Ukraine aktuell: Jubel in Cherson, Banksy in Kiew

Das Wichtigste in Kürze:

Bürger in Cherson begrüßen ukrainische Truppen

Atomforschungsanlage von Charkiw "stark beschädigt"

Russland verhängt Einreiseverbote gegen US-Bürger

Banksy-Grafitto auf ukrainischen Ruinen

Nach dem kompletten Abzug der russischen Truppen aus der Stadt Chersonsind sowohl dort als auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Tausende Menschen jubelnd auf die Straßen gegangen. Mit Flaggen und Hupkonzerten feierten sie bis in die Nacht das Ende der russischen Besatzung.

Im Zentrum von Cherson wurden am Freitag die ersten ukrainischen Soldaten euphorisch mit Umarmungen und Beifall begrüßt, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zu sehen ist. Einige Menschen weinten vor Freude.

Weniger euphorische Einwohner befürchteten dagegen, dass die russischen Truppen von der anderen Seite des Flusses Dnipro, wohin sie sich zurückgezogen haben, die Stadt weiter bombardieren könnten.

Atomforschungsanlage "stark beschädigt"

Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) auf ihrer Internetseite bekanntgab, waren drei ihrer Sicherheitsexperten in dieser Woche drei Tage im Technologie-Institut von Charkiw (KIPT), um die Atomforschungsanlage auf Schäden zu überprüfen. IAEA-Chef Rafael Mariano Grossi zeigte sich bei der Vorstellung der Ergebnisse erschüttert: "Der Grad der Zerstörung an den Gebäuden der Einrichtung ist dramatisch und schockierend, viel schlimmer, als wir es erwartet hatten."

Demnach wurde das KIPT allein in den ersten drei Wochen nach der russischen Invasion mehr als 100-mal von Raketen, Granaten und anderen Geschossen getroffen und war mehr als einen Monat lang ohne Elektrizität und Wasserversorgung. Nahezu alle Gebäude sind beschädigt worden, viele davon so schwer, dass sie vermutlich nicht mehr repariert werden können.

Allerdings konnten die Experten auch eine gute Nachricht überbringen: Bei den Messungen vor Ort und den Kontrollen der Anlage hätten sie festgestellt, dass es keine erhöhte radioaktive Strahlung gebe. Außerdem habe die Inventur vor Ort ergeben, dass offenbar auch kein radioaktives Material abhandengekommen sei.

Kanzler Scholz sieht drei Aufgaben

Nach Ansicht von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz steht die Welt bei der Hilfe für die Ukraine vor drei vorrangigen Aufgaben: Zunächst müsse man dafür sorgen, dass ukrainische Städte vor russischen Angriffen geschützt werden könnten, sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dabei lobte er die Effizienz des von Deutschland bereitgestellten Luftabwehrsystems Iris-T, an dem mittlerweile aus aller Welt Interesse bestehe, wobei die Bundeswehr das System noch nicht einmal selbst eingesetzt habe.

Bundeskanzler Olaf Scholz skizziert die Aufgaben, vor denen die Ukraine-Hilfe weltweit steht

Zweitens müsse man die zerstörte Infrastruktur schnell reparieren. Und drittens müsse man sich vorbereiten, um weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen zu können, so der Kanzler.

Telefonat mit Selenskyj

Einem deutschen Regierungssprecher zufolge hat Bundeskanzler Scholz am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Beide hätten sich im Vorfeld des G20-Gipfels über die militärische, politische und humanitäre Lage in der Ukraineausgetauscht.

"Der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident verurteilten den anhaltenden gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur in der Ukraine durch die russischen Streitkräfte und besprachen konkrete Maßnahmen zur Stärkung der ukrainischen Energieinfrastruktur." Scholz habe weitere Unterstützung zugesagt, vor allem in den Bereichen Energieinfrastruktur und Luftverteidigung.

Getreideabkommen mit Russland vor dem Aus?

Die Vereinten Nationen haben Länder weltweit aufgerufen, Hindernisse für den Export von Düngemitteln aus Russland aus dem Weg zu räumen. "Die Welt kann es sich nicht leisten, dass die weltweiten Probleme bei der Verfügbarkeit von Düngemitteln zu einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit führen", teilten die Vereinten Nationen nach Gesprächen mit dem russischen Vizeaußenminister Sergej Werschinin und seiner Delegation in Genf mit. Russland hatte die Fortsetzung des Getreideabkommens infrage gestellt, mit dem ukrainische Exporte durch das Schwarze Meer möglich wurden.

Düngemittel der russischen Firma Uralchem werden zum Abtransport vorbereitet (Archiv)

Das sogenannte Juli-Abkommen, das unter der Vermittlung der UN und der Türkei zustande kam, bestand aus zwei Vereinbarungen: neben den ukrainischen Exporten ging es auch darum, dass russische Lebens- und Düngemittel trotz westlicher Sanktionen exportiert werden können. Das stellte sich aber als schwierig heraus: zwar zielen die Sanktionen nicht direkt auf diese Exporte, ihre Existenz macht es russischen Akteuren aber schwer, europäische Häfen anzulaufen, Zahlungen abzuwickeln und Versicherungen für ihre Schiffe zu bekommen.

Russland hatte die Exporte seit Beginn seines Angriffskriegs gegen das Nachbarland im Februar blockiert. Das im Juli geschlossene Abkommen läuft am 19. November aus. Vor dem Krieg kamen fast ein Viertel der weltweiten Getreideexporte aus Russland und der Ukraine.

Sollte das Abkommen nicht verlängert werden, habe das schwere Konsequenzen, warnte der Direktor der Abteilung Märkte und Handel bei der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), Boubaker Benbelhassen. Dann dürften die Preise wieder steigen und die Belieferung vieler Länder, die auf die Versorgung angewiesen seien, ins Stocken geraten, sagte er in Genf.

Nach Angaben des Koordinierungszentrums des Getreideabkommens haben Stand 11. November 489 Schiffe ukrainische Häfen unter anderem mit Weizen, Mais, Sonnenblumenöl und Sojabohnen an Bord verlassen. Allein seit dem 1. November waren es mehr als 20 Schiffe, die unter anderem in den Libanon, nach Marokko, Libyen, Spanien, Rumänien und China fuhren. Am Freitagvormittag legten nach den Angaben vier Schiffe ab.

Ukraine sichert Grenze zu Belarus

Die Ukraine baut nach eigenen Angaben eine Betonwand und Sperranlagen entlang der mehr als 1000 Kilometer langen Grenze zum russischen Verbündeten Belarus. In der Region Wolyn sei ein drei Kilometer langer, mit Stacheldraht bewehrter Wall errichtet worden, gab Präsidialberater Kyrylo Tymoschenko bekannt.

Auch in den Regionen Riwne und Tschytomyr werde gearbeitet. Einzelheiten nannte er nicht. "Das ist nicht alles, aber wir werden keine Einzelheiten veröffentlichen."

Russland verhängt Einreiseverbote

Die Regierung in Moskau hat Einreiseverbote gegen 200 weitere US-Bürger verhängt, darunter die Geschwister von US-Präsident Joe Biden und mehrere Senatoren. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, unter den 200 Betroffenen seien Regierungsvertreter und Abgeordnete, ihre engen Angehörigen, Unternehmenschefs und Experten, "die an der Förderung der russlandfeindlichen Kampagne und der Unterstützung des Regimes in Kiew beteiligt" seien.

Regisseur und Schauspieler Sean Penn (re.) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (08.11.2022)

Auf der schwarzen Liste stehen demnach Bidens Schwester Valerie und seine Brüder James und Francis, außerdem die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sowie die US-Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Auch die US-Autorin und Russland-Expertin Anne Applebaum, Politico-Chefredakteur Matthew Kaminski und Paul Pelosi, Ehemann der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, wurden mit einem Einreiseverbot belegt.

Als Reaktion auf die russische Militäroffensive in der Ukraine haben die Regierung in Washington und andere westliche Staaten beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. Im Gegenzug hat Russland bereits mehr als 1000 US-Bürgern die Einreise untersagt, darunter die Hollywood-Stars Ben Stiller und Sean Penn.

Banksy-Werk auf ukrainischen Ruinen

Der britische Streetart-Künstler Banksy hat sich mutmaßlich in der Ukraine verewigt. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte Banksy am Freitagabend Bilder von einem Werk auf einem zerstörten Haus, die in der stark verwüsteten Stadt Borodjanka in der Nähe von Kiew aufgenommen worden sein sollen. Das Werk zeigt auf der grauen Wand eines kriegszerstörten Hauses ein Mädchen, das scheinbar auf Trümmern einen Handstand macht.

Die Veröffentlichung auf seinem Instagram-Kanal gilt traditionell als Zeichen, dass Banksy ein Werk als seines bestätigt. Auch in der Vergangenheit ist der berühmte Streetart-Künstler bereits in Krisengebieten unterwegs gewesen, unter anderem im Westjordanland. Banksys Identität ist nach wie vor unbekannt.

mak/AR (dpa, rtr, afp, iaea.org)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.