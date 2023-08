Ukraine aktuell: Acht Tote nach russischen Raketenangriffen

Moskaus Einheiten nehmen die Stadt Pokrowsk in der Ostukraine ins Visier. Die Volksrepublik China will Friedensgespräche "aktiv fördern". Nachrichten im Überblick.

Bei russischen Raketenangriffen auf die Stadt Pokrowsk in der ostukrainischen Region Donezk sind nach offiziellen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. Opfer seien fünf Zivilisten, zwei Mitarbeiter der Rettungsdienste und ein Soldat, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, im Onlinedienst Telegram mit. 14 Menschen hätten Verletzungen erlitten.

Zwei Raketen hätten ein Wohnviertel in Pokrowsk getroffen, berichtete ergänzend der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram. Unter den Verletzten seien etliche Polizisten und Rettungskräfte. Sie seien unter Beschuss geraten, als sie gerade dabei gewesen seien, den Opfern des ersten Einschlags zu helfen.

Auch Staatschef Wolodymyr Selenskyj berichtete über die russische Attacke auf ein "gewöhnliches Wohnhaus". Im Onlinedienst "X", noch immer vor allem als Twitter bekannt, schrieb er: "Wir müssen den russischen Terror stoppen." In seiner Videobotschaft sagte er zudem, die Russen hätten bei ihrem Angriff auf Pokrowsk Iskander-Raketen verwendet.

Wolodymyr Selenskyj (bei seiner Videoansprache am Montagabend) Bild: president.gov.ua

Russischer Beschuss wurde am Montagabend ebenso aus dem an Donezk angrenzenden Gebiet Charkiw gemeldet. Auch hier gab es Tote und Verletze, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Kuleba bittet um Raketen größerer Reichweite

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die USA um die Lieferung von Raketen vom Typ ATACMS gebeten. Diesen Wunsch habe er in einem Telefongespräch mit seinem US-Kollegen Antony Blinken geäußert, gab Kuleba bekannt. "In unserem Telefonat haben Blinken und ich weitere Schritte zur Ausweitung der globalen Unterstützung für die Friedensformel und Lösungen zur Ausweitung der Getreideexporte besprochen." Er habe den USA für die geleistete Unterstützung gedankt und die Notwendigkeit betont, die Fähigkeiten der Ukraine durch die Bereitstellung von ATACMS zu verbessern.

Abschuss einer ATACMS-Rakete (bei einem Test in Südkorea) Bild: South Korea's Joint Chiefs of Staff/handout/AFP

Ukraine hofft auf "Taurus"-Lieferung

Ein hochrangiger ukrainischer Abgeordneter sieht Bewegung in der Frage, ob Deutschland dem Land "Taurus"-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometer liefert. Die wichtigsten Fraktionen des Bundestages hätten in dieser Frage einen Konsens erzielt, sagte Jehor Tschernew, der die ukrainische Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der NATO leitet. Allerdings entscheidet nicht der Bundestag, sondern die Bundesregierung über die Lieferung.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums wollte Tschernews Darstellung nicht bestätigen. An der bisherigen Ablehnung habe sich nichts geändert, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

China setzt auf neue Friedensgespräche

Im Bemühen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sieht sich China weiterhin in einer unabhängigen und unparteiischen Position. Die Volksrepublik werde in allen internationalen multilateralen Foren eine "objektive und rationale Stimme" sein und "Friedensgespräche aktiv fördern", erklärte das Außenministerium in Peking nach einem Telefonat von Ressortchef Wang Yi mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow.

Sergej Lawrow (l.) und Wang Yi (bei einem Treffen 2022) Bild: Russian Foreign Ministry Press Service/AP/picture alliance

Es sei eine Reihe "heißer Themen" diskutiert worden, darunter auch die "ukrainische Krise", teilte das russische Außenministerium mit. Das Telefonat der beiden Chefdiplomaten folgte auf einen Ukraine-Gipfel in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende, zu dem Russland nicht eingeladen war, China aber schon. Bei der zweitägigen Konferenz in Dschidda hatten Vertreter aus rund 40 Staaten - darunter aus der Ukraine selbst - mögliche Friedenslösungen diskutiert. Solche Treffen ohne Beteiligung Moskaus hätten "nicht den geringsten Mehrwert", schimpfte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

"Metro 2033"-Autor soll in russisches Straflager

Ein Moskauer Gericht hat den bekannten Science-Fiction-Autor Dmitri Gluchowski in Abwesenheit zu acht Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Wie russische Nachrichtenagenturen berichteten, wurde der Schriftsteller der Verbreitung von "Falschinformationen" über die russische Armee für schuldig befunden.

Dmitri Gluchowski (auf der Frankfurter Buchmesse 2022) Bild: STAR-MEDIA/IMAGO

Gluchowski, der bereits seit Jahren die autoritäre Politik von Kremlchef Wladimir Putin anprangert, hatte in sozialen Netzwerken den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert. Der 44-Jährige lebt im Exil in Spanien. Eine Rückkehr nach Russland ist für ihn in absehbarer Zeit quasi ausgeschlossen. Gluchowskis bekanntestes Werk ist der Roman "Metro 2033", der auch als Grundlage für ein beliebtes Videospiel diente.

