Ukraine aktuell: Russland droht Finnland und Schweden

Das Wichtigste in Kürze:

Russland droht Finnland und Schweden und der NATO

G7 verurteilen Angriff auf Einkaufszentrum als "Kriegsverbrechen"

Moldaus Präsidentin Sandu besucht Kiew

Ukraine beklagt durch Raketenwerferbeschuss getötete Zivilisten

Russlands früherer Präsident Dmitri Medwedew hat Finnland und Schweden mit Aufrüstung in ihrer Nachbarschaft gedroht, sollten diese der NATO beitreten. Russland sei "zu Vergeltungsschritten bereit", inklusive "der Aussicht, Iskander-Raketen, Hyperschallraketen und Kriegsschiffe mit Atomwaffen vor deren Haustür zu stationieren", zitierte die russische Wochenzeitung "Argumenty i Fakty" Medwedew, der heute Vize-Vorsitzende des nationalen Sicherheitsrates ist.

Zugleich warnte er die NATO, jede Art von Zwischenfall auf der Halbinsel Krim könne eine Kriegserklärung durch Russland nach sich ziehen, die wiederum zu einem "Dritten Weltkrieg" führen könne. "Für uns ist die Krim ein Teil Russlands. Und das gilt für immer", sagte Medwedew demnach. "Jedweder Versuch, auf der Krim einzugreifen ist eine Kriegserklärung gegen unser Land." Würde dieser durch die NATO unternommen werden, bedeute das einen Konflikt mit dem gesamten nordatlantischen Bündnis.

Völkerrechtlich gehört die Krim nach wie vor zur Ukraine; eine Intervention auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel durch NATO-Truppen steht nicht zur Debatte.

Entsetzen nach Angriff auf Einkaufszentrum in Krementschuk

Beim G7-Gipfel in Elmau wurde der Raketenangriff auf das Einkaufszentrum in Krementschuk als "Kriegsverbrechen" verurteilt. "Russlands Präsident Putin und die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen werden", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Gipfelteilnehmer. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach in einem auf Russisch verfassten Tweet von "absolutem Horror".

Unterdessen beantragte Kiew eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Nach Angaben diplomatischer Vertreter Albaniens soll das Gremium sich am Dienstagabend mit dem Thema beschäftigen. Zuvor hatte ein Sprecher der Vereinten Nationen daran erinnert, dass die Kriegsparteien laut internationalem Recht zum Schutz von Zivilisten und ziviler Infrastruktur verpflichtet seien.

Bei dem Raketenangriff auf das Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk waren am Montag nach lokalen Angaben mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden. Mehrere Dutzend Menschen werden noch vermisst. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj hielten sich zum Zeitpunkt des Angriffs "mehr als 1000 Menschen" in dem Gebäudekomplex auf. Er sprach von einer "dreisten terroristischen Handlung". Die ukrainische Luftwaffe gab an, das Zentrum sei von Anti-Schiffs-Raketen des Typs X-22 getroffen worden, die von Tu-22-Langstreckenbombern aus der russischen Region Kursk aus abgefeuert worden waren.

Die Region um Krementschuk stand bislang nicht im Zentrum des Kriegs - so war das Einkaufszentrum gut besucht

Moldaus Präsidentin Sandu in Kiew

Die Präsidentin der benachbarten Republik Moldau, Maia Sandu, hat sich bei einem Besuch in der Ukraine erschüttert über die Folgen des russischen Angriffskriegs gezeigt. Sandu schrieb auf Twitter, sie habe die zerstörten Kiewer Vororte Butscha, Borodjanka und Irpin besucht. "Ich war sprachlos von dem Ausmaß an Gewalt und Zerstörung, das wir gesehen haben", erklärte sie.

Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte dieser, beide Länder hätten nicht nur eine gemeinsame Grenze, sondern auch Werte und Ziele. Seit vergangenem Donnerstag sind beide Länder offiziell EU-Beitrittskandidaten. Moldau mit seiner abtrünnigen, pro-russisch kontrollierten Region Transnistrien befürchtet seit Kriegsbeginn weitere Destabilisierung durch Russland.

Moldaus Präsidentin Maia Sandu zu Gast bei Wolodymyr Selenskyj in Kiew

Ukraine: Zivilisten beim Wasserholen getötet

In der ostukrainischen Stadt Lyssytschansk sind bei einem russischen Raketenangriff nach Behördenangaben acht Menschen getötet worden, die gerade für Trinkwasser anstanden. Weitere 21 wurden verletzt, wie der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, beim Nachrichtendienst Telegram schrieb. "Die Russen haben mit Mehrfachraketenwerfern vom Typ Uragan auf eine Menschenmenge geschossen, als die Zivilisten gerade Wasser aus einer Zisterne holten", schrieb Hajdaj.

Lyssytschansk ist die letzte große Stadt in der Region Luhansk, die noch unter ukrainischen Kontrolle ist, nachdem das russische Militär das benachbarte Sjewjerodonezk eroberte.

ehl/wa (dpa, afp, rtr, ap, epd, kna, interfax)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.