verwüstung gesorgt, Leben zerstört und die internationale Wirtschaft in Turbulenzen gestürzt", betonte Sunak. Das Gipfeltreffen auf der Insel Bali werde kein "business as usual" sein, prognostizierte der Regierungschef. "Wir werden Putins Regime zur Rede stellen und dessen völlige Verachtung für internationale Zusammenarbeit und den Respekt für Foren wie die G20 offenlegen."

Russland und Großbritannien sind beide Mitglieder der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20). Putin selbst kommt jedoch nicht persönlich zum Gipfel, er lässt sich von seinem Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

Moskau und Teheran planen engere Kooperation

Russlands Präsident Putin und sein Kollege Ebrahim Raisi aus dem Iran haben über den weiteren Ausbau der Beziehungen ihrer Länder gesprochen. Schwerpunkt eines Telefonats sei "eine Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Handel" gewesen, teilte der Kreml mit.

Wladimir Putin (r.) und Ebrahim Raisi (im September in Usbekistan)

Der Iran unterhält gute Beziehungen zur Regierung in Moskau und war zuletzt für die Unterstützung des russischen Angriffs auf die Ukraine in die Kritik geraten. Vor rund einer Woche hatte die Führung in Teheran erstmals zugegeben, an Russland auch Kampfdrohnen geliefert zu haben. Dies sei jedoch vor Kriegsbeginn geschehen, hieß es. Laut Medienberichten ist auch die Lieferung iranischer Boden-Boden-Raketen an Russland geplant. Der Iran hat dies dementiert.

Verlängerung von Getreide-Abkommen ungewiss

Eine Woche vor dem Auslaufen des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides zeichnet sich keine Verlängerung des für die globalen Lebensmittelpreise wichtigen Vertrages ab. Zwar seien die Gespräche mit Vertretern der Vereinten Nationen in Genf nützlich gewesen, aber die Frage einer Verlängerung sei weiter offen, zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS den stellvertretenden Außenminister Sergej Werschinin. Er forderte, die staatliche russische Rosselchos-Bank müsse von den westlichen Sanktionen ausgenommen und wieder an das internationale Zahlungssystem SWIFT angeschlossen werden. Vorher könne es keine Fortschritte geben.

Getreide aus der Ukraine an Bord: Frachter "Despina V" bei Istanbul

Nach UN-Angaben wurden zehn Millionen Tonnen Getreide und andere Lebensmittel seit Inkrafttreten des Abkommens im Juli exportiert. Dadurch sei die globale Lebensmittelkrise gedämpft worden. Die Ukraine zählt zu den größten Getreideexporteuren weltweit. Durch das von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte, bis zum 19. November befristete Abkommen können Getreide-Frachter das von der russischen Marine kontrollierte Schwarze Meer passieren.

Türkei: Moskau beschränkt Verkehr durch Meerenge

Russland wird es im Ausland beladenen Schiffen nach türkischen Informationen nicht länger erlauben, die Straße von Kertsch in Richtung des Asowschen Meeres zu durchqueren. "Die Durchfahrt von Schiffen, die außerhalb des russischen Territoriums beladen worden sind, ist durch die Straße von Kertsch nach Norden verboten", teilte die zuständige Stelle des türkischen Verkehrsministeriums mit. Der Hinweis sei von der russischen Seite gekommen, sagte ein Ministeriumssprecher - ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Das Asowsche Meer ist ein Binnenmeer zwischen Russland und der Ukraine und ist nur durch die Straße von Kertsch mit dem größeren Schwarzen Meer verbunden. Wichtige ukrainische Seehäfen am Asowschen Meer - etwa in Mariupol und Berdjansk - hat Russland während des Krieges unter seine Kontrolle gebracht.

Anfang Oktober war eine strategisch wichtige Brücke, die über die Meerenge von Kertsch zur Halbinsel Krim führt, durch eine Explosion schwer beschädigt worden. Russland sprach von einem "Terrorakt" und machte den ukrainischen Geheimdienst dafür verantwortlich.

wa/AR (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

