Ukraine aktuell: Weitere NATO-Soldaten sollen Russland abschrecken

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine verstärkt die NATO ihre Kampfeinheiten in den östlichen Bündnisländern. Neue Einheiten sollen in die Mitgliedsländer Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Slowakei entsandt werden, wie aus der Abschluss-Erklärung zum Sondergipfel in Brüssel hervorgeht. Bisher gibt es solche Verbände in Polen und den drei Baltenstaaten Litauen, Lettland und Estland.

Dabei handelt es sich nach NATO-Angaben um "kampfbereite Verbände", die zur Abschreckung Russlands dienen sollen. Die multinationalen Einheiten mit Soldatinnen und Soldaten aus den Mitgliedsländern sollen "verdeutlichen, dass ein Angriff auf einen Verbündeten als Angriff auf die gesamte Allianz eingeschätzt würde", heißt es.

Selenskyj bittet NATO um mehr Militärhilfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet die NATO um mehr militärische Unterstützung. "Um unser Volk und unsere Städte zu schützen, brauchen wir Militärhilfe ohne Einschränkungen - so wie auch Russland sein gesamtes Arsenal ohne Einschränkungen gegen uns einsetzt", sagte Selenskyj in einer Video-Ansprache auf dem NATO-Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg in Brüssel.

Die Ukraine hat bei der NATO mindestens 200 Panzer angefordert. "Sie haben mehr als 20.000 Panzer. Die Ukraine hat um ein Prozent gebeten", sagte Selenskyj bei der Videoschalte in Brüssel. Kiew würde sie auch kaufen. "Wir haben bisher keine klare Antwort", meinte der 44-Jährige.

Stoltenberg will klares Wort von China

Die NATO fordert von China eine klare Positionierung gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. "Wir fordern China auf, sich dem Rest der Welt anzuschließen und den russischen Einmarsch in die Ukraine klar zu verurteilen und keine politische Unterstützung zu leisten", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Rande des NATO-Sondergipfels in Brüssel. Dies schließe natürlich auch ein, keinerlei materielle Unterstützung für die Invasion in die Ukraine zu leisten.

Wegen des Ukraine-Kriegs bleibt Stoltenberg ein Jahr länger im Amt als geplant. Nach Abschluss des Sondergipfels teilte er mit, die Staats- und Regierungschefs seien sich einig, dass sich der Krieg in der Ukraine nicht ausbreiten dürfe. Er bekräftigt, es werde keine NATO-Truppen in der Ukraine geben.

US-Sanktionen gegen 400 Russen und Unternehmen

Die USA verhängen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen mehr als 400 weitere Russen und russische Unternehmen. Wie das Weiße Haus anlässlich der Teilnahme von Präsident Joe Biden an dem Gipfeltreffen der NATO mitteilte, sollen unter anderem 48 Rüstungsunternehmen, 328 Mitglieder der Duma und auch das russische Unterhaus selbst sowie zahlreiche Bankenmanager mit Sanktionen belegt werden.

Betroffen ist unter anderem der Chef der russischen Sberbank, Herman Gref, der laut US-Angaben schon seit den 1990er Jahren ein Berater von Kreml-Chef Wladimir Putin ist. Auch Großbritannien hat Sanktionen gegen Gref verhängt.

Von Sanktionen betroffen: Herman Gref (l.), Chef der russischen Sberbank und Berater von Kreml-Chef Wladimir Putin

Das Weiße Haus teilte ferner mit, dass sich die USA zur Aufnahme von bis zu 100.000 Ukraine-Flüchtlingen bereiterklärten. Die US-Regierung kündigte zudem an, mehr als eine Milliarde Dollar (910 Millionen Euro) an zusätzlichen Hilfsgeldern zur Verfügung zu stellen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR vom Mittwoch sind bereits mehr als 3,6 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen.

G7 erhöht Druck auf Russland

Die sieben wichtigsten westlichen Industrieländer drohen Russland mit weiteren Sanktionen und wollen das Land stärker international isolieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, dass der Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine Voraussetzung sei, dass eine diplomatische Lösung gelingen kann. Zugleich warnte die Gruppe Russland vor dem Einsatz chemischer, biologischer oder nuklearer Waffen.

Die westlichen Staaten wollten am Donnerstag mit einer Serie von Gipfeln ihre harte Haltung gegenüber Russland unterstreichen. Auch US-Präsident Joe Biden flog dafür nach Brüssel.

Ukraine meldet Zerstörung eines russischen Landungsschiffs

In der Südukraine ist es am Hafen der Stadt Berdjansk zu heftigen Explosionen gekommen. Die ukrainische Zeitung "Ukrajinska Prawda" veröffentlichte auf ihrem Online-Portal Bilder, auf denen meterhohe Flammen und eine riesige Rauchsäule zu sehen sind. Laut ukrainischer Marine soll ein russisches Landungsschiff zerstört worden sein, wie die Agentur Unian meldete. Es soll zur Schwarzmeerflotte gehört haben.

Das Foto der ukrainischen Marine soll die Versenkung des russischen Kriegsschiffs "Orsk" im Hafen von Berdjansk zeigen

Von russischer Seite gab es zunächst keine Angaben, unabhängig überprüfen ließen sich die Berichte nicht. In sozialen Medien war zudem die Rede davon, dass ein Munitionsdepot und ein Treibstofftank in dem von russischen Kräften besetzten Hafen am Asowschen Meer zerstört worden seien. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Bei den Gipfeltreffen der NATO, der EU und der G7-Staaten in Brüssel werde man sehen, wer ein Freund und ein Partner der Ukraine sei, und wer das Land verraten und verkauft habe. Selenskyj forderte erneut eine Flugverbotszone und Kampfflugzeuge, was NATO-Staaten wie die USA und Deutschland allerdings bereits abgelehnt haben.

Bereits am Mittwochabend hat Selenskyj für Donnerstag zu weltweiten Protesten gegen die russische Invasion in seinem Land aufgerufen. "Geht mit ukrainischen Symbolen auf die Straße, um die Ukraine zu verteidigen, um die Freiheit zu verteidigen, um das Leben zu verteidigen", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Am Donnerstag ist der russische Einmarsch im Nachbarland genau einen Monat her.

WHO beklagt Schäden für das ukrainische Gesundheitssystem

Die Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) hat die verheerenden Folgen des seit einem Monat andauernden Krieges auf das ukrainische Gesundheitssystem angeprangert. Millionen Menschen seien von dringend benötigten Behandlungen und medizinischer Versorgung abgeschnitten, warnte die WHO in Kopenhagen, dem Sitz ihres Regionalbüros für Europa.

Blick in einen zerbombten Krankenhaustrakt in Mariupol

Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind demnach bis zum vergangenen Dienstag 64 militärische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen registriert worden. Dabei seien 15 Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Die Angriffe seien ein Bruch des humanitären Völkerrechts, vernichteten lebenswichtige Infrastruktur und zerstörten die Hoffnung vieler kranker Menschen, sagte Jarno Habicht, WHO-Repräsentant in der Ukraine.