Ukraine aktuell: Entsetzen über Angriff auf Dorfschule

Das Wichtigste in Kürze:

Luftangriff auf Dorfschule entsetzt UN-Generalsekretär

G7-Länder unterstützen Ausstieg aus russischen Ölimporten

Ukrainischer Botschafter enttäuscht von Scholz-Rede

SPD-Chef gesteht Fehler im Umgang mit Moskau ein

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich "entsetzt" über einen russischen Luftangriff auf eine Schule im Dorf Bilohoriwka in der ostukrainischen Region Luhansk gezeigt. Zivilisten und zivile Infrastruktur in Kriegszeiten dürften nicht angegriffen werden, erklärte Guterres. Der Angriff sei "eine weitere Erinnerung daran, dass in diesem Krieg, wie in so vielen anderen Konflikten, die Zivilisten den höchsten Preis zahlen". Nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden in der Schule etwa 60 Menschen getötet. Sie hätten dort Unterschlupf gesucht. 30 Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden, berichtete Selenskyj. Seine Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (Archiv)

An diesem Montag wird Guterres in der Republik Moldau erwartet, wo er unter anderem ein Auffanglager für ukrainische Kriegsflüchtlinge besuchen will. Sie stellen für die kleine, verarmte Ex-Sowjetrepublik eine große Belastung dar. Auch wuchs zuletzt die Furcht, dass der Krieg in der Ukraine auf das Nachbarland übergreifen könnte. In der moldauischen Separatistenregion Transnistrien hat Russland rund 1500 Soldaten stationiert.

Sturmangriff auf Azovstal-Komplex erwartet

Zum russischen Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland haben sich die im Mariupoler Stahlwerk verschanzten ukrainischen Kämpfer auf einen Sturmangriff eingestellt. Eine Kapitulation schlossen sie erneut aus. "Aufgeben ist keine Option, weil unsere Leben Russland nicht interessieren", erklärte ein Offizier.

Nachdem zahlreiche Zivilisten von dort in Sicherheit gebracht werden konnten, befinden sich in dem Industriekomplex Azovstal noch hunderte Soldaten. Das Werk ist die letzte Bastion des ukrainischen Militärs im zerstörten Mariupol.

Das umkämpfte Stahlwerk in Mariupol

"Die Ukraine hat nicht genügend schwere Waffen, um Mariupol auf militärischem Wege zu befreien", räumte Staatschef Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau ein. Er war am Sonntag zu einem Solidaritätsbesuch nach Kiew gereist.

Die ukrainischen Behörden warnen seit Tagen vor einer verstärkten russischen Offensive rund um den Jahrestag 9. Mai. Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko rechnete mit "Raketenangriffen in allen Landesteilen".

Kremlchef Wladimir Putin wird an diesem Montag anlässlich des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren eine mit Spannung erwartete Rede halten. Mit Blick auf die Ukraine zeigte er sich bereits am Wochenende siegessicher. "Wie 1945 wird der Sieg unser sein", sagte Putin.

G7 vereinbaren Ausstieg aus russischem Öl

Die führenden Industrienationen stellen sich hinter die Position der USA und der Europäischen Union, aus dem Import russischen Öls schrittweise auszusteigen. "Wir werden dafür sorgen, dass wir dies rechtzeitig und geordnet tun, und zwar in einer Weise, die der Welt Zeit gibt, alternative Lieferungen zu sichern", teilten die G7-Länder mit. Zuvor hatten Bundeskanzler Olaf Scholz und die Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens, Kanadas und Japans eine Videokonferenz geführt, zu der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet war.

Die Einstellung der Importe von russischem Öl in die G7-Staaten werde die "Hauptschlagader der Wirtschaft" des russischen Präsidenten Wladimir Putin hart treffen und Moskau eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung seines Krieges in der Ukraine entziehen, glaubt das Weiße Haus in Washington. Nähere Angaben zur konkreten Umsetzung des Importstopps in den einzelnen G7-Staaten wurden in der Abschlusserklärung zu dem Online-Gipfel nicht gemacht.

Videokonferenz der G7

In ihrer Videokonferenz erinnerten die Staats- und Regierungschefs der G7 auch an das Ende des Zweiten Weltkrieges - und ausdrücklich an die Rolle der westlichen Alliierten und der Sowjetunion bei der Befreiung der Opfer des Nationalsozialismus. Mit seinem "unprovozierten Aggressionskrieg" gegen die Ukraine bringe Putin 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges "Schande über Russland und die historischen Opfer seines Volkes". Durch die Invasion habe Russland gegen die "regelbasierte internationale Ordnung verstoßen, insbesondere die Charta der Vereinten Nationen", die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden sei, "um künftige Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren", kritisierten die G7.

Kann Raffinerie in Schwedt gerettet werden?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht trotz der Sanktionen gegen russisches Öl eine Zukunft für die Raffinerie PCK im ostdeutschen Schwedt. Mit Öl aus anderen Ländern und einem vollen staatlichen Zugriff auf die Raffinerie könne man Schwedt retten und mittelfristig sogar zu einem "Leuchtturmprojekt" für Wasserstoff machen, sagte der Grünen-Politiker dem deutschen Fernsehsender "Welt". Man komme aber nicht weiter, solange sich der russische Ölkonzern Rosneft querstelle.

PCK-Raffinerie in Schwedt (Brandenburg)

Die Raffinerie versorgt den Großraum Berlin-Brandenburg und Teile Polens und gehört mehrheitlich Rosneft. Dort wird russisches Öl über eine Pipeline angeliefert. Habeck will an diesem Montag persönlich nach Schwedt reisen.

"Leider nicht viel Neues" in Scholz-Rede

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat sich von der Fernsehansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa enttäuscht gezeigt. Man hätte sich auch in der Rede "viel mehr Konkretes" dazu gewünscht, wie der Bundestagsbeschluss zur Lieferung schwerer Waffen umgesetzt werden solle, sagte Melnyk in der ARD-Talksendung "Anne Will". "Da haben wir leider nicht viel Neues gehört."

Die Zusage der Bundesregierung, sieben Panzerhaubitzen - moderne Artilleriesysteme - an die Ukraine zu liefern, nannte Melnyk eine "gute Entscheidung". Zugleich machte er deutlich, dass er deutlich mehr erwarte. "Wenn wir den Bundeskanzler hören, der sagt, Russland darf nicht gewinnen, das heißt, dass man alles, wirklich alles unternehmen sollte, (...) um uns zu helfen in dieser schwierigen Situation, in diesem Krieg, der schlimmste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg", forderte der Diplomat.

Kritik an Verordnung der Polizei Berlin

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Verordnung der Berliner Polizei verurteilt, das Zeigen ukrainischer Flaggen beim Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland zu verbieten. "Berlin hat einen Fehler gemacht, als es ukrainische Symbole verbot", schrieb Kuleba im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Es ist zutiefst falsch, sie gleichberechtigt mit russischen Symbolen zu behandeln."

Die Entscheidung sei "ein Angriff auf all diejenigen, die derzeit Europa und Deutschland gegen die russische Aggression verteidigen", schrieb Kuleba weiter. Die Berliner Polizei hatte Auflagen für insgesamt 15 Gedenkorte der deutschen Hauptstadt verhängt, an denen keine Flaggen und militärischen Symbole erlaubt waren. Daher hatte die Polizei am Sonntag vor dem Sowjetischen Ehrenmal eine riesige Ukraine-Flagge eingerollt, die von Aktivisten mitgebracht worden war.

Polizisten ziehen eine ukrainische Flagge vor dem Sowjetischen Ehrenmal ein

"Hätten anders mit Russland umgehen müssen"

Der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten, Lars Klingbeil, hat Fehler im Umgang mit Russland eingestanden. "Wir hatten immer einen politisch-gesellschaftlichen Konsens in diesem Land, dass wir eng an der Seite Russlands stehen wollen, dass wir die Nähe zu Russland suchen", sagte der SPD-Chef dem TV-Sender Phoenix. "Das war in der Wirtschaft so, wenn es um Gas, wenn es um Öl-Lieferungen ging, aber auch politisch haben wir immer wieder darauf gedrungen, dass es einen engen politischen Konsens mit Russland gibt."

Aus heutiger Sicht müsse man sagen, dass dies ein Fehler gewesen sei. "Wir hätten eher abbiegen müssen - 2014 die Annexion der Krim, Nawalny, Tiergarten-Mord - das waren alles Zeichen dafür, dass wir politisch anders hätten mit Russland umgehen müssen."

SPD-Chef Kars Klingbeil (Archiv)

Aus diesen Fehlern müssten für die Zukunft Rückschlüsse gezogen werden, forderte Klingbeil. "Wenn es zum Beispiel um den Umgang mit China geht, dann müssen wir heute anders auftreten und kritischer sein." Zudem müsse man bei der zukünftigen Ausrichtung der Russland-Politik "viel enger kooperieren mit den osteuropäischen Ländern, wir müssen viel kritischer sein was Russland angeht und vor allem müssen wir unabhängiger werden."

Minensuchhund erhält Orden von Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Minensuchhund mit einer Medaille ausgezeichnet. Der kleine Jack Russell Terrier "Patron" bekam den Orden "Für selbstlosen Dienst" verliehen.

Präsident Selenskyj mit Kanadas Premier Trudeau (l.) und Hund "Patron"

Angeblich soll der zweieinhalb Jahre alte Hund sich das Minensuchen selbst beigebracht haben. Im nordukrainischen Gebiet Tschernihiw habe er bereits auf mehr als 100 todbringende Gegenstände aufmerksam gemacht, heißt es. Die Ukraine gilt seit dem Ausbruch des Konflikts in der Ostukraine 2014 und dem russischen Überfall vom 24. Februar dieses Jahres als eines der am stärksten verminten Länder der Welt.

wa/fw (afp, dpa, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.