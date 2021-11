Schon vor Weihnachten beginnt die Vorfreude auf das Fest mit der Adventszeit. Vier Kerzen werden nacheinander auf dem Adventskranz angezündet, Weihnachtskekse gebacken, Wunschzettel geschrieben und Geschenke eingekauft.

Am 6. Dezember kommt als Vorbote des Christkindes der Nikolaus und beschenkt brave Kinder mit Süßigkeiten. Im Advent suchen Familien ihren Weihnachtsbaum aus oder schlagen ihn im Wald selbst. Festlich geschmückt erstrahlt er dann zur Bescherung an Heiligabend. Weihnachten gehört zu den höchsten christlichen Festtagen. Die Geburt Christi wird am 24. Dezember gefeiert. Familien kommen unterm Weihnachtsbaum zusammen, tauschen Geschenke aus und singen Weihnachtslieder.