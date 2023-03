Ukraine Aktuell: Pistorius sagt Litauen dauerhafte deutsche Präsenz zu

Das Wichtigste in Kürze:

Pistorius beobachtet in Litauen auch Übung

Selenskyj will Truppen in Bachmut verstärken

Kiew entsetzt über Video von Erschießung eines Soldaten

Nach Kritik am russischen Angriffskrieg - lange Haftstrafe

Ukrainische Behörden holen 300 Kinder zurück

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat eine dauerhafte Präsenz der Bundeswehr in Litauen angekündigt. Unabhängig davon, in welcher Form die Unterstützung erfolge, bleibe "in jedem Fall eine starke, dauerhafte Präsenz deutscher Verbände in Litauen", sagte Pistorius bei einer Pressekonferenz mit seinem litauischen Amtskollegen Arvydas Anusauskas in Vilnius.

Pistorius äußerte sich indes zurückhaltend zu dem Wunsch nach einer ständig in Litauen stationierten Bundeswehr-Brigade. Zum einen fehle derzeit noch die nötige Infrastruktur, um 5000 Soldaten samt Familien und zivilem Personal in dem baltischen Staat unterzubringen. Zum andern müsse die NATO entscheiden, was "militärisch von der Abschreckung, von der Flexibilität her das Richtige" sei.

Arvydas hatte zuvor den Wunsch seiner Regierung nach einer ständigen Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen bekräftigt. Die Lage erfordere eine "stärkere Präsenz der Partner in der Region, um die Abschreckung zu gewährleisten", sagte er mit Blick auf die Bedrohung durch Russland: "Die Verteidigungslinie der NATO fängt hier an."

Derzeit leitet Deutschland die NATO-Kampfgruppe Enhanced Forward Presence (EFP) im litauischen Rukla und ist mit knapp 800 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten vor Ort. Die Personalstärke der EFP liegt insgesamt zwischen 1500 und 1700 Soldaten. Hinzu kommt eine Brigade der NATO im Rahmen der Enhanced Vigilance Activity (EVA), die in Deutschland für einen schnellen Einsatz in Litauen bereitgehalten wird.

Boris Pistorius auf dem Truppenübungsplatz Pabrade in Litauen

Zuvor hatte Pistorius ein Manöver deutscher und litauischer Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Pabrade verfolgt. An der Übung "Griffin Lightning" im Rahmen der EVA nahmen etwa 600 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten teil. Die Soldaten simulierten in einem etwa 50 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Vilnius gelegenen Wald den Angriff und die Verteidigung einer Stellung. Pistorius begleitete die Truppe durchs Gelände und ließ sich den taktischen Ablauf des Manövers erklären.

Polen liefert Ukraine zehn weitere Leopard-Panzer

Polen übergibt der Ukraine in dieser Woche weitere zehn Leopard-Panzer des Typs 2A4. Das kündigte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak der Nachrichtenagentur PAP zufolge vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Stockholm an. Zudem werde in Polen ein Servicezentrum für an die Ukraine gelieferte Panzer eingerichtet. Es werde voraussichtlich an das Rüstungsunternehmen Bumar Labedy in Gliwice angegliedert sein, so der Politiker der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) weiter.

Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak drängt auch auf Ersatzteile für Leopard-Panzer aus Deutschland

Das Hauptproblem sei indes derzeit der Mangel an Ersatzteilen, merkte Blaszczak an. Er erwarte von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, auf die deutsche Industrie iinzuwirken, damit Ersatzteile für Leopard-Panzer geliefert würden. Nur Deutschland könne dieses Problem lösen. Polen will der Ukraine insgesamt 14 Leopard-Panzer des Typs 2A4 zur Verfügung stellen.

Selenskyj: Truppen werden verstärkt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einigkeit der militärischen Führung in Kiew im Kampf um die Stadt Bachmut im Osten des Landes betont. Nach einem Treffen mit Generälen sagte Selenskyj in einer Videobotschaft am Montagabend, es sei die einhellige Entscheidung getroffen worden, nicht zu weichen, sondern die Truppen zu verstärken.

"Die ukrainischen Streitkräfte verteidigen jeden Teil der Ukraine und werden dies auch weiterhin tun." Es werde die Zeit kommen, da jede Stadt und jedes Dorf des ukrainischen Staates befreit seien. Selenskyj versuchte dem Eindruck entgegenzutreten, dass es in der Führung der Ukraine zum weiteren militärischen Vorgehen in Bachmut unterschiedliche Meinungen gibt.

Ukraine will Bachmut nicht aufgeben

Westliche Experten hatten erklärt, es könnte besser sein, die symbolträchtige Stadt aufzugeben, um die Ressourcen an anderer Stelle einzusetzen. Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert inzwischen bereits mehr als ein Jahr.

Bachmut, wo nach ukrainischen Angaben nur noch einige Tausend von einst mehr als 70.000 Einwohnern leben, ist seit dem Spätsommer umkämpft. Die Stadt ist der Hauptteil der nach der russischen Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen Siwersk und Bachmut im Gebiet Donezk. Bei einem Fall der Stadt eröffnet sich für die russischen Truppen der Weg zu den Großstädten Slowjansk und Kramatorsk. Damit würde eine vollständige Eroberung des Donezker Gebiets näherrücken.

Entsetzen über gefilmte Erschießung von ukrainischem Soldaten

Mit Entsetzen hat die ukrainische Führung auf ein Video von einer mutmaßlichen Erschießung eines Kriegsgefangenen durch russische Soldaten reagiert. "Für jedes dieser Kriegsverbrechen wird es eine Strafe geben", schrieb der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, im Nachrichtenkanal Telegram. Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, bezeichnete die gefilmte mutmaßliche Erschießung als "Ausdruck von Niedertracht und Gemeinheit". Er habe das Video seinen internationalen Kollegen als Beleg für ein "weiteres Kriegsverbrechen Russlands" geschickt.

Zuvor war unter anderem von dem Internetportal Ukrajinska Prawda ein Video veröffentlicht worden, bei dem ein Mann in ukrainischer Uniform "Ruhm der Ukraine" ruft und dann mutmaßlich mit mehreren Schüssen getötet wird. Die Losung war auch von mit Hitlerdeutschland kollaborierenden ukrainischen Nationalisten im Zweiten Weltkrieg etabliert worden. Bei dem Getöteten handelte es sich nach Armeeangaben um einen 41 Jahre alten Soldaten, der seit dem 3. Februar im Raum Bachmut als vermisst gemeldet war. Er habe in der 30. mechanisierten Brigade gedient.

Der Journalist Jurij Butussow bezweifelte die Darstellung. Ihm vorliegenden Bestätigungen von Verwandten und Fotos nach handele es sich bei dem Mann aus dem Video um einen 42 Jahre alten Scharfschützen aus dem Gebiet Tschernihiw. Die Leiche des Mannes sei nach dessen Tod bei Soledar bereits im Februar übergeben und beerdigt worden. Dazu veröffentlichte er ein Foto von dem Gesicht des Mannes in dem Video und eine andere Aufnahme, beide sehen sich ähnlich.

SPD-Spitze sichert Unterstützung zu

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich haben der Ukraine bei ihrem ersten Besuch in Kiew seit dem russischen Angriff anhaltende Unterstützung versprochen - auch militärische. Klingbeil sagte am Montag nach einem Gespräch mit Außenminister Dmytro Kuleba, dass es nun vor allem um die schnelle Lieferung der versprochenen Leopard-2-Kampfpanzer und eine schnellere Produktion von Munition gehe. "Wir stehen uneingeschränkt an der Seite der Ukraine. Unser Besuch heute ist auch ein klares Signal, dass dieser Weg deutlich weiter geht."

SPD-Fraktionschef Mützenich betonte in einem Interview der Deutschen Welle, Deutschland könne in vielerlei Hinsicht helfen. Dabei gehe es nicht nur um die Lieferung von Waffensystemen, sondern auch um humanitäre Hilfe für Ukrainer, die im eigenen Land vertrieben worden seien sowie um finanzielle Unterstützung.

SPD-Fraktionschef Mützenich im DW-Gespräch

Beide SPD-Politiker trafen später auch Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dieser dankte anschließend nochmals für deutsche Unterstützung seit den ersten Kriegstagen. Er fügte hinzu: "Es ist wichtig, die Beziehungen in unserem Bündnis weiter zu stärken." Mützenich betonte: "Wir stehen an der Seite der Ukraine, wenn es um das Selbstverteidigungsrecht geht." Er sei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aber auch dankbar dafür, dass er seit Monaten Kontakt zu den Ländern suche, die gebraucht würden, "um einen diplomatischen Pfad zu gehen". Er erwähnte dabei China, Indien und Brasilien.

Belarus: Viele Festnahmen nach Sabotage an russischem Flugzeug

Nach dem Angriff auf ein russisches Militärflugzeug auf einem Flugplatz in Belarus haben die Behörden des Landes zahlreiche Menschen festgenommen. Der Hauptverdächtige arbeite für den ukrainischen Geheimdienst, zitierte die Nachrichtenagentur Belta den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, der ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist. "Mehr als 20 Komplizen" seien ebenfalls festgenommen worden, die übrigen seien untergetaucht, sagte Lukaschenko.

Die belarussische Exil-Opposition hatte Ende Februar gemeldet, dass auf dem Flugplatz in Matschulischtschi nahe der Hauptstadt Minsk ein russisches Militärflugzeug zerstört worden sei. Laut Medienberichten soll es sich um ein Aufklärungsflugzeug vom Typ A-50 gehandelt haben. Lukaschenko bestätigte die Aktion, doch sei die Maschine nicht schwer beschädigt worden.

Nach Kritik am Angriffskrieg - acht Jahre Haft

Ein Moskauer Gericht hat einen Anti-Kriegs-Aktivisten zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt wegen der angeblichen Verbreitung von Falschnachrichten über Russlands Armee in der Ukraine. Der 23 Jahre alte Wissenschaftler Dmitri Iwanow hatte in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram an der russischen Invasion offen Kritik geübt. Iwanow warf der russischen Armee auch Kriegsverbrechen etwa in Butscha nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor. Dort waren Hunderte Leichen gefunden worden, einige mit gefesselten Händen auf dem Rücken.

Russland bestreitet ungeachtet Tausender dokumentierter Gewalttaten, Kriegsverbrechen in Butscha oder an anderen Orten begangen zu haben. Wer in Russland den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg als Verbrechen kritisiert und dem "Ruf der russischen Armee schadet", riskiert lange Haft in Straflagern.

Peking ruft zu Friedensgesprächen auf

Der neue chinesische Außenminister Qin Gang hat zu Friedensgesprächen im Krieg in der Ukraine aufgerufen. Bei seinem Appell betonte er zugleich jedoch, die "legitimen Sicherheitsinteressen aller Parteien müssten respektiert" werden - eine Formulierung, mit der China in der Regel seine Rückendeckung für die russische Position deutlich macht. Am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses erklärte er vor Journalisten weiter, China habe die Krise nicht geschaffen. "Es ist keine Partei in der Krise und hat keine Waffen an eine der beiden Seiten geliefert." Die USA und Europa haben die chinesische Führung mehrfach davor gewarnt, Waffen an Russland auszuhändigen.

Ukrainische Behörden holen Kinder zurück

Die Ukraine hat Regierungsangaben zufolge 307 Kinder aus den russisch besetzten Gebieten zurückgeholt. Darunter sei auch ein achtjähriger Junge, der nun wieder bei seiner Großmutter sei, teilte der Menschenrechtsbeauftragte des Landes, Dmytro Lubinets, mit.

Tausende Kinder wurden laut Ukraine verschleppt, Russland spricht von freiwilliger Evakuierung

Die ukrainischen Behörden schätzen, dass seit Beginn des Krieges vor einem Jahr mehr als 16.000 Kinder nach Russland verschleppt wurden. Russland hat frühere Behauptungen zurückgewiesen, es habe ukrainische Bürger zwangsumgesiedelt. Die Ukrainer seien freiwillig aus ihrem Heimatland herausgebracht worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte Mitte August erklärt, dass bis zu dem Zeitpunkt 3,5 Millionen Menschen nach Russland gebracht worden seien, darunter mehr als eine halbe Million Kinder.

se/kle/haz/fw (dpa, afp, rtr, dw)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.