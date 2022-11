Ukraine aktuell: IAEA sucht Spuren einer "schmutzigen Bombe"

Das Wichtigste in Kürze:

Atomexperten gehen russischen Vorwürfen nach

Scholz sagt weitere umfassende Hilfe zu

Selenskyj lobt Erfolge der ukrainischen Flugabwehr

Biden droht Ölkonzernen mit Übergewinnsteuer

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat an zwei Orten in der Ukraine mit "Prüfungsaktivitäten" begonnen. Es geht um die wiederholten russischen Vorwürfe, die Ukraine arbeite an einer sogenannten schmutzigen Bombe. Die IAEA-Inspektoren wollen ihre Untersuchungen schon bald abschließen. IAEA-Direktor Rafael Grossi werde die Ergebnisse noch in dieser Woche verkünden, heißt es. Die Überprüfungen finden auf Einladung ukrainischer Behörden statt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte der Ukraine vorgeworfen, "die Spuren des Baus einer 'schmutzigen Bombe' verwischen" zu wollen. Er wisse auch in etwa, wo der Bau stattfinde. Kiew hatte die Vorwürfe entschieden dementiert und um eine IAEA-Mission gebeten. Eine "schmutzige Bombe" besteht aus radioaktivem Material, das mit konventionellem Sprengstoff freigesetzt wird.

Scholz spricht von "haltlosen Vorwürfen"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die von Russland erhobenen Anschuldigungen als haltlos zurückgewiesen. Zudem sagte er der Ukraine weitere umfassende Hilfe zu.

Deutschland werde nicht nachlassen, die Ukraine politisch, finanziell und humanitär sowie in der Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Integrität konkret zu unterstützen, einschließlich bei Waffenlieferungen, heißt es in einer Mitteilung. Der Bundeskanzler verurteilte demnach auch den anhaltenden gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur in der Ukraine durch die russischen Streitkräfte.

Selenskyj lobt Erfolge der ukrainischen Flugabwehr

Nach den schweren russischen Raketenangriffen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Erfolge der Flugabwehr unterstrichen. Von etwa 50 russischen Marschflugkörpern und Raketen seien 45 abgefangen worden, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Sein Land brauche weitere Waffen zur Abwehr der Angriffe aus der Luft, forderte er. Aber schon jetzt müsse Russland für einen Treffer mehr Raketen einsetzen als früher.

Das Flugabwehrsystem IRIS-T SLM

Aus Deutschland traf das erste von vier hochmodernen Systemen vom Typ IRIS-T ein, das von den Ukrainern als sehr treffsicher gelobt wird. "Die heutigen Angriffe auf die Ukraine konnten nur dank der deutschen Raketenabwehr verhindert werden! 16 Raketen wurden durch IRIS-T abgefangen!", twitterte Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko.

Biden droht Öl- und Gaskonzernen mit Übergewinnsteuer

US-Präsident Joe Biden hat Energiekonzernen mit einer Übergewinnsteuer gedroht, falls sie ihre gestiegenen Profite infolge hoher Erdöl- und Gaspreise nicht an die Verbraucher weitergeben. Wenn die Unternehmen nicht die Produktionskosten senkten und ihre Fördermengen erhöhten, "werden sie höhere Steuern auf ihre Übergewinne zahlen und weitere Restriktionen erfahren", sagte Biden. Regierungsmitarbeiter würden gemeinsam mit dem Kongress an dem Thema arbeiten.

US-Präsident Joe Biden spricht im Weißen Haus über die stark gestiegenen Gewinne der Ölkonzerne

"Ihre Profite sind Kriegsgewinne", sagte Biden zudem mit Blick auf die jüngsten Unternehmenszahlen mehrerer Energiekonzerne. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu massiv gestiegenen Erdölpreisen geführt, wodurch die Unternehmen Exxon Mobil und Chevron drastisch gestiegene Gewinne verzeichnen.

Deutsche Bahn beklagt langsame Abfertigung an EU-Grenze

Die Deutsche Bahn kann ihre Kapazitäten für den Export ukrainischen Getreides wegen der EU-Grenzbürokratie nicht voll ausschöpfen. "Wir könnten noch mehr fahren, wenn die Grenzabfertigung an der EU-Außengrenze schneller ginge", sagte ein Unternehmenssprecher dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Speziell an den EU-Außengrenzen müssten die Infrastruktur und die Grenzprozesse ausgebaut und beschleunigt werden. Die Nachfrage nach Transportkapazitäten sei sehr hoch, so der Sprecher weiter. "Wir fahren so viel wir können."

Russischer Milliardär gibt russische Staatsbürgerschaft auf

Der russische Banker und Unternehmer Oleg Tinkow hat seine russische Staatsbürgerschaft aufgegeben. Er habe diese Entscheidung getroffen, weil er "nicht mit einem faschistischen Land in Verbindung gebracht werden" wolle, das "einen Krieg mit seinem friedlichen Nachbarn begonnen" habe und täglich unschuldige Menschen töte. Auf Instagram teilte er ein Bild einer Urkunde, die das "Ende" seiner russischen Staatsbürgerschaft bestätigte.

Oleg Tinkow 2018 auf dem International Economic Forum in Petersburg

Er hoffe, dass mehr prominente russische Geschäftsleute ihm folgen würden, schrieb Tinkow, "damit das Regime und die Wirtschaft von Putin geschwächt werden und er schließlich besiegt werden kann". Er "hasse Putins Russland", aber "liebe alle Russen, die eindeutig gegen diesen verrückten Krieg" seien. Der schillernde Milliardär und Gründer der Online-Bank Tinkoff gilt als einer der bekanntesten russischen Unternehmer.

