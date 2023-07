Ukraine aktuell: Friedensinitiative der Saudis?

Das Wichtigste in Kürze:

Saudi-Arabien lädt zur Ukraine-Konferenz

Selenskyj besucht Front bei Bachmut

Ukraine greift eine Krimbrücke an

Saudi-Arabien will nach Medienberichten eine internationale Konferenz zur Lage in der Ukraine abhalten. Zu den erwarteten hochrangigen Repräsentanten von bis zu 30 Staaten zählten auch Vertreter der Ukraine, westlicher Länder sowie aus Schwellenländern wie Indien und Brasilien, berichten das "Wall Street Journal" sowie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Diplomaten. Das Treffen solle am 5. und 6. August in der Hafenstadt Dschidda stattfinden. Russland werde dem Treffen am Roten Meer fernbleiben, so wie es auch an einem ähnlichen Treffen im vergangenen Monat in Kopenhagen nicht teilgenommen hat, heißt es weiter.

Die Konferenz wäre ein weiterer Versuch Saudi-Arabiens, im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Das Königshaus hat zwar die UN-Resolutionen gegen Russland unterstützt, zu einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine beigetragen sowie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dschidda empfangen. Gleichzeitig setzt es aber auch seine enge Abstimmung mit Russland in der Energiepolitik fort, einschließlich der im vergangenen Oktober beschlossenen Kürzung der Ölproduktion. Die US-Regierung hatte das als Unterstützung Russlands im Krieg gewertet.

Putin bezeichnet afrikanische Vorschläge als Gesprächsgrundlage

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Vorschläge afrikanischer Staaten wie auch die Vorschläge Chinas als mögliche Grundlage für einen Frieden in der Ukraine bezeichnet. Ein Waffenstillstand sei allerdings schwierig umzusetzen, solange die ukrainische Armee ihre Offensive fortsetze, sagt Putin nach einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs.

Russlands Präsident Putin auf der Pressekonferenz in St. Petersburg Bild: Sergei Bobylyov/TASS/REUTERS

Russland hatte 2014 die Krim annektiert und seit dem vergangenen Jahr mit einem groß angelegten Angriff weitere Teile der Ukraine besetzt. Diese versucht, die okkupierten Landesteile zurückzuerobern.

Zwei Tote nach Raketeneinschlag in Saporischschja

Bei einem russischen Raketenangriff auf die südukrainische Stadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handle es sich um einen Mann und eine Frau, heißt es. Eine weitere Frau wurde demnach verletzt. Durch die Detonation seien Fenster eines Hochhauses, einer Bildungseinrichtung sowie eines Supermarkts zerstört worden.

Auch im nordöstlichen Gebiet Sumy berichten die Behörden von einem russischen Raketenangriff, von dem ebenfalls eine Bildungseinrichtung betroffen sein soll. Über Zerstörungen und mögliche Opfer ist noch nichts bekannt.

Ukraine greift eine Krimbrücke an

Im Zuge ihrer laufenden Gegenoffensive verkündet die Ukraine einen erfolgreichen Angriff auf eine Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die zwischen dem Gebiet Cherson und der Krim liegende Tschonhar-Brücke sei beschädigt worden, erklärte die Abteilung für strategische Kommunikation der ukrainischen Armee. Die wichtige Nachschubroute für die russische Armee war bereits im Juni von den Ukrainern angegriffen worden. Zudem habe man erfolgreiche Vorstöße bei Bachmut im Osten des Landes erzielt, heißt es weiter.

Der russische Besatzungschef von Cherson, Wladimir Saldo, hatte zuvor ebenfalls von ukrainischen Raketenangriffen auf die Eisenbahnstrecke berichtet, allerdings behauptet, alle zwölf Geschosse seien abgewehrt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich keine der Angaben.

Selenskyj besucht Front bei Bachmut

Der ukrainische Präsident hat nach eigenen Angaben "vorgerückte Stellungen" der ukrainischen Armee nahe der umkämpften Stadt Bachmut besucht. "Richtung Bachmut, vorgerückte Stellungen der Spezialeinheiten", schreibt Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Er sei gekommen, um den ukrainischen Kämpfern zu gratulieren und "ihren Mut zu würdigen".

Wolodymyr Selenskyj lässt sich von seinen Kommandeuren über die Lage in dem schwer umkämpften Frontabschnitt bei Bachmut in formieren Bild: Ukrainian Presidential/ZUMA Wire/IMAGO

Russische Truppen hatten Bachmut nach äußerst verlustreichen Kämpfen vor wenigen Monaten erobert. Die Stadt hatte einstmals 70.000 Einwohner, wurde aber von den längsten und blutigsten Gefechten im russischen Angriffskrieg in der Ukraine zerstört.

Putin dementiert ukrainische Erfolge an der Front

Russlands Präsident hat alle Meldungen über ukrainische Vorstöße an der Front zurückgewiesen. "Nein, es gibt keine größeren Veränderungen", sagte Putin in St. Petersburg. "Natürlich wurde der Feind überall gestoppt und zurückgedrängt."

rb/bru (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.