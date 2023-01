Panzer Leopard 2

Der Leopard 2 ist ein Kampfpanzer aus deutscher Produktion. Er wird in verschiedenen Versionen seit 1978 in Serie gebaut - ganz oder teilweise in Lizenz im Ausland. Weltweit gibt es rund 3.600 Stück.

Den Kampfpanzer Leopard 2 ist seit Jahrzehnten in einer Vielzahl von Varianten Teil zahlreicher europäischer Streitkräfte. Ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine seit Februar 2022 entbrannte eine internationale Diskussion darüber, ob im Zuge allgemeiner internationaler Waffenlieferungen auch Leopard 2 Kampfpanzer zur Unterstützung Kiews an die ukrainische Armee geliefert werden sollen.