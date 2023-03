Ukraine aktuell: Kiew will umkämpfte Stadt Bachmut weiter halten

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine will umkämpftes Bachmut weiter verteidigen

Scholz: Putin hat Einigkeit des Westens unterschätzt

Klingbeil und Mützenich in Kiew

Neuer Leiter der Anti-Korruptionsbehörde

Von der Leyen: Keine Beweise für Waffen aus China

Die ukrainische Armee will die heftig umkämpfte Bachmut trotz fast vollständiger Einkreisung nicht aufgeben. Das teilte die ukrainische Regierung nach einer Lagebesprechung mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und dem Chef der Landstreitkräfte Olexander Syrskyj mit. Die beiden Militärs sprachen sich demnach für "die Fortsetzung der Verteidigungsoperation und die weitere Stärkung unserer Positionen in Bachmut aus", hieß es weiter. Zuvor hatte es Spekulationen über einen möglichen Abzug der ukrainischen Truppen aus Bachmut gegeben.

Ukrainischer Teilabzug weiter möglich

Beobachtern zufolge könnte die Mitteilung auch eine Reaktion auf Gerüchte über ein Zerwürfnis zwischen Selenskyj und Saluschnyj über das Vorgehen in Bachmut sein. Trotz der offiziellen Stellungnahme halten Militärbeobachter weiter einen Teilabzug der ukrainischen Streitkräfte für möglich. "Die ukrainischen Kräfte könnten sich, angesichts der durch Bilder mit Geolocation bestätigten Zerstörung der Eisenbahnbrücke über den Fluss im Nordosten von Bachmut am 3. März, von ihren Positionen am Ostufer des Bachmutka-Flusses zurückziehen", schrieb das in den USA ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW).

Kämpfe um Bachmut halten an

Um die Stadt, in der vor dem Krieg rund 70.000 Einwohner lebten, wird seit vergangenem Sommer gekämpft. Nach Einschätzung von Experten hat die Stadt nach der Vertreibung der russischen Truppen aus dem Gebiet Charkiw keine große strategischer Bedeutung mehr. Für die russische Militärführung hätte die Einnahme aber wohl große Symbolkraft, da sie Erfolge vorweisen muss. Die ukrainische Seite hält weiter an Bachmut fest, da die gut ausgebauten Stellungen in der Stadt es ermöglichten, den Angreifern hohe Verluste bei ihrem langsamen Vormarsch zuzufügen.

Streit zwischen Wagner-Truppe und Moskau spitzt sich zu

Der Streit zwischen der russischen Regierung und der Söldnertruppe Wagner verschärft sich offenbar weiter. Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin erklärt auf Telegram, seinem Vertreter sei der Zugang zum russischen Einsatzhauptquartier in der Ukraine verwehrt worden. Von einem Rückzug seiner Einheiten sprach er allerdings nicht. "Wir werden weiterhin die ukrainischen Streitkräfte bei Bachmut vernichten", sagte er.

Wagner-Chef fordert Munition

Zuvor hatte Prigoschin Russland vor einem Frontzusammenbruch bei der schwer umkämpften Stadt Bachmut gewarnt, wenn seine Kräfte dort nicht bald die versprochene Munition bekämen und sich deshalb zurückziehen müssten. "Wenn Wagner sich jetzt aus Bachmut zurückzieht, wird die gesamte Front zusammenbrechen", sagte Prigoschin in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Das Video wurde auf einem inoffiziellen Kanal veröffentlicht, der Prigoschin-Nachrichten verbreitet.

Jewgeni Prigoschin im Kampfmontur

Der Streit über die Munition zieht sich bereits seit einiger Zeit hin und bringt Prigoschin vor allem gegen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow auf. Am Sonntag hatte Prigoschin nach eigenen Angaben schriftlich bei der russischen Militärführung in der Ukraine - Gerassimow selbst - Munitionsnachschub gefordert.

Scholz: Putin hat Einigkeit des Westens unterschätzt

Der russische Präsident Wladimir Putin habe "die Einigkeit Europas, der Vereinigten Staaten und aller Freunde der Ukraine sowie die ständige Lieferung von Waffen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen, falsch eingeschätzt", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz auf Englisch in einem Interview des US-Senders CNN. So seien die Ukrainer in der Lage gewesen, ihr Land zu verteidigen. "Und sie werden auch in Zukunft in der Lage sein, dies zu tun", meinte Scholz. Zugleich bekräftigte er, dass es weitere Waffenlieferungen geben werde.

Das CNN-Interview wurde während des Kurzbesuchs von Olaf Scholz in Washington aufgezeichnet

"Wir sind jetzt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Kontinentaleuropa, und das werden wir auch weiterhin sein", betonte Scholz mit Blick auf Deutschland. Die Bundesrepublik habe im vergangenen Jahr 14 Milliarden Euro auf die eine oder andere Weise zur Unterstützung der Ukraine ausgegeben.

Deutschland habe sich von der Versorgung mit Gas, Kohle und Öl aus Russland unabhängig gemacht, führte der Kanzler weiter aus. "Niemand hat vor einem Jahr wirklich erwartet, dass wir eine Situation, in der es keine Gaslieferungen aus Russland mehr nach Deutschland und in viele Teile Europas gibt, wirtschaftlich leicht überleben würden." Deutschland aber habe die Importe von Flüssigerdgas (LNG) aus den westlichen Teilen Europas erhöht, neue Terminals in Norddeutschland gebaut und die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert. "Und so haben wir es geschafft - und nichts von dem, was manche Leute erwarten haben, ist passiert. Es gibt keine Wirtschaftskrise in Deutschland, es gibt keine Gasknappheit oder so etwas in der Art."

Schwimmendes LNG-Terminal "Höegh Gannet" im Industriehafen Brunsbüttel (Archivfoto)

Klingbeil sicherte uneingeschränkte Unterstützung zu

SPD-Chef Lars Klingbeil hat der Ukraine zum Auftakt seines gemeinsamen Besuchs mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in Kiew weitere Unterstützung für den Abwehrkampf gegen Russland zugesichert. Bei einem Treffen mit Bürgermeister Vitali Klitschko verwies er darauf, Deutschland habe neben politischer und finanzieller Hilfe bereits zahlreiche Waffensysteme geliefert oder zugesagt.

"Rolf Mützenich und ich sind jetzt hier, um mit vielen Gesprächspartnern in der Ukraine zu sprechen und zu schauen, wie weitere Unterstützung aussehen kann. Und vor allem um klarzumachen, diese Unterstützung, die wir leisten, die geht uneingeschränkt weiter", sagte Klingbeil. Der SPD-Chef war am Morgen mit einem Sonderzug zusammen mit Mützenich in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Es ist der erste Besuch der beiden in der Ukraine seit der russischen Invasion vor gut einem Jahr.

SPD-Chef Lars Klingbeil (l.) und SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich (M,) am Bahnhof von Kiew

Neuer Chef der Anti-Korruptionsbehörde

Nach den Korruptionsaffären der vergangenen Wochen setzt die ukrainische Regierung nun auf einen neuen Chefaufseher. Semen Krywonos, bislang Leiter des Amts für Städteplanung und Architektur, werde neuer Chef der Nationalen Anti-Korruptionsbehörde, gab die Regierung bei einer live übertragenen Kabinettssitzung bekannt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits einige Personalwechsel vorgenommen. Die EU hat wiederholt deutlich gemacht, die Ukraine müsse energischer gegen Korruption vorgehen. Das ist auch eine der Bedingungen für einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.

Von der Leyen: Keine Beweise für Waffen aus China

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich zurückhaltend zur Frage von Sanktionen gegen China geäußert, falls die Volksrepublik Waffen an Russland liefern sollte. "Bisher haben wir keine Beweise dafür. Aber man muss jeden Tag das beobachten", sagte von der Leyen bei einem gemeinsamen Auftritt mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg bei Berlin. Scholz betonte: "Wir sind uns alle einig, dass es keine Waffenlieferungen geben darf." Er fügte hinzu: "Die chinesische Regierung hat ja bekundet, auch keine zu liefern. Das fordern wir ein und das beobachten wir."

Selenskyj: Bestrafung der Aggressoren kein Traum

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigenen Worten fest davon überzeugt, dass die Verantwortlichen in Russland für den Ukraine-Krieg ihrer gerechten Strafe entgegensehen. "Alle russischen Mörder, jeder Organisator dieser Aggression, jeder, der in irgendeiner Weise für den Krieg gegen unser Land und den Terror gegen unser Volk sorgt, sie alle müssen bestraft werden", betonte Selenskyj. Der Grundstein dafür sei bereits bei der internationalen Konferenz "United for Justice" (Vereint für Gerechtigkeit) kürzlich in Lwiw gelegt worden. Die Bestrafung der Verantwortlichen sei "nicht nur ein Traum von Gerechtigkeit", unterstrich Selenskyj. "Das ist eine Arbeit, die bereits im Gange ist." Die Welt sei "stark genug", um Russland für den Krieg zu bestrafen. "Und wir werden der Welt den Mut und die Mittel geben, um die Bestrafung zu vollziehen."

Wolodymyr Selenskyj richtet täglich Videobotschaften an sein Volk und die Welt

Bei der Konferenz im westukrainischen Lwiw wurde unter anderem vereinbart, ein neues Internationales Zentrum für die Verfolgung von Kriegsverbrechen einzurichten. Das Zentrum soll Beweise für künftige Gerichtsverfahren sichern. Die Ukraine bemüht sich seit Monaten darum, mit ihren Unterstützern einen internationalen Gerichtshof nach dem Vorbild des Nürnberger Tribunals für Nazi-Kriegsverbrecher zu bilden. An dem Treffen in Lwiw hatte auch US-Justizminister Merrick Garland teilgenommen.

Finnland setzt auf Abschreckungspotenzial der NATO

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg erachtet Finnlands Armeechef Timo Kivinen einen Beitritt seines bisher neutralen Landes zur NATO als notwendig. "Wir wollen niemanden bedrohen, aber mit der NATO gebe es mehr Abschreckungspotenzial", sagte der General dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF). "In unserer Geschichte hatten wir mehrere Kriege mit Russland, der Sowjetunion. Wir wissen hier alle: Unser Nachbar ist eine starke Macht. Und wir müssen bereit sein, unser Land zu verteidigen", so Kivinen weiter. "In den 90er Jahren hatten wir auch bei uns eine Diskussion, ob wir wie die meisten Staaten in Europa unsere Landesverteidigung abbauen sollten, aber wir waren klug genug, das nicht zu tun - und das zahlt sich jetzt aus."

Timo Kivinen (Archivfoto) möchte Finnland so schnell wie möglich in der NATO sehen

Finnland hat eine rund 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Das nordeuropäische Land bemüht sich seit Monaten - ebenso wie Schweden - um Aufnahme in die NATO. Die endgültige Entscheidung über einen Beitritt steht noch aus, diese wird insbesondere durch die Türkei verzögert.

Pistorius zu Besuch in Litauen erwartet

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius reist an diesem Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Litauen, um dort stationierte Bundeswehr-Soldaten zu treffen. Die deutschen Kräfte einer NATO-Einsatzgruppe mit Kampf- und Schützenpanzern befinden sich auf dem Stützpunkt in Rukla. Deutschland hat die Führung der NATO-Kampfgruppe in dem baltischen Staat zur Sicherung der Ostflanke des Bündnisses inne. Im Februar war Pistorius, der Mitte Januar das Amt von der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht übernahm, bereits in die Ukraine und auch nach Polen gereist.

