Ukraine aktuell: Explosionen erschüttern Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es mehrere Explosionen gegeben. Krankenwagen und Rettungskräfte seien im Bezirk Schewtschenko im Einsatz, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko im Nachrichtendienst Telegram. Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, schrieb, Augenzeugen hätten von Raketen berichtet. Ob es Verletzte oder Tote gab, war zunächst unklar.

Bereits am Samstag hatte es einen Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Sarny gegeben, bei dem Behördenangaben zufolge mindestens drei Menschen getötet wurden.

Selenskyj: Melitopol und Mariupol sind nicht vergessen

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj sieht sein Land in einer emotional schwierigen Phase des Krieges. "Wir haben kein Gefühl dafür, wie lange es dauern wird, wie viele Schläge, Verluste und Anstrengungen noch nötig sein werden, bevor wir sehen, dass der Sieg in Sicht ist", sagte Selenskyj in einer weiteren Videobotschaft. Die unerbittlichen Raketenangriffe bestätigten, dass die Sanktionen gegen Russland nicht ausreichten, um der Ukraine zu helfen. "Die Luftabwehrsysteme - die modernen Systeme, über die unsere Partner verfügen - sollten nicht auf Übungsplätzen oder in Lagern stehen, sondern in der Ukraine, wo sie jetzt gebraucht werden, mehr als irgendwo sonst auf der Welt", betonte der Präsident.

Selenskyj zeigte sich fest entschlossen, alle Städte zurückzuerobern, die im Krieg von russischen Truppen eingenommen wurden. Dabei verwies er insbesondere auf Sjewjerodonezk, Donezk und Luhansk. Auch Melitopol und Mariupol seien nicht in Vergessenheit geraten.

Russland hatte am Samstag die vollständige Einnahme der wochenlang heftig umkämpften Großstadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine bekanntgegeben. Die ukrainische Armee bestätigte ihren Rückzug. "Der Feind hat sich in Sjewjerodonezk festgesetzt", teilte der Generalstab in Kiew mit. Nach russischer Darstellung wurde mit der "Befreiung" der Stadt der Versuch vereitelt, das Gelände des Chemiewerks Azot in ein "Zentrum des Widerstands" zu verwandeln.

Wurde bis zuletzt von ukrainischen Kämpfern gehalten: das Azot-Chemiewerk in Sjewjerodonezk (Archivfoto)

Ukraine sorgt sich um "Neutronenquelle"

Die nukleare Forschungseinrichtung "Neutronenquelle" in der Stadt Charkiw ist nach ukrainischen Angaben erneut unter Beschuss geraten. Dabei seien Gebäude und Infrastruktur wie Lüftungskanäle beschädigt worden, teilte die Nuklearaufsichtsbehörde des Landes mit.

Der Teil der Anlage, wo der Kernbrennstoff gelagert wird, wurde nicht in der Auflistung der Schäden erwähnt. Die Strahlenwerte bewegten sich auf einem normalen Niveau. Die Wahrscheinlichkeit eines neuen Schadens, der die Sicherheit direkt beeinträchtigen könne, bleibe aufgrund des Beschusses durch russische Truppen allerdings groß, hieß es.

Putin verspricht Belarus Iskander-Raketen

Russland will atomwaffenfähige Raketen vom Typ Iskander nach Belarus verlegen. Das werde in den nächsten Monaten erfolgen, kündigte Kremlchef Wladimir Putin an. Details sollten die Verteidigungsminister beider Länder besprechen. Putin sagte Machthaber Alexander Lukaschenko zudem zu, bei der Aufrüstung belarussischer Kampfflugzeuge zu helfen, damit diese künftig ebenfalls Atomwaffen transportieren können.

Start einer Iskander-M-Rakete (Archivfoto)

Belarus grenzt an die Ukraine und die NATO-Länder Polen, Litauen und Lettland, ist aber ein enger Verbündeter Russlands. Die russische Militäroffensive in der Ukraine hat die Führung in Minsk schon mehrfach diplomatisch und logistisch unterstützt, auch Angriffe auf die Ukraine erfolgten von Belarus aus. Putin hat seit Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar bereits mehrfach öffentlich über Atomwaffen gesprochen, was als klare Warnung an den Westen angesehen wird.

Baldige NATO-Erweiterung noch unsicher

Der türkische Präsident Tayyip Recep Erdogan erwartet von Schweden verbindliche Schritte, um die Bedenken seines Landes gegen eine NATO-Norderweiterung zu zerstreuen. Erdogan habe in einem Telefonat mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson "konkrete und klare Maßnahmen" als Reaktion auf die Forderungen der Türkei gefordert, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Andersson bezeichnete das Gespräch mit Erdogan später auf Twitter als gut.

Könnte mit seinem Veto eine NATO-Erweiterung verhindern: Recep Tayyip Erdogan

Schweden und Finnland hatten vor kurzem gemeinsam ihre Mitgliedsanträge bei der NATO eingereicht. Sie reagierten damit auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Das NATO-Mitglied Türkei blockiert bisher aber den Aufnahmeprozess und begründet seine Haltung damit, dass Schweden und Finnland angeblich Organisationen wie die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützen. Einem NATO-Beitritt müssen alle Mitglieder des Militärbündnisses zustimmen. Nächste Woche findet in Madrid ein Gipfel der Verteidigungsallianz statt.

Kommt eine Preisgrenze für russisches Öl?

Die Bundesregierung erwartet von dem an diesem Sonntag beginnenden G7-Gipfel im bayerischen Schloss Elmau ein klares Zeichen der Unterstützung für die Ukraine. Eine gemeinsame Erklärung der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs werde "ein starkes Signal" aussenden. So könnten sich die wichtigsten westlichen Industrieländer auf das Ziel einigen, eine Preisgrenze für den Kauf russischen Öls vorzuschlagen, hieß es.

Nach Angaben aus US-Regierungskreisen ist zudem ein Embargo auf russisches Gold geplant. Die Ukraine kann zudem mit weiteren finanziellen Zusagen rechnen.

Ankunft auf dem Flughafen München: US-Präsident Joe Biden

Zur G7-Gruppe gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada. Noch vor Beginn des Gipfels wird Kanzler Olaf Scholz zu einem bilateralen Gespräch mit US-Präsident Joe Biden zusammenkommen.

