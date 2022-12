Ukraine aktuell: Selenskyj zieht blutige Bilanz

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj: Russland hat bald 100.000 Soldaten verloren

Guterres gibt Hoffnung auf Frieden in Ukraine nicht auf

Deutschland will Luftabwehr der Slowakei stärken

Russland findet EU-Gaspreisdeckel "inakzeptabel"

Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine sind nach Darstellung von Staatschef Wolodymyr Selenskyj schon fast 100.000 russische Soldaten getötet worden. "Bisher sind es knapp 99.000 Soldaten, in wenigen Tagen erhöhen sich die Verluste der Besatzer auf 100.000", sagte er in einer Videoansprache. "Und wofür? Niemand in Moskau hat darauf eine Antwort - und wird sie auch (in Zukunft) nicht haben."

Die Verantwortlichen in Moskau führten Krieg und "verschwenden Menschenleben - das Leben anderer Menschen, nicht das ihrer Angehörigen, nicht ihr eigenes Leben, sondern das Anderer", prangerte Selenskyj an. "Und das nur, weil eine Gruppe im Kreml Fehler nicht einzugestehen weiß und schreckliche Angst vor der Realität hat." Doch die Realität spreche für sich.

Russland hatte das Nachbarland am 24. Februar angegriffen. Dieser Dienstag ist exakt der 300. Kriegstag.

Stromversorgung in Kiew deutlich reduziert

Der jüngste russische Drohnenangriff auf die Infrastruktur der ukrainischen Hauptstadt hat die Stromversorgung in Kiew wieder stark in Mitleidenschaft gezogen. Wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Montagabend mitteilte, erhöhte sich das Stromdefizit auf nunmehr 50 Prozent. Neben Strom müssen die Bewohner von Kiew und Umgebung immer öfter auch auf das Internet verzichten, wie der Netz-Beobachter Netblocks bestätigte.

Kiew am Montagmorgen: Brand nach einer Drohnenattacke auf die Energieinfrastruktur

Guterres gibt Hoffnung auf Frieden nicht auf

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht kurzfristig keine Aussicht auf Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. "Ich bin nicht optimistisch, was die Möglichkeit von wirksamen Friedensgesprächen in der unmittelbaren Zukunft betrifft", sagte Guterres in New York. Die militärische Konfrontation zwischen den Armeen Russlands und der Ukraine werde vorläufig andauern.

Zugleich äußerte Guterres die Hoffnung auf Frieden im nächsten Jahr. Die schwerwiegenden Folgen des Krieges für die Menschen in der Ukraine, für die russische Gesellschaft und für die Weltwirtschaft, besonders in Entwicklungsländern, hätten dramatisch zugenommen. "All das sind Gründe für uns, alles zu tun, was möglich ist, um für eine friedliche Lösung vor dem Ende des Jahres 2023 zu sorgen", erklärte Guterres.

Gab eine Pressekonferenz zum Jahresende: Antonio Guterres

UN-Botschafterin verurteilt Einsatz iranischer Drohnen

Deutschland hat die Lieferung iranischer Waffen an Russland scharf kritisiert. "Iranische Kampfdrohnen haben Russland zusätzliche Möglichkeiten gegeben, um zivile Infrastruktur anzugreifen und ukrainische Zivilisten zu terrorisieren", klagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse in New York. Sie sprach sich dafür aus, dass das Generalsekretariat der Vereinten Nationen Einladungen aus der Ukraine annimmt, um vor Ort Hinweise auf die Rolle Irans untersuchen zu können.

Deutschland will Luftabwehr der Slowakei stärken

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat der an die Ukraine grenzenden Slowakei weitere Hilfe bei der Luftverteidigung zugesagt. Die Ministerin bot dem NATO-Partner das Abwehrsystem "Mantis" an, wie bei einem Besuch Lambrechts in Bratislava mitgeteilt wurde. Dort wurde auch der erste von 15 älteren Leopard-2-Panzern aus deutschen Industriebeständen im Zuge eines sogenannten Ringtauschs übergeben. Die Slowakei hat der Ukraine im Gegenzug Schützenpanzer sowjetischer Bauart zum Kampf gegen Russland geliefert.

Besteht aus einem Geschützmodul und einem Radarmodul: "Mantis" (Archiv)

Laut Bundeswehr hat das "Mantis"-System eine Reichweite von bis zu drei Kilometern und kann anfliegende Objekte mit bis zu 1000 Schuss pro Minute bekämpfen. Es könne insbesondere dazu genutzt werden, das wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze eingerichtete Instandsetzungszentrum in der Stadt Michalovce zu schützen, erläuterte Lambrecht. Dort werden deutsche Waffen repariert, die im Ukraine-Krieg abgenutzt oder beschädigt wurden.

Moldau rechnet 2023 mit russischer Invasion

Der Geheimdienst der Republik Moldau befürchtet eine russische Invasion im kommenden Jahr. "Die Frage ist nicht, ob die Russische Föderation eine neue Offensive gegen das Territorium Moldaus durchführen wird, sondern wann", sagte Geheimdienstchef Alexandru Musteata im Staatsfernsehen. Möglich sei ein Zeitraum zwischen Januar und April. Musteata bezog sich auf die Stationierung russischer Einheiten in dem seit Anfang der 1990er Jahre abtrünnigen Landesteil Transnistrien, die dort als sogenannte Friedenstruppen auftreten. Die russischen Pläne in Bezug auf Moldaus Hauptstadt Chisinau seien noch nicht erkennbar. "Aber das ist ein echtes und sehr hohes Risiko", betonte Musteata.

Putin richtet Forderung an Sicherheitsorgane

Der russische Präsident Wladimir Putin hat von den Sicherheitskräften seines Landes mehr Einsatz in allen Bereichen verlangt. "Heute haben wir eine sich dynamisch ändernde Lage in der Welt, neue Risiken und Bedrohungen bringen erhöhte Anforderungen an das gesamte Sicherheitssystem Russlands. Und das bedeutet, dass sie (die Sicherheitsorgane) ihre Anstrengungen vor allem in den entscheidenden Richtungen verstärken müssen", sagte Putin in der Nacht zum Dienstag in einer Videoansprache anlässlich des sogenannten Tages der Sicherheitskräfte Russlands.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Sicherheitskräfte sei der Schutz der Bürger der "neuen Regionen" Russlands, betonte Putin. Gemeint waren damit die von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Teile der Ukraine. Tatsächlich sei die Lage in den Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja schwierig, räumte der Kremlchef ein. "Aber die dort lebenden Menschen, alles Bürger Russlands, hoffen auf ihren Schutz." Um die Sicherheit, Rechte und Freiheiten dieser Menschen zu schützen, so Putin weiter, werde Russland "neue Einheiten mit modernster Technik und Waffen ausrüsten, ebenso wie mit erfahrenem Personal".

"Sehr ergebnisreiche" Beratungen in Minsk

Kremlchef Wladimir Putin hat seine Gespräche mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko als "sehr ergebnisreich" beurteilt. Sein Gastgeber in Minsk wiederum sprach von "konstruktiven und produktiven" Unterredungen, wie die russische Staatsagentur Tass nach Abschluss des Arbeitstreffens berichtete.

Politisch, wirtschaftlich und militärisch abhängig von Wladimir Putin: Alexander Lukaschenko (r.)

Laut Putin verständigten sich Russland und Belarus darauf, ihre Zusammenarbeit "in allen Bereichen" zu verstärken, vor allem im Verteidigungssektor. Es handele sich um gemeinsame Maßnahmen, um die Sicherheit beider Länder zu gewährleisten, wie etwa gegenseitige Waffenlieferungen oder eine gemeinsame Rüstungsproduktion. Russland werde zudem die Ausbildung belarussischer Soldaten an Flugzeugen sowjetischer Bauart fortsetzen, die mit Atombomben bestückt werden könnten, sagte Putin.

Belarus hatte im Oktober die Aufstellung eines gemeinsamen Militärverbundes mit Russland bekanntgegeben. Lukaschenko hat allerdings wiederholt erklärt, er plane keine Entsendung von Soldaten in die Ukraine.

Russland findet EU-Gaspreisdeckel "inakzeptabel"

Der von der Europäischen Union beschlossene Gaspreisdeckel ist nach Ansicht Moskaus ein "Verstoß gegen Marktpreisverfahren". Das sei "inakzeptabel", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Nach monatelangem Streit hatten sich die Energieminister der EU-Staaten am Montag darauf geeinigt, die Großhandelspreise für Gas künftig unter bestimmten Umständen zu deckeln. Die Obergrenze soll bei 180 Euro pro Megawattstunde liegen. Ausgangspunkt sind gestiegene Gaspreise - bedingt auch durch gestoppte Gas-Lieferungen aus Russland.

Auch ein Deckel - über einem Gasanschluss in Deutschland

Oligarchen lassen Ermittler "im Dunkeln tappen"

Im Zuge der EU-Sanktionen gegen Russland sind in Deutschland bisher gut fünf Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten eingefroren worden. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Christian Görke hervor. Im Vergleich zu Juli stieg die Summe demnach um lediglich eine halbe Milliarde Euro.

Görke kritisierte, die zur Durchsetzung der Vermögenssperren beschlossene Anzeigepflicht sei ein Flop. "Mehrere Monate haben Oligarchen gar nichts gemeldet. Weil sie wissen, dass die Ermittler in Deutschland ohnehin im Dunkeln tappen. Wem was in Deutschland gehört, ist eine Blackbox."

