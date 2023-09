Ukraine aktuell: UN erwarten Selenskyj-Visite

Der ukrainische Präsident wird dem UN-Hauptquartier in New York wohl schon bald einen Besuch abstatten. Die USA beobachten Erfolge des ukrainischen Militärs. Nachrichten im Überblick.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung Mitte des Monats in New York erwartet. Selenskyj habe bereits einen fest vereinbarten Termin für ein Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres, teilte der albanische UN-Botschafter Ferit Hoxha mit. Der Staatschef werde auch an einer Sitzung des Weltsicherheitsrats zum Thema Ukraine-Krieg teilnehmen. Albanien hat im September den Vorsitz des 15-köpfigen Rates inne.

Der Besuch im New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen dürfte große Aufmerksamkeit erregen. Schon im vergangenen Jahr war Selenskyj zu einem Kurzbesuch in den Vereinigten Staaten, wo er seinen wichtigsten Verbündeten, US-Präsident Joe Biden, getroffen hatte.

Moskau brandmarkt Nobelpreisträger Muratow

Inmitten zunehmender Repressionen gegen Kremlkritiker und Kriegsgegner hat Russland den Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow als "ausländischen Agenten" eingestuft. Der renommierte Journalist habe Materialien anderer "ausländischer Agenten" verbreitet sowie "ausländische Plattformen für die Verbreitung von Meinungen genutzt, die darauf abzielen, eine negative Haltung gegenüber der russischen Außen- und Innenpolitik zu bilden", erklärte das Justizministerium in Moskau.

Muratow ist Chefredakteur und Herausgeber des kremlkritischen Mediums "Nowaja Gaseta". Der heute 61-Jährige hatte den Friedensnobelpreis 2021 für seinen Kampf für die Meinungsfreiheit erhalten.

Dmitri Muratow im Rathaus von Oslo (2021) Bild: Stian Lysberg Solum/POOL NTB/picture alliance

Seit dem Angriff auf die Ukraine hat der Kreml seine Bemühungen verstärkt, abweichende politische Meinungen zu unterdrücken. Die meisten prominenten Regierungsgegner sind im Exil oder hinter Gittern. Mit dem vielfach kritisierten Etikett des "ausländischen Agenten" brandmarkt Russlands Justiz sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen. Viele kämpfen danach um ihre Existenz, weil beispielsweise Unterstützer, Wirtschaftspartner und Einnahmen wegbrechen.

Schwedens Regierungschef kritisiert Nobel-Stiftung

In Schweden hat die Entscheidung der Nobel-Stiftung Kritik hervorgerufen, auch den russischen Botschafter zur diesjährigen Nobelpreis-Verleihung einzuladen. "Die Nobel-Stiftung entscheidet natürlich, wen sie einladen will. Aber wie viele andere auch war ich sehr überrascht, dass Russland eingeladen wurde", erklärte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson. "Ich hätte es nicht getan, wenn ich für die Einladungen zu einer Preisverleihung zuständig wäre, und ich verstehe, dass dies viele Menschen sowohl in Schweden als auch in der Ukraine verärgert", fügte der Regierungschef hinzu. Mehrere schwedische Politiker hatten bereits zuvor erklärt, sie würden wegen der Einladung des russischen Botschafters die Veranstaltung am 10. Dezember in Stockholm boykottieren.

Die Nobel-Stiftung organisiert die jährliche Nobelpreis-Verleihung. Im vergangenen Jahr hatte sie entschieden, mit Blick auf den Ukraine-Krieg die Botschafter aus Russland und Belarus nicht einzuladen, ebenso wie den iranischen Gesandten wegen der Niederschlagung der Proteste in seinem Land.

Führt die Nobel-Stiftung: Vidar Helgesen (Archiv) Bild: Claudio Bresciani/TT/picture alliance

"Es ist klar, dass die Welt zunehmend in Sphären aufgeteilt wird, und der Dialog zwischen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten immer weniger wird", erklärte der Chef der Nobel-Stiftung, Vidar Helgesen. "Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, erweitern wir jetzt unsere Einladungen, um den Nobelpreis und die Bedeutung freier Wissenschaft, freier Kultur und freier, friedlicher Gesellschaften zu feiern und zu verstehen."

Russland wirft Dänemark Feindseligkeit vor

Dänemark will zehn russische Diplomaten ausweisen. Wie das Außenministerium des EU-Landes mitteilte, soll die Zahl der Mitarbeiter in der russischen Botschaft in Kopenhagen künftig der Zahl der Mitarbeiter in der dänischen Botschaft in Moskau entsprechen. Es sollten demnach höchstens fünf Diplomaten sowie 20 weitere Angestellte in der Botschaft in Kopenhagen arbeiten dürfen, hieß es.

Aus Russland kam Kritik. Man betrachte die dänische Entscheidung als "einen weiteren Ausdruck der feindseligen Haltung gegenüber unserem Land", erklärte das Außenministerium in Moskau. Es würden nun "notwendige Schlussfolgerungen" gezogen.

USA sehen "Fortschritte" bei Gegenoffensive

Die Vereinigten Staaten beobachten nach eigener Darstellung Erfolge des ukrainischen Militärs. "Wir haben in den vergangenen 72 Stunden einige bemerkenswerte Fortschritte der ukrainischen Streitkräfte zur Kenntnis genommen", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag (Ortszeit) in Washington. Diese habe es "in der südlichen Vorstoßlinie aus dem Gebiet Saporischschja heraus" gegeben.

Ukrainische Soldaten an der Saporischschja-Frontlinie (im Juli 2023) Bild: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

Die Ukraine führt seit dem Frühsommer eine Gegenoffensive, kommt aber nur langsam voran. Die ukrainische Armee hatte in den vergangenen Tagen allerdings ebenfalls Erfolge bei ihren Angriffen auf die stark gesicherten russischen Verteidigungslinien im Süden vermeldet. Ziel ist es, zum noch etwa 80 Kilometer entfernten Asowschen Meer vorzustoßen und damit die Landverbindung zur Halbinsel Krim abzuschneiden, die Russland annektiert hat.

Moskau meldet verhinderte Angriffe auf Krim-Brücke

Russland hat nach offizieller Darstellung drei Seedrohnenangriffe auf die Brücke vom russischen Festland zur Krim abgewehrt. Die ukrainischen Drohnen seien rechtzeitig in den Gewässern des Schwarzen Meeres entdeckt und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in seinem Telegram-Kanal mit. Demnach hatte sich ein erster Angriff am späten Freitagabend ereignet, zwei weitere folgten am frühen Samstagmorgen Moskauer Zeit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Brücke ist enorm wichtig für die Versorgung der Halbinsel und der russischen Truppen im Süden der Ukraine. Sie wurde daher schon mehrfach attackiert. Satellitenbildern zufolge sichert Russland einen Teil der Brücke mit einer Barriere aus Schiffen.

Die Brücke über die Meerenge "Straße von Kertsch" (Archiv) Bild: AP/dpa/picture alliance

Polen: "Lügen und Provokationen" aus Belarus

Belarus hat dem Nachbarland Polen vorgeworfen, mit einem Militärhubschrauber unerlaubt in den eigenen Luftraum eingedrungen zu sein. Die Maschine vom Typ Mi-24 habe die belarussische Grenze "in extrem geringer Höhe" überquert, sei bis zu 1200 Meter in das Staatsgebiet von Belarus geflogen und dann umgekehrt, teilte der belarussische Grenzschutz im Onlinedienst Telegram mit.

Ein Sprecher der polnischen Armee wies den Vorwurf zurück. "Das sind Lügen und Provokationen von der belarussischen Seite." Es habe "definitiv keine solche (Grenz-)Verletzung gegeben", fuhr er fort. "Das geht aus den Berichten des Piloten und den Aufzeichnungen des Radarsystems hervor."

Die Beziehungen der beiden Nachbarstaaten sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs, in dem Belarus Moskau unterstützt, besonders angespannt. Zusätzlich besorgt ist Polen wegen der Stationierung russischer Söldner der "Gruppe Wagner" in Belarus.

