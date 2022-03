Ukraine aktuell: 35 Tote bei Luftangriff nahe polnischer Grenze

Das Wichtigste in Kürze:

Russischer Angriff auf Militärstützpunkt nordwestlich von Lwiw

Schwere Gefechte im Gebiet von Kiew dauern unvermindert an

Evakuierung von Mariupol wieder misslungen

Moskau setzt in Melitopol Statthalterin ein

1,7 Millionen Flüchtlinge in Polen angekommen

Das Gebiet um die westukrainische Metropole Lwiw (Lemberg) ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn vor mehr als zwei Wochen von mehreren Explosionen erschüttert worden. Bei einem russischen Angriff auf einen Militärstützpunkt nahe der polnischen Grenze wurden nach jüngsten ukrainischen Angaben 35 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt. In dem von Russland angegriffenen Internationalen Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit in Jaworiw nahe Lwiw hätten auch "ausländische Ausbilder" gearbeitet, erklärte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow im Onlinedienst Twitter. Der Militärübungsplatz liegt nur rund 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.

Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowij, schrieb in Telegram von neun Toten und 57 Verletzten. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge habe die russische Armee von über dem Schwarzen Meer fliegenden Jets rund 30 Marschflugkörper abgefeuert, schrieb Sadowij. Die ukrainische Armee gab an, zwei Marschflugkörper zerstört zu haben.

Das Militärgelände in Jaworiw liegt nur etwa 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die Basis ist eine der größten Militär-Ausbildungseinrichtungen im Westen der Ukraine. Die Ausbilder kamen in der Vergangenheit aus Ländern wie den USA und Kanada. Der Stützpunkt diente auch als Basis für gemeinsame Übungen ukrainischer Soldaten mit NATO-Soldaten. Ob sich die von Resnikow genannten ausländischen Ausbilder zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Stützpunkt befanden, ist noch unklar. Bereits vor Beginn der russischen Invasion hatten ausländische Soldaten das Land verlassen. Die USA hatten Mitte Februar mitgeteilt, 150 ihrer Ausbilder aus der Ukraine abgezogen zu haben.

Auch Meldungen über Angriff auf Iwano-Frankiwsk

In Lwiw selbst gab es nach Medienberichten keine Einschläge. Es wurde aber Luftalarm ausgelöst. Die Menschen sollten in Notunterkünften bleiben. Lwiw ist Anlaufstelle von Hunderttausenden Ukrainern, die ihr Land wegen des russischen Angriffs in Richtung Europa verlassen wollen. Bisher galt die Stadt als relativ sicher. Einige Staaten haben deshalb ihre Botschaften von Kiew nach Lwiw verlegt.

Der Bürgermeister von Iwano-Frankiwsk, einer weiteren Stadt in der Westukraine, meldete unterdessen einen Angriff auf den dortigen Flughafen. "Nach vorläufigen Informationen stammten die Explosionen heute Morgen von einem Angriff auf den Flughafen", schrieb Ruslan Marzinkiw auf Facebook. Iwano-Frankiwsk liegt hundert Kilometer südlich von Lemberg.

Weiter heftige Kämpfe in der Hauptstadtregion

Die Gefechte rund um die Hauptstadt Kiew gehen nach Angaben der ukrainischen Armee unvermindert weiter. Es gebe heftige Kämpfe in Irpin und Makariw, teilte das Militär am Sonntagmorgen mit. Ähnlich sei die Lage auch in anderen Dörfern, die humanitäre Lage werde immer schlechter. Allein am Samstag wurden etwa aus Butscha, Irpin, Hostomel und Worsel nordwestlich von Kiew etwa 20.000 Menschen evakuiert. werden. Nach Darstellung des ukrainischen Präsidentenberaters Mychailo Podoljak befindet sich Kiew im "Belagerungszustand". Die Vorstädte im Nordwesten der Metropole werden seit Tagen von schweren Luftangriffen erschüttert.

Rauch steigt am Samstag über Kiews Vorstadt Irpin auf

Bei Luftangriffen im 40 Kilometer südlich der Hauptstadt gelegenen Wasylkiw wurde nach Angaben des Bürgermeisters der Flughafen zerstört, ein von Raketen getroffenes Öldepot stand demnach in Flammen. Sirenen warnten am Samstag auch in den Großstädten Odessa, Dnipro und Charkiw vor Luftangriffen. In der Schwarzmeer-Hafenstadt Mykolajiw beschoss die russische Armee mehrere Krankenhäuser, wie eine AFP-Reporterin berichtet. Laut ukrainischer Armee gab es auch im Nordosten im Gebiet um die Stadt Sumy Angriffe.

Seit Kriegsbeginn vor mehr als zwei Wochen wurden nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums schon mehr als 3500 ukrainische Militärobjekte zerstört. Diese Angaben ließen sich nicht überprüfen. Russland behauptet, nur militärische Ziele anzugreifen. Die Vereinten Nationen haben dagegen Informationen über den völkerrechtswidrigen Einsatz von Streumunition durch russische Truppen im Ukraine-Krieg - auch in besiedelten Gebieten.

Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes trägt eine ältere Bewohnerin von Irpin aus der Gefahrenzone

Schwere Zerstörungen in Mariupol

US-Satellitenbilder zeigen gravierende Schäden an ziviler Infrastruktur und Wohngebäuden in der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine. Dutzende Hochhäuser seien schwer beschädigt worden und es habe Brände gegeben, teilte der amerikanische Satellitenbetreiber Maxar Technologies mit. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte zuvor gesagt, Mariupol sei von russischen Streitkräften belagert worden, stehe aber noch unter ukrainischer Kontrolle.

Ein neuer Anlauf, Zivilisten aus Mariupol in Sicherheit zu bringen, scheiterte am Samstag. 50 Busse hätten wegen Beschusses nicht abfahren können, sagte Generaloberst Michail Misinzew aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk berichtete, die Kolonne sei fünf Stunden an einem Kontrollpunkt festgehalten worden. An diesem Sonntag solle es einen weiteren Versuch geben.

"Maxar"-Satellitenaufnahme von Mariupol - eine unabhängige Verifizierung ist nicht möglich

Auf anderen "humanitären Korridoren" kamen Evakuierungen aber zustande. Laut Wereschtschuk konnten darüber am Samstag etwa 13.000 Menschen aus umkämpfen Gebieten herausgeholt werden. Das seien fast doppelt so viele wie am Freitag, hieß es.

Russische Statthalterin in Melitopol

Erstmals hat Russland in einem eroberten Gebiet eine eigene Statthalterin eingesetzt. Die prorussische Abgeordnete Halyna Daniltschenko rief die Einwohner der südukrainischen Stadt Melitopol auf, sich "an die neue Realität" anzupassen. Zugleich verlangte sie, die Einwohner sollten nicht mehr gegen die russischen Besatzungstruppen demonstrieren. "Trotz unserer Anstrengungen, gibt es noch immer Leute in der Stadt, die versuchen, die Situation zu destabilisieren und Euch zu extremistischen Handlungen auffordern", sagte Daniltschenko in einer Videobotschaft. Sie wolle ein "Komitee der Volksdeputierten" schaffen, das die Stadt mit knapp 150.000 Einwohnern leitet.

Bewohner von Melitopol prangern die Verschleppung von Bürgermeister Iwan Fedorow an

Melitopols Bürgermeister Iwan Fedorow war zuvor nach Kiewer Angaben von russischen Kämpfern verschleppt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte Fedorows Freilassung, in der Stadt demonstrierten mehrere Hundert Einwohner für das gewählte Stadtoberhaupt. Selenskyj drohte Daniltschenko mit dem Tod. Örtliche Medien bezeichneten die Abgeordnete in Anlehnung an die SS-Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg als "Gauleiterin im Rock".

Auch in der eroberten südukrainischen Stadt Cherson gibt es offensichtlich Bestrebungen, die russische Besatzung abzusichern. Wie Selenskyj sagte, strebt Russland die Bildung einer "Volksrepublik Cherson" an - demnach wäre ein ähnliches Modell wie in den als unabhängig anerkannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk denkbar.

1,7 Millionen Flüchtlinge in Polen

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich fast 1,7 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz auf Twitter mit. Allein am Samstag hätten rund 79.800 Menschen die Grenze überschritten, eine Zunahme um fünf Prozent gegenüber dem Vortag. Besonders stark war der Zustrom demnach am Grenzübergang Medyka in der Woidwoschaft Karpatenvorland. An diesem Sonntag seien bis 7.00 Uhr morgens weitere 16.800 Ukrainer registriert worden, hieß es. Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind.

Ankunft eines Sonderzuges mit Ukraine-Flüchtlingen in München

In Polen werden an diesem Wochenende Sonderzüge eingesetzt, um Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland zu bringen. Dies sei eine Art "Pilotversuch", wie das Angebot von denjenigen Ukrainern genutzt werde, die nach Deutschland, Belgien, die Niederlande oder in andere westliche Länder weiterreisen wollten, sagte der stellvertretende polnische Innenminister Pawel Szefernaker. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze.

Stoltenberg warnt Moskau vor Chemiewaffen-Einsatz

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland vor einem Angriff mit Chemiewaffen in der Ukraine gewarnt. "In den vergangenen Tagen haben wir absurde Behauptungen über chemische und biologische Waffenlabore vernommen. Der Kreml erfindet falsche Vorwände bei dem Versuch, zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". "Nachdem diese falschen Behauptungen nun aufgestellt wurden, müssen wir wachsam bleiben, weil es möglich ist, dass Russland selbst Einsätze mit chemischen Waffen unter diesem Lügengebilde planen könnte", fügte Stoltenberg hinzu. Dies wäre ein "Kriegsverbrechen". Russland hatte die ukrainische Regierung beschuldigt, zusammen mit den USA Labore zur Herstellung von Biowaffen zu betreiben.

Präsident Selenskyj sieht "Signal aus Russland"

Russland verfolgt nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei den Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Krieges mittlerweile einen "grundlegend anderen Ansatz". Zunächst hätten die Vertreter Moskaus nur "Ultimaten gestellt", berichtete Selenskyj. Mittlerweile habe man "angefangen zu reden". Er sei "froh", ein "Signal aus Russland erhalten" zu haben, sagte der 44-jährige Staatschef.

Bild aus einem Video, veröffentlicht vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten

Bereits am Freitag hatte der russische Präsident Wladimir Putin (69) von Bewegung bei den Verhandlungen gesprochen. Die russischen Verhandlungsführer hätten über "gewisse positive Veränderungen" bei den "praktisch täglich" geführten Gesprächen informiert. Kremlsprecher Dmitri Peskow teilte mit, die Gespräche würden nun im Online-Format abgehalten - was die Ukraine bestätigte.

Putin hatte in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, dass Russland zu einer Einstellung der Kampfhandlungen bereit sei. Im Gegenzug müssten die Ukraine und der Westen aber die Forderungen Moskaus akzeptieren. Putin verlangt unter anderem die Neutralität und eine "Entmilitarisierung" der Ukraine sowie die Anerkennung der russischen Souveränität über die 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten in einem gemeinsamen Telefonat mit Putin am Samstag auf einen sofortigen Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung gedrungen. Vorher hatten sie schon mit Selenskyj telefoniert. Dieser beriet sich später mit dem israelischen Regierungschef Naftali Bennett. Dabei seien die Aussichten auf Friedensgespräche mit Russland erörtert worden, twitterte Selenskyj am Abend.

Mehr als 60 Festnahmen bei Antikriegs-Protesten in Russland

Bei neuen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern landesweit mehr als 60 Menschen festgenommen worden. Zu den Festnahmen sei es bei Protesten in 14 Städten gekommen, teilte die Organisation Owd-Info mit. Aktionen gab es demnach etwa in Wladiwostok im äußersten Osten Russlands und in Irkutsk am Baikalsee sowie in der sibirischen Stadt Tomsk. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie Menschen von Polizisten mit Schutzhelmen und schwerer Ausrüstung weggezerrt wurden. Insgesamt wurden den Angaben von Owd-Info seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar mehr als 13.800 Menschen festgenommen.

In der Hauptstadt Moskau ist ein bei Touristen beliebter Platz direkt am Kreml mit Metallgittern weiträumig abgesperrt. Für den Fall neuer Proteste stehen Hundertschaften der Sonderpolizei OMON bereit, teils mit schusssicheren Westen und Helmen. Bewaffnete sind auch vor der Staatsduma zu sehen. Viele Gefangenen-Transporter stehen bereit.



Russen inspizieren AKW Saporischschja

Im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sind Vertreter des russischen Atomkonzerns Rosatom eingetroffen. Sie wollten die Strahlung am AKW überprüfen, teilte die ukrainische Atombehörde Energoatom mit. Begleitet werden die Rosatom-Vertreter demnach von Ingenieuren, die "bei der Reparatur des Kraftwerks helfen" sollen. Die Maßnahmen, die den "sicheren Betrieb der ukrainischen Atomkraftwerke" gewährleisten sollen, würden in "engem Kontakt mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA)" vorgenommen, so Rosatom.

Archivaufnahme des Atomkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine

Russische Truppen hatten das größte Atomkraftwerk Europas am 4. März angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Dabei geriet ein Schulungsgebäude in Brand. Der Angriff hatte Ängste vor einer Reaktorkatastrophe in Europa ausgelöst.

Biden bewilligt weitere Militärhilfe

US-Präsident Joe Biden hat die Freigabe von Waffenlieferungen und Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 200 Millionen Dollar angeordnet. Das Paket umfasst nach Angaben eines Insiders unter anderem Systeme zur Panzer- und Flugabwehr, Kleinwaffen sowie Soldaten-Training. Andere Staaten, unter ihnen Deutschland, haben der Ukraine ebenfalls bereits Waffen geliefert oder zugesagt, darunter Flugabwehrraketen.

sti/wa/rb/AR (dpa, afp, rtr, epd)