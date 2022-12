Nikolaus: Ein Mann und seine Mission

Freundschaftsbesuch

In der Wahl der Fortbewegungsmittel muss ein Nikolaus flexibel sein. Ob Fahrrad in Deutschland, Rentierschlitten in Finnland oder ein Dromedar, wie hier am Roten Meer in Ägypten - dank weißem Vollbart, fellverbrämtem Mantel und Mütze ist auch in muslimischen Regionen der Wiedererkennungseffekt garantiert.