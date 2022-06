Ukraine aktuell: Streit um NATO-Beitritt von Schweden und Finnland beigelegt

Das Wichtigste in Kürze:

Türkei unterstützt NATO-Beitritt der Nordländer

Russland droht Finnland und Schweden

Moskauer Abgeordneter nach Kriegs-Kritik in Haft

Bulgarien weist 70 russische Diplomaten aus

G7 verurteilen Angriff auf Einkaufszentrum als "Kriegsverbrechen"

Die Türkei hat ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO aufgegeben. Die Türkei werde während des NATO-Gipfels in Madrid die Einladung an Finnland und Schweden unterstützen, Bündnismitglied zu werden, teilte der finnische Präsident Sauli Niinistö mit. Ein entsprechendes Memorandum sei nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterzeichnet worden.

Moskau droht Finnland und Schweden

Russlands früherer Präsident Dmitri Medwedew hat Finnland und Schweden mit Aufrüstung in ihrer Nachbarschaft gedroht, sollten diese der NATO beitreten. Russland sei "zu Vergeltungsschritten bereit", inklusive "der Aussicht, Iskander-Raketen, Hyperschallraketen und Kriegsschiffe mit Atomwaffen vor deren Haustür zu stationieren", zitierte die russische Wochenzeitung "Argumenty i Fakty" Medwedew, der heute Vize-Vorsitzende des nationalen Sicherheitsrates ist.

Dmitri Medwedew war zwischen 2008 und 2012 Präsident Russlands (Archivbild)

Zugleich warnte er die NATO, jede Art von Zwischenfall auf der Halbinsel Krim könne eine Kriegserklärung durch Russland nach sich ziehen, die wiederum zu einem "Dritten Weltkrieg" führen könne. "Für uns ist die Krim ein Teil Russlands. Und das gilt für immer", sagte Medwedew demnach. "Jedweder Versuch, auf der Krim einzugreifen ist eine Kriegserklärung gegen unser Land." Würde dieser durch die NATO unternommen werden, bedeute das einen Konflikt mit dem gesamten nordatlantischen Bündnis.

Völkerrechtlich gehört die Krim nach wie vor zur Ukraine; eine Intervention auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel durch NATO-Truppen steht nicht zur Debatte.

Moskauer Abgeordneter nach Kriegs-Kritik in Haft

In der russischen Hauptstadt Moskau ist der prominente liberale Politiker Ilja Jaschin festgenommen worden. Wegen Ungehorsams gegen Polizeibeamte müsse er für 15 Tage in Haft, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf ein Moskauer Gericht. Jaschin selbst kritisierte das Vorgehen der russischen Justiz als politisch motiviert. "Ich bin ein Oppositionspolitiker, ein unabhängiger Abgeordneter, ein Kritiker von Präsident (Wladimir) Putin und ein Gegner des Kriegs gegen die Ukraine", schrieb der 38-Jährige im Nachrichtendienst Telegram. "Diese Festnahme ist ein Mittel, um Druck auf mich auszuüben."

Ilja Jaschin, Abgeordneter im Moskauer Bezirksparlament (Archivbild)

In der Nacht zum Dienstag hatte zuerst das Bürgerrechtsportal Owd-Info mitgeteilt, dass Jaschin auf eine Polizeistation gebracht worden sei. Demnach bekam sein Anwalt zunächst keinen Zugang zu dem Abgeordneten eines Moskauer Bezirksparlaments. Bereits im Frühjahr wurde Medienberichten zufolge gegen Jaschin wegen angeblicher Verunglimpfung der russischen Armee ermittelt. Im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist vor einigen Monaten ein heftig kritisiertes Gesetz in Kraft getreten, das hohe Strafen für vermeintliche Falschnachrichten über Russlands Streitkräfte vorsieht.

Weitere Festnahme in Cherson

Pro-russische Streitkräfte haben laut Medienberichten den gewählten Ex-Bürgermeister der südukrainischen Stadt Cherson, Igor Kolychajew, in Gewahrsam genommen. Der stellvertretende Leiter der Besatzungsverwaltung der Region Cherson, Kirill Stremoussow, behauptete, Kolychajew habe "im Nazi-Milieu" einen Heldenstatus innegehabt. Cherson war nur knapp eine Woche nach Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine von Moskau erobert worden und ist seitdem von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten.

Bulgarien weist 70 russische Diplomaten aus

Die Gesandten hätten bis zum 3. Juli Zeit, das Land zu verlassen, teilt das Außenministerium in Sofia mit. Mit der Maßnahme solle ein Gleichstand mit der Zahl der bulgarischen Diplomaten in Moskau erreicht werden. Außerdem gingen russische Diplomaten Tätigkeiten nach, die mit der Wiener Übereinkunft über diplomatische Beziehungen unvereinbar seien. Der kommissarische Regierungschef Kiril Petkow sagte, wenn ausländische Regierungen versuchten, sich in die inneren Angelegenheiten Bulgariens einzumischen, habe man Institutionen, die sich widersetzten.

Petkows prowestliche Koalitionsregierung war nach nur einem halben Jahr im Amt am vergangenen Mittwoch durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Petkow führt nun die Regierungsgeschäfte kommissarisch weiter. Er machte unter anderem Russlands Botschafterin in Sofia, Eleonora Mitrofanowa, für seinen Sturz verantwortlich.