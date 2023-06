Ukraine aktuell: Tote bei Luftangriffen auf Odessa

Russisches Militär hat die Hafenstadt am Schwarzen Meer mit Marschflugkörpern angegriffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj will noch härtere Sanktionen gegen Russland. Nachrichten im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

T ote und Verletzte nach neuem russischen Angriff auf Odessa

Selenskyj will "russischen Terror"unmöglich machen

Blinken stellt weitere Hilfen in Aussicht

Dänemark will ukrainische Piloten ausbilden

Bei einem neuen russischen Angriff mit Marschflugkörpern auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sind nach Behörden-Angaben mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Ein Kalibr-Geschoss sei in eine Lagerhalle eingeschlagen und habe dort einen Brand ausgelöst, schrieb das Oberkommando der ukrainischen Heeresgruppe Süd auf Facebook. Drei Mitarbeiter des Lagers seien getötet, sieben verletzt worden. Unter den Trümmern könnten noch Menschen liegen.

Insgesamt seien vier Marschflugkörper vom Typ Kalibr von einem russischen Kriegsschiff im Schwarzen Meer abgefeuert worden, teilte das Oberkommando in Odessa weiter mit. In der Folge seien ein Geschäftszentrum, ein Ausbildungsgebäude, ein Wohnkomplex, ein Imbiss und Geschäfte im Zentrum der Stadt beschädigt worden. Dabei habe es nach ersten ersten Erkenntnisse sechs Verletzte gegeben, hieß es.

Unermüdlich im Einsatz für sein Land: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj Bild: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

Selenskyj fordert stärkere Flugabwehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem tödlichen russischen Raketenangriff auf seine Heimatstadt Krywyj Rih vom Montag eine stärkere Flugabwehr für die Ukraine und härtere Sanktionen gegen Russland gefordert. "Wir müssen zusammen mit unseren Partnern solche Bedingungen schaffen, dass russischer Terror unmöglich wird", sagte er in seiner täglichen Videoansprache.

Russland kommt an die Bauteile

Dazu sei erstens die Anschaffung von noch mehr Flugabwehrsystemen und Kampfjets notwendig, zweitens müssten die Sanktionen gegen Russland konsequenter durchgesetzt werden. "Nehmen wir zum Beispiel eine der Raketen, die heute Krywyj Rih trafen, dann wurden etwa 50 Komponenten darin - hauptsächlich Mikroelektronik - in anderen Ländern hergestellt", sagte Selenskyj. Teilweise würden sie sogar in Partnerländern der Ukraine produziert und doch gelänge es Russland, an die Bauteile zu kommen.

Ein durch Raketen zerstörtes Wohnhaus in Krywyj Rih, der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Bild: Andriy Dubchak/AP/dpa/picture alliance

Die Firmen, die mit Moskau zusammenarbeiteten, seien bekannt. "Wenn jemand als Vermittler fungiert oder mit Russland zusammenarbeitet, damit Terroristen weiterhin Häuser in die Luft sprengen und Menschen töten können, dann verdienen solche Akteure - Unternehmen oder Staat - eine angemessene Reaktion der Welt", forderte Selenskyj. Es sei in jedem Fall billiger, die Sanktionen durchzusetzen als ständig neue Raketenabwehrsysteme zu liefern, mahnte er den Westen.

Dank an die IAEA

Selenskyj ging zudem auf ein Treffen mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, in Kiew ein. Er bedankte sich für die Beobachtermission an dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja, forderte aber einmal mehr dessen Übergabe an die Ukraine, um die Sicherheit zu gewährleisten. Eine von Grossi angebotene Beobachtermission, die die Folgen der Zerstörung des Staudamms von Kachowka einschätzen soll, habe er angenommen.

Fahrzeuge der Internationalen Atomenergiebehörde am Kernkraftwerk Saporischschja Bild: XinHua/dpa/picture alliance

Er hoffe, dass die Experten so schnell wie möglich ins Krisengebiet aufbrächen, sagte der 45-Jährige. Auf das Kriegsgeschehen ging er nur am Rande ein, sprach aber von einem Vorankommen in verschiedenen Richtungen. In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine im Zuge ihrer Offensive die Befreiung mehrerer Ortschaften vermeldet. Laut Experteneinschätzung kommt die Offensive aber nur schwer in Gang und hat noch keinen tiefen Frontdurchbruch erzielt.

USA signalisieren Bereitschaft zu weiterer Hilfe

US-Außenminister Antony Blinken hat der Ukraine mit Blick auf den im Juli geplanten NATO-Gipfel in Vilnius weitere Unterstützung in Aussicht gestellt. "Ich gehe davon aus, dass man im Zuge des Gipfels ein starkes Paket an politischer und praktischer Unterstützung für die Ukraine sehen wird", sagte Blinken bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der Gipfel des Verteidigungsbündnisses ist für den 11. und 12. Juli in der Hauptstadt Litauens geplant.

Putin sieht ukrainische Gegenoffensive als Misserfolg To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stoltenberg betonte, dass die Ukraine bei ihrer Offensive Fortschritte mache und an Boden gewinne. "Aber wir alle wissen, je mehr Land die Ukrainer befreien können, desto stärker wird ihre Position am Verhandlungstisch sein", so Stoltenberg. Eine starke Position bei den Verhandlungen mache es wahrscheinlicher, dass Kremlchef Wladimir Putin begreife, "dass er diese Schlacht nie und nimmer gewinnen wird".

Der NATO-Generalsekretär traf wenig später US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Dort machte er deutlich, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch ein Angriff auf die Grundwerte freier Menschen sei. Deshalb dürfe Putin den Krieg nicht gewinnen - dies würde die Welt "gefährlicher" machen und die Botschaft an autoritär geführte Staaten in der ganzen Welt senden, dass sich die Anwendung militärischer Gewalt auszahle, warnte er.

Washington verstärkt Druck auf Ankara

Die USA erhöhen unterdessen den Druck auf die Türkei, den Widerstand gegen einen NATO-Beitritt Schwedens aufzugeben. Schweden habe alle Verpflichtungen gegenüber der NATO erfüllt, teilt die US-Regierung mit. Man sei der Auffassung, Schweden solle so schnell wie möglich in das Militärbündnis aufgenommen werden.

Der türkische Präsident Erdogan (r.) neben ihm NATO-Generalsekretär Stoltenberg Anfang Juni in Istanbul Bild: Turkish Presidency/APA/ZUMAPRESS/picture alliance

Die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft Schweden unter anderem vor, Kurden aufgenommen zu haben, die aus ihrer Sicht Terroristen sind. Schweden hatte einen Aufnahmeantrag an die NATO wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gestellt.

Dänemark stellt Flugsimulatoren

Dänemark wird nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ritzau vorschlagen, ukrainische Piloten ab August auf dem Kampfjet F-16 zu trainieren. Der amtierende Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen werde bei einem Treffen der US-geführten Ukraine-Kontaktgruppe am Donnerstag anbieten, die ukrainischen Piloten zunächst in Flugsimulatoren in Dänemark auszubilden, heißt es unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Bislang ist noch keine offizielle Entscheidung gefallen, die Ukraine mit Kampfjets vom Typ F-16 auszurüsten.

se/ehl/haz/bru (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.