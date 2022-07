Ukraine aktuell: Gouverneur ruft Bürger von Slowjansk zur Flucht auf

Das Wichtigste in Kürze:

Heftige Kämpfe im Donbass

Ukraine erneuert Forderung nach weiteren Waffenlieferungen

Meldeauflagen für Wehrpflichtige sorgen in Kiew für Ärger

Russland kappt Öltransit von Kasachstan Richtung Westen

Lettland führt wieder Wehrpflicht ein

Nach der Einnahme von Lyssytschansk ist Slowjansk offenbar das nächste Ziel der russischen Truppen in der Ostukraine. Angesichts der massiven Angriffe auf die Stadt hat die Regionalregierung die Einwohner zur Flucht aufgerufen. "Mein wichtigster Ratschlag ist die Evakuierung", sagte der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kyrylenko. Slowjansk befinde sich in Reichweite russischer Mehrfachraketenwerfer. "Der Feind beschießt die Stadt chaotisch, die Angriffe zielen darauf ab, die lokale Bevölkerung zu vernichten", fügte der Gouverneur hinzu. Es gebe keinen sicheren Ort ohne Beschuss in der Region.

Die ukrainischen Behörden haben die in Slowjansk verbliebenen Zivilisten bereits mehrfach aufgefordert, die Region zu verlassen. Nach der Einnahme der Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk in der Region Luhansk verläuft die Frontlinie nur noch wenige Kilometer von Slowjansk entfernt.

Der ukrainische Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj sagte, die russischen Truppen "beschießen alles, was sich ihnen in den Weg stellt." Russische Armee- und Reservekräfte seien an den Gebietsrand der Region Luhansk geschickt worden, um den Fluss Siwerskyj-Donez zu überqueren. Mehrere Ortschaften westlich der am Wochenende von Russlands Truppen eroberten Stadt Lyssytschansk konnten nach Angaben des Generalstabs in Kiew zurückerobert werden. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine erneuert Forderung nach weiteren modernen Waffen

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Appell zur Lieferung moderner Raketenabwehrsysteme bekräftigt. Die Führung in Kiew werde "nicht einen Tag" aufhören, sich darum zu bemühen, sagte er in einer Videobotschaft. Die Ukraine noch in diesem Jahr vor russischen Raketenangriffen zu schützen, sei eine maximale Herausforderung für den Staat. Ob das gelinge, hänge aber nicht nur von der Ukraine ab, sondern auch vom Verständnis unserer Grundbedürfnisse durch unsere Partner, sagte Selenskyi.

Präsident Wolodymyr Selenskyi appelliert fast täglich an den Westen, die Ukraine noch stärker mit Waffen zu unterstützen

Meldeauflagen für Wehrpflichtige sorgen in Kiew für Ärger

Nach heftiger Kritik an Meldeauflagen für Wehrpflichtige kritisierte Selenskyj die Militärführung. Auf der nächsten Sitzung des Generalstabs sollen ihm Verteidigungsminister, Generalstabschef und Armeeoberbefehlshaber detailliert Bericht erstatten, forderte er. "Ich verspreche dem Volk, die Sache zu klären, und bitte weiter den Generalstab, derartige Entscheidungen nicht ohne mich zu treffen." Zuvor hatten Armeeoberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und der Generalstab mitgeteilt, dass wehrpflichtige Ukrainer für das Verlassen des Meldeorts eine Erlaubnis benötigen. Nach Kritik in sozialen Netzwerken hieß es, dass dies nur für das Verlassen des Regierungsbezirks notwendig sei. Grundlage sei ein Gesetz von 1992.

Russland kappt Öltransit von Kasachstan Richtung Westen

Ein für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf Beschluss eines Gerichts in Südrussland für 30 Tage seinen Betrieb einstellen. Begründet wurde der Stopp mit möglichen Umweltschäden, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Zuletzt hatte es zwischen Russland und der benachbarten zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan wegen des Ukrainekriegs Unstimmigkeiten gegeben.

Die Betreibergesellschaft Caspian Pipeline Consortium (CPC) sei "gezwungen, das Gerichtsurteil umzusetzen", werde aber dagegen klagen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Nach offiziellen Angaben ist die Dokumentation beim Notfallplan für die Beseitigung eventueller Ölunfälle unvollständig. Ursprünglich hatten die Behörden CPC bis zum 30. November Zeit gegeben, die Verstöße zu beseitigen, doch in einer Gerichtsverhandlung am Dienstag forderte die regionale Transportaufsicht überraschend die Schließung des Terminals - und erhielt Recht.

Unter russischem Raketenbeschuss - Slowjansk in der Region Donezk

Über das Terminal in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk fließen 80 Prozent des aus Kasachstan exportierten Öls - Kasachstan hat keinen eigenen Zugang zu den Weltmeeren. Die Umschlagkapazität liegt bei 67 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte zuletzt der EU angeboten, mehr Öl und Gas nach Europa zu liefern, um die Energiesicherheit des Kontinents trotz des Ukrainekriegs und der damit zusammenhängenden Sanktionen gegen Russland zu gewährleisten.

Lettland führt wieder Wehrpflicht ein

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt Lettland wieder die Wehrpflicht ein. "Das derzeitige militärische System Lettlands hat seine Grenze erreicht", sagte der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks. Sein Land habe keinen Grund anzunehmen, dass Russland sein Verhalten ändern werde. Der Wehrdienst soll nach Angaben des Ministers im kommenden Jahr eingeführt werden und für Männer gelten. Pabriks verkündete zudem Pläne für den Bau eines neuen Militärstützpunktes im Land.

Der baltische Staat hatte die Wehrpflicht in den Jahren nach seinem NATO-Beitritt abgeschafft. Seit 2007 bestehen die lettischen Streitkräfte aus Berufssoldaten, außerdem gibt es eine aus Freiwilligen gebildete Nationalgarde. Das Land mit knapp zwei Millionen Einwohnern und Grenzen zu Russland und Belarus hat derzeit nur 7500 Berufssoldaten und Nationalgardisten. Außerdem sind 1500 NATO-Soldaten in Lettland stationiert.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in vielen osteuropäischen Staaten Befürchtungen geweckt, selbst Ziel einer russischen Aggression werden zu können.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.