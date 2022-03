Ukraine aktuell: Russische Armee setzt Angriffe fort

Das Wichtigste in Kürze:

Offensive rund um Kiew, Angriffe auch in anderen Städten

Zivilisten sitzen weiter in Mariupol fest

Ukrainischer Präsident wendet sich an russische Mütter

Weitere US-Sanktionen gegen Russen

Auch Deutsche Bank fährt Russland-Geschäft herunter

Scholz und Macron telefonieren mit Putin



Auch am 17. Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine dauern die Kampfhandlungen unvermindert an. In Wassylkiw im Südwesten von Kiew wurde nach örtlichen Behördenangaben ein ukrainischer Luftwaffenstützpunkt durch russischen Raketenbeschuss zerstört. Auch ein Munitionslager sei getroffen worden, meldet der ukrainische Ableger der russischen Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Bürgermeisterin der Stadt.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt, die Luftwaffenbasis in Wassylkiw und das nachrichtendienstliche Aufklärungszentrum der ukrainischen Streitkräfte in Browary seien außer Gefecht gesetzt worden. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich derzeit nicht überprüfen.

Russische Offensive nahe Kiew geht weiter

Der ukrainische Generalstab warnte, die russische Armee versuche, die Verteidigung in den Regionen nahe Kiew auszuschalten, um die Hauptstadt zu "blockieren". Es gebe russische Offensiven an der nördlichen Stadtgrenze bei Sasymja und in südlicher Richtung bei Wyschenky, heißt es in einem in der Nacht zu Samstag veröffentlichten Bericht. Diese Offensiven seien teils erfolgreich.

Auch aus anderen Regionen des Landes werden Angriffe gemeldet. Nach ukrainischen Angaben beschoss die russische Luftwaffe die Städte Dnipro, Luzk und Iwano-Frankiwsk. Entsprechende Informationen liegen auch dem britischen Verteidigungsministerium vor. Demnach setzten Kampfflugzeuge sogenannte ungelenkte Munition in Luzk und Iwano-Frankiwsk ein. Die beiden Städte liegen nahe der Metropole Lwiw im äußersten Westen der Ukraine, also unweit der polnischen Grenze.

Kliniken in Mykolajiw angegriffen

In Mykolajiw in der Südukraine attackierte die russische Armee auch mehrere Krankenhäuser. Wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete, wurde die Hafenstadt in der Nacht zu Samstag nahezu ununterbrochen beschossen. Getroffen wurden unter anderem eine Tagesklinik für Krebspatienten und eine Augenklinik. Die Bewohner von Mykolajiw, das rund 100 Kilometer von Odessa entfernt ist, können größtenteils ihre Wohnungen nicht mehr heizen, viele versuchen die Stadt zu verlassen.

Die von russischer Seite wiederholt angekündigten "humanitären Korridore" kommen allerdings Regionen nicht zustande, da kein sicheres Geleit möglich ist. So erklärte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk, der Beschuss von Mariupol durch russische Truppen am Freitag habe erneut verhindert, Bewohner der Hafenstadt in Sicherheit zu bringen.

Das ukrainische Außenministerium teilte mit, dort sei auch eine Moschee getroffen worden, in der mehr als 80 Kinder und Erwachsene - unter anderem aus der Türkei - Zuflucht gesucht hätten. Angaben zu möglichen Opfern liegen bisher nicht vor. Ukrainischen Angaben zufolge sollen in der strategisch wichtigen Metropole am Asowschen Meer seit Ausbruch der Kämpfe mehr als 1500 Zivilisten getötet worden sein.



"Von russischen Truppen eingekesselt": Wohnhaus in Mariupol unter Beschuss

Appell an Soldatenmütter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj richtete einen Appell an die Mütter russischer Soldaten. "Schicken Sie Ihre Kinder nicht in den Krieg in einem fremden Land", sagte Selenskyj in seinem aktuellen Internetvideo. Seine Botschaft richte sich vor allem an die Mütter von Wehrpflichtigen.

"Überprüfen Sie, wo Ihr Sohn ist. Und wenn Sie auch nur den geringsten Verdacht haben, dass Ihr Sohn in den Krieg gegen die Ukraine geschickt werden könnte, handeln Sie sofort", um zu verhindern, dass er getötet oder gefangen genommen wird, sagte der ukrainische Präsident. "Die Ukraine hat diesen schrecklichen Krieg nie gewollt", fügte er hinzu. Sein Land werde sich aber gegen den russischen Angriff verteidigen.

Video ansehen 01:06 Selenskyj: Entführung von Bürgermeister "Zeichen der Schwäche"

Selenskyj verlangte zudem die Freilassung des Bürgermeisters der von russischen Truppen besetzten Stadt Melitopol. Druck auf Bürgermeister oder deren "physische Eliminierung" werde Russland nicht dabei helfen, ukrainische Städte zu übernehmen. Ein derartiges Vorgehen sei ein "Zeichen der Schwäche". Kiew hatte am Freitag erklärt, der Bürgermeister der südostukrainischen Großstadt, Iwan Fedorow, sei entführt worden. Auch dies ließ sich nicht verifizieren. In einem Videofragment war zu sehen, wie Vermummte einen Mann aus einem zentralen Gebäude mitnehmen.

Sanktionen ausgeweitet

Die USA erhöhen derweil den Druck auf das Umfeld des russischen Präsidenten. Die Regierung in Washington beschloss weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen und Mitglieder des engeren Kreises um Wladimir Putin. Dazu gehörten zehn Mitglieder des Vorstands der VTB-Bank, zwölf Abgeordnete der Duma und Mitglieder der Familie von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, teilte das US-Finanzministerium mit.

"Das Finanzministerium wird weiterhin russische Funktionäre dafür zur Rechenschaft ziehen, dass sie Putins ungerechtfertigten und grundlosen Krieg unterstützt haben", erklärte Ressortchefin Janet Yellen. Ihr Vermögen in den USA werde eingefroren und ihnen würden jegliche Geschäfte mit US-Bürgern und -Organisationen verboten.

Kreml-Sprecher Peskow: Nun auch Familienmitglieder auf der US-Sanktionsliste

Italienische Behörden setzten unterdessen eine weitere Megajacht fest, die einem russischen Milliardär zugerechnet wird. Die "Sailing Yacht A" liegt im Hafen von Triest. Sie gilt als größte Segeljacht der Welt. Das von der deutschen Werft Nobiskrug gebaute Schiff wird auf einen Wert von rund 530 Millionen Euro geschätzt. Es gehört laut Medienberichten dem russischen Kohlemilliardär Andrej Melnitschenko, der nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine auf eine EU-Sanktionsliste kam. Die italienische Finanzpolizei hatte bereits vergangene Woche eine mutmaßliche russische Oligarchenjacht festgesetzt.

Deutsche Bank und Commerzbank bewegen sich

Nach heftiger Kritik lässt nun auch die Deutsche Bank wegen des Ukraine-Kriegs ihr Russland-Geschäft auslaufen. Die Deutsche Bank habe ihr Engagement und ihre Präsenz in Russland seit 2014 substanziell verkleinert, teilte das Geldhaus mit. "Wie einige unserer internationalen Wettbewerber sind wir dabei, unser verbleibendes Geschäft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben herunterzufahren". Gleichzeitig helfe das Finanzinstitut seinen bestehenden nichtrussischen, internationalen Kunden dabei, ihren Geschäftsbetrieb im Land zu verringern. "Wir machen in Russland kein Neugeschäft mehr", fügte die Bank hinzu.

Deutsche Bank in Frankfurt am Main: Änderung des Geschäftsgebarens nach heftiger Kritik

Die Commerzbank teilte kurz darauf ebenfalls mit, ihr Neugeschäft in Russland zu stoppen. "Wir haben das Neugeschäft in Russland eingestellt, nur bestehende Transaktionen wickeln wir noch ab", teilte eine Sprecherin mit.

Die Deutsche Bank war vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs in die Kritik geraten. Der amerikanische Investor Bill Browder, der sich seit Jahren für die Aufdeckung von Korruption in Russland einsetzt, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das Verbleiben der Deutschen Bank in Russland stehe im Widerspruch zur internationalen Geschäftswelt und werde zu Gegenreaktionen, Ansehensverlust und geschäftlichen Belastungen im Westen führen.

Die Deutsche Bank hatte ihr Engagement in Russland zuletzt als sehr begrenzt bezeichnet. In einer früheren Erklärung hatte das Kreditinstitut ihr Bruttokreditengagement in Russland auf 1,4 Milliarden Euro beziffert. Die Bank betreibt zudem ein Technologiezentrum in Russland, in dem 1500 Computerspezialisten beschäftigt sind.

Berlin plant Luftbrücke nach Moldau

Deutschland arbeitet nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock gemeinsam mit internationalen Partnern an einer Luftbrücke für ukrainische Flüchtlinge aus Moldau. Eine solche Luftbrücke sei "absolut sinnvoll", sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem moldauischen Amtskollegen Nicu Popescu in Chisinau. Zugleich kündigte sie an, die Bundesregierung werde in einem ersten Schritt 2500 Ukraine-Flüchtlinge aus Moldau direkt nach Deutschland holen.

Zur Stunde unternimmt Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen neuen Vermittlungsversuch: Nach Angaben des Élyséepalasts hat eine Telefonschalte der beiden mit Russlands Präsident Wladimir Putin begonnen.

