Ukraine aktuell: Bundestag stimmt für Lieferung schwerer Waffen

Das Wichtigste in Kürze:

Union und Ampel-Koalition stimmen für Lieferung schwerer Waffen

UN-Generalsekretär Guterres in Kiew

Kanadas Parlament verurteilt "Völkermord"

Den Haags Chefankläger Khan wirft Russland mangelnde Zusammenarbeit vor

Polen fordert EU-Finanzhilfen für ukrainische Flüchtlinge

Nach wochenlangem Ringen haben die oppositionelle Union und die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bundestag gemeinsam für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gestimmt. Die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung dürften dabei nicht gefährdet werden, heißt es in dem Antrag, den 586 Parlamentarier annahmen. Mit Nein stimmten 100 Abgeordnete, sieben enthielten sich.

Dies sei ein starkes Signal der Verantwortung für die Ukraine und der Geschlossenheit gegen den russischen Angriffskrieg, heißt es in einer Erklärung, die von den Fraktionschefs unterzeichnet wurde. Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine in ihrem Freiheitskampf, betonen die Parlamentarier. Die Unterstützung des Selbstverteidigungsrechts der Ukraine sei bedeutend für den Schutz von Frieden und Freiheit in Europa und auch die Suche nach einer diplomatischen Lösung.

Klingbeil: "Parteipolitische Profilierung"

Trotz des gemeinsamen Antrags lieferten sich Union und SPD einen parteipolitischen Schlagabtausch. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) griff Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Debatte scharf an. Scholz sei über Wochen der Diskussion über Waffenlieferungen ausgewichen und habe gezaudert, sagte Merz. SPD-Chef Lars Klingbeil warf dem CDU-Vorsitzenden im Gegenzug "parteipolitische Profilierung" vor.

"Der Kanzler hat gezaudert": Oppositionsführer Friedrich Merz

Die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sieht in der Zustimmung des Bundestages das richtige Zeichen. "Wir alle wollen Frieden, aber dass man, um Frieden zu bekommen, auch harte Waffen einsetzen muss, (...), war für den einen oder anderen schon ein Paradigmenwechsel", sagte Strack-Zimmermann der Deutschen Welle. Angesichts des "territorialen Machthungers" Russlands sei dies indes "die einzige Antwort".

UN-Generalsekretär: "Krieg ist eine Absurdität"

UN-Generalsekretär António Guterres setzt derweil seine Vermittlungsmission fort. Im ukrainischen Butscha forderte er Russland auf, mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bei der Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine zusammenzuarbeiten. Zuvor hatte Guterres den Kiewer Vorort Borodjanka besucht. Dort sollen russische Truppen - ebenso wie in Butscha und Irpin - nach ukrainischen Angaben Gräueltaten an Zivilisten begangen haben. "Der Krieg ist eine Absurdität im 21. Jahrhundert", sagte Guterres. "Ich stelle mir meine Familie in einem dieser Häuser vor, die jetzt zerstört sind. Ich sehe meine Enkelinnen in Panik herumlaufen."

UN-Generalsekretär Guterres (vorne rechts) wird während seines Besuchs in Borodjanka schwer bewacht

In Kiew ist eine Begegnung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba geplant. Am Dienstag war der UN-Generalsekretär in Moskau mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow zusammengetroffen. Dabei hatte er an beide Kriegsparteien appelliert, gemeinsam mit den Vereinten Nationen an der Öffnung sicherer Fluchtkorridore für Zivilisten zu arbeiten.

Mehrere Tote durch Beschuss

Die Kampfhandlungen dauern unvermindert an. Ukrainischen Angaben zufolge wurden durch russischen Beschuss in der Region Charkiw mindestens drei Menschen getötet. In der Stadt Cherson, deren Einnahme Moskau gemeldet hatte, sollen sich mehrere Explosionen in der Nähe des Fernsehzentrums ereignet haben. Danach sei ein Feuer ausgebrochen, berichten ukrainische Medien.

Aus dem von russischen Truppen eingeschlossenen Stahlwerk in Mariupol appellierte das ukrainische Asow-Regiment an die Regierung in Kiew. "Ich rufe die militärisch-politische Führung auf, entscheidende Schritte zu unternehmen, um die Blockade zu durchbrechen oder alle zu evakuieren, die auf ihr Vaterland hoffen und daran glauben", sagte Vizekommandeur Swjatoslaw Palamar in einer Videobotschaft.

Eine Aufnahme des Asow-Stahlwerks in Mariupol, die die russische Staatsagentur TASS zur Verfügung stellt

Die Kämpfer fragten sich zunehmend, warum die Regierung ihre Versprechen nicht halte. "Warum stehen wir allein gegen Artillerie, Schiffe und Flugzeuge?" Palamar berichtete von neuen heftigen Attacken. Er behauptete, Russland habe "eine kolossale Menge an Phosphorbomben" abgeworfen. Diese Brandbomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an; ihr Einsatz ist verboten. Belege für die Anschuldigungen gibt es bisher nicht.

In den Bunkeranlagen des Asow-Stahlwerks haben sich nach ukrainischen Angaben außer zahlreichen Kämpfern auch Hunderte Zivilisten verschanzt. Kremlchef Wladimir Putin hatte angeordnet, das Gelände abzuriegeln. Russland wirft dem von Nationalisten dominierten Asow-Regiment Kriegsverbrechen vor. Beweise hierfür legte Moskau nicht vor.

Kanadas Parlament verurteilt "Völkermord"

Das kanadische Parlament verurteilte das Vorgehen der russischen Truppen im Ukraine-Krieg als "Völkermord". Zudem gebe es Hinweise auf "systematische und massive Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit", heißt es in dem einstimmig verabschiedeten Antrag, der von der linken Neuen Demokratischen Partei eingebracht wurde.

Darin werden Fälle der vorsätzlichen Tötung ukrainischer Zivilisten, Leichenschändung, Folter, Vergewaltigung und die gewaltsame Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland genannt. Vor rund anderthalb Wochen hatte das ukrainische Parlament eine ähnliche Resolution verabschiedet.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden seine Rhetorik gegenüber Putin verschärft und diesem einen "Völkermord" in der Ukraine vorgeworfen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau schloss sich dem Vorwurf an. Andere westliche Staats- und Regierungschefs - wie Bundeskanzler Scholz - verwenden diesen Begriff hingegen nicht und sprechen stattdessen von russischen "Kriegsverbrechen" in der Ukraine.

Selenskyj über "Energie-Erpressung" empört

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den russischen Lieferstopp für Gas an Polen und Bulgarien scharf kritisiert. "In dieser Woche hat die russische Führung eine neue Serie von Energie-Erpressungen gegenüber den Europäern begonnen", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Lieferstopp sei "ein weiteres Argument dafür, dass niemand in Europa auf eine normale wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland hoffen" könne.

Selenskyj lobte zugleich einen Vorschlag der EU-Kommission, Exporte aus der Ukraine in die EU befristet von Einfuhrzöllen zu befreien. Die für ein Jahr angedachte Maßnahme soll dazu beitragen, die ukrainischen Ausfuhren in die EU anzukurbeln und Probleme der ukrainischen Wirtschaft zu mildern. Der für Handel zuständige EU-Kommissar Valdis Dombrovskis sagte, die EU habe noch nie zuvor derartige Maßnahmen zur Handelsliberalisierung ergriffen. Das EU-Parlament und die EU-Länder müssen allerdings noch zustimmen.

Kiew beobachtet Lage in Transnistrien

Nach den Explosionen in Transnistrien beobachtet die ukrainische Regierung die Lage in dem pro-russischen Separatistengebiet in der Republik Moldau aufmerksam.

"Wir haben Transnistrien immer als Brückenkopf betrachtet, von dem gewisse Risiken für uns ausgehen können", sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak laut der Agentur Unian in Kiew. Deshalb sei in den ukrainischen Regionen Odessa und Winnyzja "unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung alles gut durchdacht". Russland hat nach Berichten über Sabotage-Akte in Transnistrien mit einer Intervention gedroht.

Weltstrafgerichtshof: Chefankläger beklagt Kommunikation mit Moskau

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hat die Kommunikation mit Russland über Gräueltaten in der Ukraine bemängelt. Er habe drei Mitteilungen an die Russische Föderation geschickt und keine Antwort erhalten, sagte Karim Khan bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Bei dem Treffen ging es darum, wie Russland für Verletzungen des Kriegsrechts zur Verantwortung gezogen werden kann. Khan betonte, sein Büro handele weder im Sinne der Ukraine noch Russlands. Aber die Grundrechte von Zivilisten müssten angesichts möglicher Kriegsverbrechen geschützt werden.

Die mutmaßlich von russischen Soldaten verübten Gräueltaten in der Ukraine wurden nach Meinung der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney durch jahrelanges Wegschauen in anderen Konflikten ermöglicht. "Zu lange haben wir zugesehen, wie Täter bei massenhaften Verstößen gegen die Menschenrechte ohne Folgen gemordet, gefoltert und vergewaltigt haben - von Darfur über Myanmar bis zum Jemen", sagte Clooney vor dem UN-Sicherheitsrat.

Ukrainische Flüchtlinge in der Sporthalle eines Gymnasiums in Warschau

Polen fordert Finanzhilfen für ukrainische Flüchtlinge

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki dringt bei der Europäischen Union auf Hilfen für die Aufnahme von Geflüchteten. Sein Land versorge verwundete Soldaten aus der Ukraine und beherberge 2,5 Millionen Flüchtlinge, für welche die Polen "Türen und Herzen geöffnet" hätten. "Dafür brauchen wir Geld", sagte Morawiecki der "Bild"-Zeitung. Doch für die Versorgung der Geflüchteten habe die EU "bisher keinen Cent gezahlt". Der Regierungschef verwies auf die Türkei, die für die zahlreichen Flüchtlinge aus Syrien und angrenzenden Ländern nach 2015 von der EU "Milliarden" erhalten habe.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.