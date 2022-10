Ukraine aktuell: Neue schwere russische Raketenangriffe

Das Wichtigste in Kürze:

Die Ukraine meldet wieder massive Raketenangriffe aus Russland

Mit Getreide und anderen Gütern beladene Frachter liefen Richtung Istanbul aus

Selenskyj verkündet militärische Erfolge in der Donezk-Region

Pro-ukrainische Demonstration in Prag

Die russischen Streitkräfte haben wieder zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. Im ganzen Land gab es Luftalarm, die ukrainische Flugabwehr sei aktiv, meldeten die dortigen Behörden. Auch in der Hauptstadt Kiew, in Charkiw und Saporischschja sowie im Westen des Landes waren Explosionen zu hören. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Schutzbunkern und anderen Räumen in Sicherheit zu bringen.

Im mehreren Regionen des Landes stünden "Einrichtungen zur Stromversorgung" unter Beschuss, teilte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko, mit. "Einige der Raketen wurden von der Luftabwehr abgeschossen, andere aber trafen ihr Ziel." Laut der ukrainischen Armee wurden mindestens 50 russische Raketen abgefeuert.

In Kiew warten Anwohner die Luftangriffe in einer U-Bahn-Station ab

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, die Strom- und die Wasserversorgung der Hauptstadt seien teilweise ausgefallen. Etwa 350.000 Wohnungen seien ohne Strom. 80 Prozent aller Hauptstadt-Bewohner hätten kein Wasser.

Ukraine will russische Großoffensive gestoppt haben

In seiner täglichen Videobotschaft erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj, die ukrainischen Streitkräfte hätten eine schwere russische Offensive in der Region Donezk zurückgeschlagen. Zudem habe die Ukraine mit der Gefangennahme russischer Soldaten ihre Reserven für einen weiteren Gefangenenaustausch vergrößert.

Eine ukrainische Panzerartillerie in der Nähe von Bachmut, Region Donezk (Archiv)

Mit den wichtigsten Vertretern von Militär und Sicherheitsorganen hat Selenskyj erneut über den Fortgang des Abwehrkampfes beraten. Dabei sei es auch um die möglichen Pläne des Feindes für die kommende Zeit gegangen, sagte der Staatschef in seiner Videoansprache. Einzelheiten nannte er nicht. Allerdings sind auf solche Sitzungen des Oberkommandos schon mehrfach Offensiven der ukrainischen Streitkräfte gefolgt.

Zwölf Getreideschiffe laufen Richtung Istanbul aus

Trotz der russischen Aussetzung des Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine sollen weiterhin Schiffe über den Korridor im Schwarzen Meer ausfahren. Die Delegationen der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine hätten sich auf einen entsprechenden Plan geeinigt, heißt es in einer Mitteilung des Koordinierungszentrums in Istanbul. Die russische Delegation sei darüber informiert worden.

Warten auf die Nothilfe, warten auf Getreide aus der Ukraine: Hungernde Menschen in Somalias Hauptstadt Mogadischu

An diesem Montag legten zwölf Schiffe von ukrainischen Häfen ab. Das teilte das Infrastrukturministerium in Kiew mit. Die Militärverwaltung der Hafenstadt Odessa gab bekannt, 354.500 Tonnen Agrarprodukte hätten per Schiff die Schwarzmeer-Häfen der Ukraine verlassen. Das sei eine Rekordmenge.

Pro-ukrainische Kundgebung in Tschechien

Auf dem Prager Wenzelsplatz haben sich Zehntausende Menschen für die weitere Unterstützung des ukrainischen Abwehrkampfs eingesetzt. Mit ihrer Demonstration "gegen die Angst" wollten sie zeigen, dass Tschechien stark genug sei, die aktuelle Krise zu bewältigen, und daher keine Angst zu haben brauche, erklärten die Veranstalter. Die Demonstranten führten ukrainische, tschechische und EU-Fahnen mit sich. In einer Videobotschaft wandte sich auch die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska an die Kundgebungsteilnehmer.

Pro-ukrainische Demonstration auf dem Wenzelsplatz in Prag

Tschechien gehört wie die Nachbarländer Polen und Slowakei zu den vehementesten politischen und militärischen Unterstützern der Ukraine. Allerdings hatten bei vorangegangenen Kundgebungen Zehntausende gegen Energiepreissteigerungen und gegen tschechische Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine protestiert.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert.