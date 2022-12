Ukraine aktuell: Selenskyj spricht Ukrainern Mut zu

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj richtet emotionale Weihnachtsansprache an alle Ukrainer

Mindestens 16 Tote nach russischem Angriff auf Cherson

Luftalarm für ganz Ukraine wieder aufgehoben

Putin unter Bedingungen zu Friedensverhandlungen bereit

Bischof Georg Bätzing mahnt Friedensinitiativen im Ukraine-Krieg an

Der ukrainische Staatschef Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in seinem Land nochmals zum Durchhalten aufgerufen: "Wir haben Angriffe, Drohungen, atomare Erpressung, Terror und Raketenschläge ausgehalten. Lasst uns diesen Winter überstehen, weil wir wissen, wofür wir kämpfen", erklärte Selenskyj in einer Ansprache unter freiem Himmel - im Dunkeln mit einem Weihnachtsbaum im Hintergrund.

Videoaufzeichnung vor spärlich beleuchtetem Hintergrund: Wolodymyr Selenskyj

Millionen Menschen in der Ukraine und in der Welt würden in diesen Tagen Weihnachten feiern - "wie immer". Der Unterschied sei nur: "Wir werden nicht auf ein Wunder warten, denn wir schaffen es selbst." Tränen würden durch Freude ersetzt, auf Verzweiflung folge Hoffnung, "und der Tod wird vom Leben besiegt", so Selenskyj.

Der Präsident erinnerte auch an die Ukrainer, die ins Ausland geflohen sind oder Weihnachten in russischer Gefangenschaft verbringen müssen. "Wir werden allen ukrainischen Frauen und Männern ihre Freiheit zurückbringen", versicherte der 44-Jährige.

"Mit einer großen Umarmung"

Nach den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes könnten in diesem Jahr die Straßen und Häuser nicht so hell erstrahlen wie sonst, sagte Selenskyj. Doch könne keine russische Drohne und keine Rakete den Geist von Weihnachten brechen. "Und auch in totaler Finsternis werden wir einander finden, um uns fest zu umarmen. Und wenn es keine Heizung gibt, werden wir uns mit einer großen Umarmung wärmen."

Ikonen zum Verkauf in Kiew - hergestellt aus dem Holz von Munitionskisten

In der Ukraine ist sowohl der 25. Dezember ein offizieller Weihnachtstag als auch der 7. Januar, an dem die orthodoxen Christen feiern. Laut Umfragen führt der russische Angriffskrieg dazu, dass sich immer mehr Ukrainer der Feierkultur der westlichen Kirchen zuwenden.

Mindestens 16 Tote in Cherson

In der südukrainischen Stadt Cherson ist die Zahl der Toten durch Artilleriebeschuss und Explosionen nach Behördenangaben auf 16 gestiegen. Zudem seien 64 Menschen durch russische Angriffe verletzt worden, teilte der ukrainische Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Unter den Toten seien auch drei Männer, die bei Minenräumarbeiten ums Leben gekommen seien. Die ukrainischen Behörden hatten Moskau massiven Artilleriebeschuss des Zentrums der einst von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson vorgeworfen.

Beim russischen Artillerieangriff auf Cherson wurden auch viele Menschen verletzt

Nach ukrainischen Angaben beschießen russische Truppen die Stadt weiter aus anderen Teilen des besetzten Gebiets Cherson. Der Großteil des Gebiets wird weiterhin von russischen Truppen kontrolliert. Russland hat die Region Cherson völkerrechtswidrig annektiert. Der Kreml betont, dass Russland die gesamte Region Cherson als sein Staatsgebiet ansehe und nicht aufgebe.

Luftalarm für ganz Ukraine wieder aufgehoben

Nach dem Luftalarm für alle Regionen der Ukraine am Morgen haben die Behörden Entwarnung gegeben. Es gebe keine Berichte über neue russische Angriffe. Nach unbestätigten Berichten in den sozialen Medien in der Ukraine wurde der Alarm möglicherweise ausgelöst, nachdem russische Kampfflugzeuge in Belarus gestartet waren. Als diese zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt seien, sei Entwarnung gegeben worden. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe sagte im Fernsehen, russische Militärflugzeuge seien praktisch rund um die Uhr am Himmel. "Aber wir haben die Bereitschaft erhöht – alles, was abhebt, muss unter unserer Kontrolle sein."

Russlands Präsident Putin ist weiterhin von seiner Mission überzeugt

Putin angeblich zu Friedensverhandlungen bereit

Russland ist nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin zu Verhandlungen mit allen im Ukraine-Konflikt beteiligten Parteien bereit. Allerdings hätten die Führung in Kiew und ihre westlichen Unterstützer Gespräche verweigert, sagt Putin in einem Interview des staatlichen Fernsehens. "Wir sind bereit, mit allen Beteiligten über akzeptable Lösungen zu verhandeln, aber das liegt an ihnen – nicht wir sind diejenigen, die sich weigern zu verhandeln, sondern sie." Putin zeigt sich von seinem Kurs überzeugt. "Ich glaube, dass wir in die richtige Richtung handeln. Wir verteidigen unsere nationalen Interessen, die Interessen unserer Bürger, unseres Volkes. Und wir haben keine andere Wahl, als unsere Bürger zu schützen."

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing fordert Friedensgespräche

Bätzing mahnt Friedensinitiativen im Ukraine-Krieg an

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, mahnte unterdessen Überlegungen dazu an, wie ein Friede in der Ukraine aussehen könnte. Die Suche nach diplomatischen Lösungen dürfe nicht vergessen werden. "Auch wenn die Unterstützung des völkerrechtswidrig überfallenen Landes durch alle benötigten Güter weitergehen muss, braucht es gleichzeitig jetzt schon Friedensinitiativen. Denn wie soll es sonst weitergehen, wenn hoffentlich bald endlich die Waffen schweigen?", sagte Bätzing beim Weihnachtsgottesdienst im Limburger Dom.

