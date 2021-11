Gemessen an der Bilanzsumme und an der Zahl der Mitarbeiter ist die Deutsche Bank das größte Kreditinstitut Deutschlands. Die Bank gilt zudem als weltweit größter Devisenhändler. Ihr Sitz ist in Frankfurt am Main.

Die Aktie der Deutschen Bank wird an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der New York Stock Exchange gehandelt. Sie ist Bestandteil verschiedener Indizes, unter anderem des DAX und des Euro Stoxx 50.