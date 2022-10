Ukraine aktuell: Viele Tote bei Angriff auf Saporischschja

Das Wichtigste in Kürze:

Zahlreiche Tote bei Angriff auf Saporischschja

Selenskyj-Appell an russische Soldaten

Ukrainische Soldaten sollen in der EU geschult werden

Außenpolitiker Röttgen stemmt sich gegen Einschüchterungsversuche

Die Stadt Saporischschja in der südlichen Ukraine ist in der Nacht von russischen Raketen getroffen worden. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte spricht auf seiner Facebook-Seite von "dutzenden Toten und Verletzten". Wohngebäude und die zivile Infrastruktur seien getroffen worden. Zuvor hatte der Sekretär der Stadtverwaltung, Anatoli Kurtev, im Internet-Dienst Telegram mitgeteilt, es gebe mindestens 17 Todesopfer. In Saporischschja seien bei einem russischen Raketenangriff Wohnhäuser und Straßen in einem Wohngebiet beschädigt worden, schreibt er weiter. Von unabhängiger Seite lassen sich die Angaben nicht überprüfen. Die Stadt liegt etwa 125 Kilometer vom umkämpften Atomkraftwerk Saporischschja entfernt.

Selenskyj verspricht Kriegsgefangenen eine gute Behandlung

In seiner Videoansprache hat sich der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, diesmal an die russischen Soldaten an der Front gewandt - mit einem Appell, sich zu ergeben. Jeder Besatzer können einen Weg finden, sich in ukrainische Gefangenschaft zu begeben, so Selenskyj. "Wir garantieren die Sicherheit aller russischen Soldaten, die freiwillig ihre Waffen niederlegen und sich ergeben. Die Ukraine hält sich immer an alle internationalen Normen, an alle Konventionen", fügte er hinzu.

Noch trifft die ukrainische Armee im Osten des Landes allerdings auf teils heftige Gegenwehr: Die Truppen sind in der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Bachmut in harte Kämpfe verwickelt. "Wir halten unsere Stellungen im Donbass, insbesondere in Richtung Bachmut, wo es jetzt sehr, sehr schwierig ist", sagte Selenskyj. Russlands Streitkräfte haben bereits mehrfach versucht, die Stadt einzunehmen.

Videoansprache von Präsident Selenskyj: "Die Ukraine hält sich immer an alle internationalen Normen"

Auf die Explosion auf der Krim-Brücke ging der ukrainische Präsident nicht ein. Er sagte lediglich, das Wetter auf der Halbinsel Krim sei bewölkt. Die Zukunft der Ukraine sei sonnig. Für die Ukrainer werde es eine Zukunft ohne Besetzer gehen - im gesamten Gebiet, vor allem auf der Krim. Die für Russland strategisch wichtige Auto- und Eisenbahnbrücke zwischen der Krim und dem russischen Festland war nach einer Explosion Samstagfrüh teilweise eingestürzt. Unbekannte hatten dort offenbar einen Lastwagen gesprengt, ein vorbeifahrender Güterzug mit Tankwaggons ging dadurch in Flammen auf.

Ukrainische Soldaten sollen in EU geschult werden

Die Europäische Union will einem Medienbericht zufolge im kommenden Winter bis zu 15.000 Ukrainer in EU-Staaten ausbilden. Die beiden Einsatz-Hauptquartiere sollen in Deutschland und Polen sein, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten und entsprechende Beschlüsse berichtet. Das Mandat für die Ausbildungsmission soll zunächst für zwei Jahre gelten.

In Polen wird demnach ein multinationales Trainingskommando auf operativer Ebene errichtet. Dabei sollen ukrainische Soldaten etwa in der Abwehr chemischer, biologischer und nuklearer Waffen, im Sanitätswesen und im Umgang mit Cyberangriffen ausgebildet werden. Auch die Ausbildung in militärischer Logistik, in der Instandsetzung von Waffen, im Häuserkampf und in Fragen der Luftverteidigung sowie des Artillerieeinsatzes gehörten dazu.

In dem zweiten Trainingskommando werde Deutschland in größerem Umfang spezielle Ausbildungseinheiten anbieten, beispielsweise Minenräumung oder Taktikschulungen, heißt es weiter. Es soll aber auch Lehrgänge in anderen EU-Ländern geben. Der "Welt am Sonntag" zufolge soll die neue Ausbildungsmission am 17. Oktober von den EU-Außenministern bei ihrem Treffen in Luxemburg beschlossen werden.

Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Grafenwöhr (im Mai)

Die Ausbildungsmission soll die bisherigen Trainingseinheiten der einzelnen EU-Staaten für ukrainische Soldaten ergänzen. Das Ziel sei, die Ukraine in die Lage zu versetzen, "Kampfoperationen zur Verteidigung der territorialen Integrität und Souveränität eigenständig durchzuführen", berichtet die Zeitung. Künftig könne die Zahl der Auszubildenden noch weit über 15.000 Menschen erhöht werden.

Wie die "Welt am Sonntag" weiter schreibt, will die EU auch die Militärhilfe für die Ukraine in den kommenden Monaten deutlich ausbauen. Der bisherige Finanztopf, die sogenannte Europäische Friedensfazilität (EFF), soll bis 2027 von derzeit 5,7 Milliarden auf zehn bis zwölf Milliarden Euro aufgestockt werden.

Außenpolitiker Röttgen stemmt sich gegen Einschüchterungsversuche

Der CDU-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen hat davor gewarnt, sich von den Atomdrohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin einschüchtern zu lassen. "Wenn wir uns von Putin einmal erpressen lassen, dann sind wir dauerhaft geliefert", sagte er der Funke Mediengruppe. Die glaubhafte Abschreckung gegenüber Putins Drohungen bleibe entscheidend dafür, eine weitere Eskalation zu verhindern. Dafür seien die USA "ebenso unverzichtbar wie vorbereitet".

Außenpolitiker Röttgen: "Einen kühlen Kopf bewahren"

Röttgen rief dazu auf, "einen kühlen Kopf zu bewahren und sich strikt and die Fakten zu halten". Dazu zähle, dass Putin den Krieg weiterführen wolle. "Als Teil dieses Krieges versucht er, uns Angst zu machen." Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Russlands Staatschef mehrfach indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.

