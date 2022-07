Ukraine aktuell: Scholz und Macron beraten in Paris

Das Wichtigste in Kürze:

Scholz und Macron beraten in Paris

Ukraine rüstet sich zur Verteidigung von Donezk

Selenskyj für baldigen Wiederaufbau

Nach einer Reihe internationaler Gipfel-Treffen haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris zu einem bilateralen Gespräch getroffen. Macron empfing Scholz am Montagabend in der französischen Hauptstadt zu einem Arbeitsessen, bei dem es unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ging. Konkret ging es nach Angaben Élyséepalasts um eine deutsch-französische Abstimmung über das weitere Vorgehen sowie die weitere Unterstützung für die Ukraine. In dem Zusammenhang ging es demnach auch um Schritte zur europäischen Unabhängigkeit in den Bereichen Energie, Verteidigung und strategische Rohstoffe.

Scholz dankte Macron per Tweet für die Einladung und veröffentlichte ein Foto von dem Treffen. "Ob beim Treffen der G7 in Elmau, dem NATO-Gipfel oder hier in Paris - es ist gut, dass wir im engen Austausch stehen zu den vielen drängenden Themen dieser Tage", ließ der Bundeskanzler verlauten.

Scholz hatte Macron in den vergangenen Tagen bereits bei drei internationalen Gipfeln getroffen: beim EU-Gipfel in Brüssel, beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau sowie beim Nato-Gipfel in Madrid. Alle drei Treffen waren maßgeblich vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen weltweiten Auswirkungen bestimmt.

Ukraine rüstet sich zur Verteidigung von Donezk

Seit der Eroberung der Stadt Lyssytschansk am vergangenen Wochenende kontrolliert Russland die gesamte Verwaltungsregion Luhansk - nun rüstet sich die Ukraine für die Verteidigung der von ihr kontrollierten Gebiete im Oblast Donezk. Teile beider Provinzen werden bereits seit 2014 von pro-russischen Separatisten kontrolliert; die vollständige Eroberung der beiden Oblasten ist ein erklärtes Kriegsziel des Kreml.

Zerstörung in Slowjansk im Oblast Donezk, wo der russische Beschuss stärker wird

Per Videobotschaft stimmte die Führung in Kiew Armee und Bevölkerung auf Durchhalten nach der Eroberung Lyssytschansks ein: "Das war der letzte Sieg für Russland auf ukrainischem Boden", sagte Präsidentenberater Oleksyj Arestowytsch in einem Online-Video. "Das waren mittelgroße Städte. Und dafür haben sie vom 4. April bis 4. Juli gebraucht; das sind 90 Tage. So viele Verluste..."

Neben der erwarteten Schlacht um Donezk hoffe die Ukraine auf Gegenoffensiven im Süden, sagte Arestowytsch. Russland könne seine gegenwärtig im Osten konzentrierten Truppen nicht so schnell dorthin verlagern: "Und es können keine weiteren Kräfte mehr von Russland zugeführt werden. Sie haben einen hohen Preis für Sjewjerodonezk und Lyssytschansk bezahlt."

Video ansehen 01:33 Russische Truppen rücken weiter vor

Selenskyj für baldigen Wiederaufbau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dazu aufgerufen, mit dem Wiederaufbau des Landes nicht bis zu einem Ende des russischen Angriffskrieges zu warten. Vieles müsse unverzüglich getan werden, betonte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Montagabend. So seien in den Gebieten, aus denen russische Truppen wieder vertrieben worden seien, zehntausende Häuser zerstört. Auch müsse man sich schon jetzt auf den Winter vorbereiten, unter anderem mit Blick auf die Energieversorgung.

Selenskyj als digitaler Gastredner auf der Konferenz für den Wiederaufbau in Lugano

In Lugano in der Schweiz läuft gerade eine erste große Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal schätzte dort am Montag, dass hierfür mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro) notwendig seien.

AR/ehl (dpa, afp)