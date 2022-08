Ukraine aktuell: Kiew weist Verantwortung für Explosionen auf der Krim von sich

Das Wichtigste in Kürze:

Spekulationen über Ursache der Explosionen auf der Krim

Selenskyj nennt Befreiung der Krim erneut als Kriegsziel

IAEA sieht in Saporischschja keine unmittelbare Atom-Gefahr

US-Präsident Biden billigt NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands

Innenministerin Faeser hält Putin für Kriegsverbrecher

Nach den Explosionen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist die Ursache weiter unklar. Spekuliert wird unter anderem über einen Verstoß gegen Brandschutzregeln oder einen Sabotageakt. Beobachter wiesen darauf hin, dass die ukrainischen Truppen mehr als 200 Kilometer entfernt seien. Bisherigen Berichten zufolge verfügt die ukrainische Armee bislang nicht über Raketen mit dieser Reichweite.

Die "New York Times" berichtet dagegen, dass die Explosionen die Folge eines ukrainischen Angriffs gewesen seien. Dabei sei eine von der Ukraine selbst entwickelte Waffe eingesetzt worden, zitiert die Zeitung einen ranghohen ukrainischen Militär.

Die Ukraine weist eine Verwicklung von sich. Präsidentenberater Mychajlo Podoljak antwortete auf die Frage des unabhängigen russischen Fernsehsenders "Doschd", ob Kiew die Verantwortung trage: "Natürlich nicht. Was haben wir damit zu tun?" Er deutete an, dass möglicherweise Partisanen beteiligt waren.

Auf der Krim war am Dienstag lokalen und Moskauer Angaben zufolge ein Munitionsdepot auf einem Luftwaffenstützpunkt explodiert. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigten zudem Explosionen und große Rauchwolken, die bei dem Ort Nowofjodorowka unweit des Badeortes Jewpatorija aufgenommen worden sein sollen. Ein Mensch sei getötet worden, teilte der sogenannte Gouverneur der Krim Sergej Aksjonow laut russischen Agenturen mit.

Selenskyj: Krieg beginnt und endet mit der Krim

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versprach seinen Landsleuten unterdessen erneut eine Befreiung der Halbinsel. "Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben", sagte er. Mit der Annexion 2014 habe Russland die Krim in einen der gefährlichsten Orte verwandelt.

Verspricht die Befreiung der Krim: Wolodymyr Selenskyj

Die Schwarzmeerregion könne "nicht sicher sein, solange die Krim besetzt ist". Selenskyj fügte hinzu: "Dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa, hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung."

Laut IAEA keine akute Gefahr in Saporischschja

Die Internationalen Atombehörde (IAEA) sieht nach dem Beschuss des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Südukraine keine unmittelbare Bedrohung der nuklearen Sicherheit. Das teilte IAEA-Chef Rafael Grossi in Wien mit. Ukrainische Behörden hätten die IAEA informiert, dass es zwar Schäden gebe, die Strahlungsmessungen aber weiterhin auf normalem Niveau lägen.

Rafael Grossi ist Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien

Das in der Stadt Enerhodar gelegene AKW Saporischschja war am Wochenende mehrfach beschossen worden. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld an den Angriffen. Unabhängig zu überprüfen sind die Vorwürfe bislang nicht.

Sorge um AKW Saporischschja

Russland will die Anlage nun mit einer eigener Flugabwehr ausrüsten. "Die Luftabwehrsysteme des Kraftwerks werden verstärkt", sagte der Chef der von Moskau eingesetzten Militärverwaltung in der Region, Jewgeni Balizki, im russischen Staatsfernsehen.

UN-Sicherheitsrat befasst sich mit AKW-Beschuss

Mit dem Beschuss des AKW soll sich auf Initiative Russlands auch der UN-Sicherheitsrat beschäftigen. Moskau beantragte ein Treffen des mächtigsten UN-Gremiums für Donnerstag. Der Rat soll von IAEA-Chef Grossi, über den Zustand des Kraftwerks unterrichtet werden.

Biden glaubt an "starke Verbündete"

US-Präsident Joe Biden hat die Ratifizierung des NATO-Beitritts von Finnland und Schweden durch den US-Senat mit seiner Unterschrift formal gebilligt. Die beiden Länder würden "starke, zuverlässige, hochgradig fähige neue Verbündete", indem sie die "heilige Verpflichtung" zur gegenseitigen Verteidigung im transatlantischen Bündnis unter Führung der USA eingingen, sagt Biden bei der Unterzeichnungszeremonie.

US-Präsident Joe Biden schüttelt der schwedischen Botschafterin in den USA, Karin Olofsdotter, die Hand, links von den beiden applaudiert Vizepräsidentin Kamala Harris (l.), rechts daneben steht der finnische Botschafter Mikko Hautala

Der Senat hatte den NATO-Beitritt der beiden Staaten in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit ratifiziert. Finnland und Schweden hatten im Mai wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit ihrer traditionellen militärischen Neutralität gebrochen und einen Antrag auf Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis gestellt. Bevor die Beitrittsprotokolle in Kraft treten können, müssen sie von den 30 NATO-Staaten ratifiziert werden.

Faeser sieht Putin als Kriegsverbrecher

Wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine betrachtet Bundesinnenministerin Nancy Faeser den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Kriegsverbrecher. Mit einem klaren "Ja" antwortete Faeser am Dienstagabend in Potsdam bei der Veranstaltungsreihe "RND vor Ort" des Redaktionsnetzwerks Deutschland auf eine entsprechende Frage.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei ihrem Besuch in Irpin

"Das unterliegt natürlich erst mal der Beweissicherung und dem rechtsstaatlichen Verfahren", führte die SPD-Politikerin aus. Aber angesichts des Leides, das Putin in der Ukraine angerichtet habe, werde man ihn wohl als Kriegsverbrecher bezeichnen können.

Ukraine: Mutmaßliche russische Kriegsverbrechen

Faeser hatte Ende Juli zusammen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die ukrainische Hauptstadt Kiew und die vom Krieg zerstörte Stadt Irpin besucht. US-Präsident Biden nannte Putin wiederholt einen Kriegsverbrecher und löste damit scharfe Gegenreaktionen im Kreml aus.

gri/ww (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.