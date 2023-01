Boris Pistorius ist ein deutscher Jurist und Politiker. Er war seit 2013 Innenminister des Bundeslandes Niedersachsen. Am 19. Januar 2023 holte ihn Bundeskanzler Olaf Scholz als Verteidigungsminister in sein Kabinett.

Boris Pistorius trat mit 16 Jahren in die SPD und begann seine politische Karriere 1991 in der niedersächsischen Landesverwaltung. 2006 wurde er Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Osnabrück. Als Innenminister von Niedersachsen (2013 bis 2023) stärkte er die Polizei des Bundeslandes durch Stellenausbau und bessere Ausrüstung. Seit Januar 2023 ist Boris Pistorius Bundesverteidigungsminister und der erste Amtsinhaber seit Thomas de Maizière (2011 bis 2013), der in der Bundeswehr gedient hat. Er steht vor der Herausforderung, die seit Jahren verschleppte Modernisierung der Bundeswehr zu organisieren und das dafür geschaffene Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zu verwalten.