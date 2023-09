Ukraine aktuell: Putin will nach Nordkorea reisen

Das Wichtigste in Kürze:

Putin plant Besuch in Nordkorea

Wieder Drohnen-Trümmer in Rumänien

Kiew und Berlin vereinbaren Partnerschaft

Russland und Nordkorea wollen ihre Beziehungen nach dem jüngsten Gipfeltreffen in Wostotschny mit weiteren Gesprächen auf nordkoreanischem Boden festigen. Kim habe Putin während der Gespräche in Russland nach Nordkorea eingeladen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Putin habe die Einladung angenommen.

Kim äußerte dem Bericht zufolge seine Bereitschaft, stabile und zukunftsorientierte Beziehungen für die nächsten 100 Jahre zu fördern. Beide Seiten hätten vereinbart, angesichts der "militärischen Bedrohungen, Provokationen und Tyrannei der Imperialisten" die strategische und taktische Zusammenarbeit weiter zu verstärken. Das Treffen am Mittwoch im Fernen Osten Russlands habe die bilateralen Beziehungen auf eine neue Ebene gehoben.

Nordkoreas Machthaber Kim zu Besuch bei Putin To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nach Einschätzungen aus Washington könnten die Gespräche zu Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland führen. Russland habe es auf Nordkoreas Artilleriegeschosse abgesehen, sagte An Chan-il, Direktor des Internationalen Instituts für Nordkorea-Studien. Sollten nordkoreanische Mehrfachraketenwerfer und andere Artilleriegeschosse in großen Mengen an Russland geliefert werden, könnte dies nach seiner Einschätzung "einen erheblichen Einfluss auf den Krieg in der Ukraine haben."

Wieder Drohnen-Trümmer in Rumänien

Im NATO-Land Rumänien sind erneut Trümmer einer mutmaßlich russischen Drohne gefunden worden. Wie die NATO mitteilte, hat der rumänische NATO-Botschafter die Verbündeten über den Fund informiert. Die gefundenen Drohnenteile ähneln demnach den Drohnen, die vom russischen Militär eingesetzt werden. Es deute aber nichts auf einen gezielten Angriff Russlands auf das Territorium des NATO-Lands hin, betonte NATO-Sprecher Dylan White.

In der vergangenen Woche hatten rumänische Soldaten bereits nahe dem Dorf Plauru unweit der Grenze zur Ukraine Drohnentrümmer entdeckt. Rumäniens Präsident Klaus Iohannis beriet in einem Telefonat mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die Vorfälle. Am Sonntag legte Bukarest offiziell Protest in Moskau ein.

NATO-Sprecher Dylan White Bild: F. Garrido-Ramirez/NATO | CC BY-NC-ND 2.0

Ukrainische Donauhäfen unweit der Grenze zu Rumänien sind seit der Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland im Juli zu wichtigen Exporthäfen für ukrainisches Getreide geworden. Das Abkommen hatte der Ukraine trotz des Krieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht. Seit der Aufkündigung des Abkommens greift die russische Armee verstärkt die ukrainische Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau an.

Russland spricht von Schäden an Militärschiffen

Beim Angriff auf den Hafen von Sewastopol gibt es widersprüchliche Angaben über das Ausmaß der Zerstörung am Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Andrij Jussow vom ukrainischen Militärgeheimdienst bezeichnete die Schäden an einem großen russischen Landungsschiff und einem U-Boot in einem Fernsehkommentar als "beträchtlich". "Wir können jetzt sagen, dass (die Schiffe) höchstwahrscheinlich nicht mehr zu reparieren sind."

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte zwar Schäden an zwei in Reparatur befindlichen Militärschiffen. Die beiden Schiffe würden aber vollständig repariert und wieder in Dienst gestellt, hieß es.

Ukrainischer Angriff auf die russische Flotte To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bei den beiden Schiffen handelt es sich einem ukrainischen Militärexperten zufolge um das Landungsschiff "Minsk" der Ropucha-Klasse und das Angriffs-U-Boot der Kilo-Klasse "Rostow am Don", das Kalibr-Marschflugkörper tragen kann. "Es trägt sechs Torpedos oder vier Kalibr-Raketen in einer Salve. Wir können also davon ausgehen, dass Russland jetzt vier Kalibr-Raketen verloren hat", sagte Wolodymyr Zablotskij dem Nachrichtensender RBK. Auch ein Raketenwerfer sei zumindest teilweise für mehrere Monate nicht einsetzbar.

Kiew und Berlin vereinbaren Partnerschaft

Berlin und Kiew schließen an diesem Donnerstag eine Städtepartnerschaft. Zur Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in der deutschen Hauptstadt erwartet. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will seinen Kollegen aus der Ukraine am Nachmittag (14.30 Uhr MESZ) am Brandenburger Tor empfangen. Dann geht es gemeinsam ins Rote Rathaus.

Im Roten Rathaus (r.) soll die Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Kiew besiegelt werden Bild: Daniel Kalker/picture alliance/dpa

Die Regierungspartner CDU und SPD hatten die Städtepartnerschaft mit Kiew in ihrem Koalitionsvertrag verankert. Den Schritt, der nun besiegelt wird, versteht Berlin als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Berlin hat laut Senatskanzlei bislang 17 Partnerstädte, Kiew wäre also die 18.. Auch Tel Aviv soll bald dazukommen. Die 1991 vereinbarte Städtepartnerschaft mit Moskau ruht wegen des Krieges in der Ukraine bis auf Weiteres.

haz/wa (dpa, afp, rtr, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.