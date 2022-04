Ukraine aktuell: Selenskyj fordert Härte gegen Moskau

Das Wichtigste in Kürze:

Ukrainischer Präsident fordert Verschärfung von Sanktionen

Russlands Außenminister lehnt Referendum in Ukraine ab

UN-Nothilfekoordinator: "Mariupol ist ein Zentrum der Hölle"

WHO: Versorgung von HIV-Infizierten in Ukraine gesichert

Heinrich-Böll-Stiftung in Russland "unerwünscht"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach den Gräueltaten von Butscha eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Man solle Strafmaßnahmen gegen die Russische Föderation verhängen, die der Schwere der vom russischen Militär in der Ukraine begangenen "Kriegsverbrechen" angemessen seien, sagte Selenskyj in einer neuen Videobotschaft.

Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt hatten Aufnahmen von Leichen auf den Straßen des Kiewer Vororts international für Entsetzen gesorgt. Die Ukraine macht russische Truppen für die Gräueltaten verantwortlich. Diese hatten Butscha bis vor kurzem besetzt. Die Führung in Moskau bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer Inszenierung.

Die ukrainischen Streitkräfte hielten die meisten Gebiete, in die Russland vordringen wollte, berichtete Selenskyj. Am schwierigsten sei die Lage im Donbass und im Gebiet Charkiw im Osten des Landes.

Russland sei zudem dabei, mehr Truppen für eine neue Offensive in die Ukraine zu schicken. "Wir wissen von den Versuchen der russischen Führung in ganz Russland neue Dummköpfe unter Kadetten von Militärschulen, Menschen mit Kampferfahrung und Wehrpflichtigen zu sammeln, um sie alle in einer weiteren Offensive ins Gemetzel zu schicken", sagte der 44 Jahre alte Staatschef.

USA möchten Kleptokratie abstrafen

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will "alle neuen Investitionen" in Russland verbieten. Zudem sollen bestehende Sanktionen gegen russische Banken und staatliche Unternehmen verschärft sowie weitere Personen aus der russischen Führung und deren Familienmitglieder mit Strafmaßnahmen belegt werden, wie Präsidenten-Sprecherin Jen Psaki in Washington mitteilte.

Die gezielten Sanktionen träfen "die russische Kleptokratie", also die Unterstützer von Präsident Wladimir Putin. Sie würden in enger Abstimmung mit den Partnern in Europa und den übrigen Staaten der G7-Gruppe eingeführt. Details sollen an diesem Mittwoch bekanntgegeben werden.

Auch die EU hat einen Vorschlag für ein umfangreiches Paket mit neuen Russland-Sanktionen vorgelegt. Es beinhaltet nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem ein Importverbot für Kohle aus Russland.

Putin beklagt "grobe Maßnahmen"

Kremlchef Wladimir Putin hat mit Blick auf die Sanktionen des Westens vor einer Verstaatlichung russischen Vermögens im Ausland gewarnt. "Nur damit es niemand vergisst, das ist ein zweischneidiges Schwert", sagte Putin bei einer Video-Konferenz mit Funktionären. Er beklagte etwa Druck seitens der Behörden auf den Staatskonzern Gazprom. Es würden in einigen Ländern "grobe Maßnahmen" ergriffen.

Wladimir Putin (am Dienstag)

In einem bislang einmaligen Rechtsakt hatte der deutsche Staat die Aufsicht über Gazprom Germania und damit über bislang von Russland geführte Teile der deutschen Gasversorgung übernommen. Bei dem Unternehmen hat jetzt vorübergehend die Bundesnetzagentur als Treuhänderin das Sagen. Die Bundesregierung will damit die Versorgungssicherheit gewährleisten.

Lawrow gegen "Katz-und-Maus-Spiel"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor einem Scheitern der Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über eine Ende der Kämpfe in der Ukraine gewarnt. Man werde sich nicht auf ein "Katz-und-Maus-Spiel" einlassen wie in den vergangenen Jahren bei dem Friedensplan für die Ostukraine, erklärte Lawrow. Russland wolle keine ukrainische Volksabstimmung über einen möglichen Vertrag zur Lösung des Konflikts. Denn es gäbe "eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit", dass der Verhandlungsprozess im Falle eines "negativen Ergebnisses" bei dem Referendum wieder von vorne beginnen würde, mahnte Lawrow.

Zugleich kritisierte Russlands Chefdiplomat, die Vorkommnisse in Butscha würden benutzt, um von den Verhandlungen abzulenken. "Die Frage ist, was diese offene und verlogene Provokation bezweckt", sagte Lawrow. "Wir glauben, dass sie dazu dient, einen Vorwand zu finden, um die Verhandlungen zu torpedieren."

Gräber in Butscha (am Montag)

Die ukrainischen Unterhändler hatten sich zuletzt bereiterklärt, über einen neutralen Status ihres Landes samt Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verhandeln. Im Gegenzug fordert die Regierung in Kiew aber Sicherheitsgarantien von Drittstaaten. Nach den Vorstellungen der Ukraine soll ein möglicher Vertrag über die Neutralität des Landes am Ende der Bevölkerung noch zur Abstimmung vorgelegt werden - nach Abzug der russischen Truppen.

Griffiths informiert den UN-Sicherheitsrat

Die Lage in der umkämpften ukrainische Hafenstadt Mariupol ist nach Einschätzung von UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths besonders dramatisch. "Seit mehr als fünf Wochen sind die Menschen in Mariupol schon in Kämpfe verwickelt", sagte Griffiths per Video vor dem UN-Sicherheitsrat. "Es ist gut dokumentiert, dass Mariupol ein Zentrum der Hölle ist."

Griffiths berichtete dem mächtigsten Gremium der Vereinten zudem von seiner Visite in Moskau. Am Montag habe er unter anderem mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen und zahlreiche Vorschläge gemacht, so der UN-Nothilfekoordinator. Seine Vorschläge seien entgegengenommen und ihm sei versprochen worden, dass sie ernsthaft untersucht würden. Man wolle in engem Kontakt bleiben.

Zerstörte Gebäude in Mariupol am Dienstag

"Ich bin aus diesen Treffen mit der Überzeugung herausgekommen, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben, aber er muss gegangen werden und wir werden ihn gehen." An diesem Mittwoch wolle er in die Ukraine reisen, um dort Gespräche zu führen, sagte Griffiths. Er war von UN-Generalsekretär António Guterres damit beauftragt worden, die Möglichkeit eines "humanitären Waffenstillstands" im Ukraine-Krieg auszuloten.

WHO beruhigt ukrainische HIV-Patienten

Eine drohende Krise bei der medizinischen Versorgung von HIV-Infizierten in der Ukraine ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst abgewendet worden. Gemeinsam mit der US-Regierungsinitiative Pepfar, den ukrainischen Behörden und Partnerorganisationen habe man die Beschaffung von 209.000 Packungen des antiretroviralen Medikaments TLD sichergestellt, teilte das Europa-Büro der WHO mit. Der größte Teil des Bedarfs aller Menschen, die in der Ukraine wissentlich mit HIV lebten, könnte damit in den nächsten zwölf Monaten abgedeckt werden.

WHO-Regionaldirektor Hans Kluge

"Dieser Krieg hat das Potenzial, die hart erkämpften Fortschritte der vergangenen Jahre bei einer Reihe von Gesundheitsproblemen, darunter HIV, zu untergraben", sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Angesichts der Fortschritte im Kampf gegen HIV in der Ukraine habe man dies dort nicht zulassen dürfen.

Duma brandmarkt Heinrich-Böll-Stiftung

Die russische Staatsduma will die deutsche Heinrich-Böll-Stiftung und weitere 13 Nichtregierungsorganisationen für "unerwünscht" erklären lassen. Ein entsprechendes Gesuch gehe an die Generalstaatsanwaltschaft, sagte der Chef des Duma-Ausschusses zur Bekämpfung der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands, Wassili Piskarjow. Er begründete die Forderung damit, dass die Organisationen "der Sicherheit Russlands" schadeten. Die Aufnahme in die Liste "unerwünschter Organisationen" kommt in Russland einem Verbot gleich.

Piskarjow kündigte zudem ein härteres Vorgehen gegen ausländische Medien an. Seine Kommission habe ein Gesetz vorbereitet, das es den russischen Sicherheitsbehörden ermögliche, "spiegelgleich" auf die Diskriminierung russischer Medien im Ausland zu reagieren.

Deutschland will ukrainischen Schülern helfen

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, will geflüchteten ukrainischen Jugendlichen den Schulabschluss aus ihrer Heimat an deutschen Schulen ermöglichen. "Wir sehen, dass viele Kinder in Deutschland weiterhin mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in der Ukraine per Online-Schulunterricht lernen, das ist beeindruckend", sagte Alabali-Radovan der Zeitung "Die Welt" (Mittwoch).

Doch könne niemand vorhersagen, wie lange die Kinder in Deutschland blieben. Für Jugendliche, die kurz vor ihrem ukrainischen Abschluss stehen, sollte deshalb "die Möglichkeit bestehen, diesen auch hier machen zu können", so die SPD-Politikerin.

Alabali-Radovan forderte ferner, dass für ankommende Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte aus der Ukraine "ein schnelles Anerkennungsverfahren ihrer Berufsabschlüsse" auf den Weg gebracht wird. Derzeit fehle bereits an vielen Kindertagesstätten und Schulen entsprechendes Personal.

wa/AR (dpa, afp, rtr, kna)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.