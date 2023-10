Turnstar Simone Biles - aus mentalem Tief auf den WM-Gipfel

Mit 26 Jahren gilt Simone Biles bereits jetzt als die größte Turnerin der Geschichte ihres Sports. In Antwerpen gewann sie ihr 20. WM-Gold. Ein unglaubliches Comeback.

Ein höherer Schwierigkeitsgrad beim Sprung geht kaum: Erst einen Jurtschenko, eine Radwende vor dem Sprungbrett, dann ein gebückter Doppelsalto rückwärts in den Stand. Diesen bislang noch nie gezeigten Sprung, absolvierte US-Turnstar Simone Biles bei den Turn-Weltmeisterschaften in der belgischen Hafenstadt Antwerpen schon in der Qualifikation und bewies damit ihre außergewöhnliche Klasse.

Als "Biles II" wird der Sprung künftig im Regelwerk erscheinen, weil bereits ein anderer von ihr kreierter Sprung ihren Namen trägt. Außerdem hat die Amerikanerin in ihrer Karriere zwei Turnelemente am Boden und eines am Schwebebalken erfunden, die ebenfalls nach ihr benannt sind.

Wenige Tage, nachdem sie den "Biles II" gestanden hatte, verhalf die vierfache Olympiasiegerin den USA zu Gold im Mannschaftsfinale - auch wenn sie ihren revolutionären Sprung in diesem Wettkampf nicht zeigte. Es war der 20. WM-Titel ihrer Karriere. Damit ist Biles die mit Abstand höchstdekorierte Turnerin in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

In Antwerpen hatte sie vor zehn Jahren ihre ersten beiden WM-Goldmedaillen gewonnen. "Es ist anders, aber es ist aufregend", sagte Biles nach dem Mannschaftstitel. "Ich bin nicht mehr 16, ich bin 26 - alles fühlt sich anders an."

Traumata aufgearbeitet

Die Leistungen von Antwerpen wären für sich genommen schon bemerkenswert genug, doch im Kontext der vergangenen Jahre erscheinen sie noch viel unglaublicher. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zog sich Biles aus dem Einzel-Mehrkampf zurück - nach einem der berüchtigten sogenannten "Twisties".

Während der Drehungen im Sprung verliert man die Orientierung. Folge ist eine mentale Blockade, das Gefühl, den eigenen Körper nicht mehr kontrollieren zu können. Ein solcher Aussetzer kann zu schweren Sturzverletzungen führen.

"Wenn ich während einer Übung gedanklich wegdrifte, muss es ein gnadenloses Stoppsignal geben und einen blitzschnellen Fokus zurück auf die Aufgabe", erklärte Jens Kleinert, Leiter des Psychologischen Instituts an der Deutschen Sporthochschule Köln, der DW. "Das ist die einzige Chance, die Athleten haben." Sie müsse ihre mentale Gesundheit schützen, sagte Biles nach ihrer Entscheidung von Tokio.

Mit dem Team-Gold von Antwerpen gewinnt Biles (vorne rechts) ihren 20. WM-Titel Bild: Takuya Matsumoto/AP/picture-alliance

Doch das ist nicht ihre einzige psychische "Baustelle": Biles gehört zu den zahlreichen Opfern des früheren US-Teamarztes Larry Nassar, der über Jahrzehnte minderjährige Turnerinnen sexuell missbrauchte. Nassar verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Und außerdem ist Biles eine schwarze Amerikanerin, aus einem Land, das noch immer mit Rassismus zu kämpfen hat und in dem Frauen weiterhin für ihre Gleichberechtigung streiten müssen.

Daher war es keine Überraschung, als der Turn-Superstar diesen Sommer auf Instagram einräumte, dass sie viel Hilfe brauche, um wieder auf die Beine zu kommen, geschweige denn, um wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können. "Eine Menge Therapie, einmal pro Woche fast zwei Stunden", schrieb Biles. "Ich habe so viele Traumata erlebt. Deshalb ist es ein Segen, dass ich einige dieser Traumata aufarbeiten und an der Heilung arbeiten kann."

Paris 2024 wartet

Biles hatte sich nach den Spielen in Tokio eine fast zweijährige Auszeit vom Sport genommen. Während ihrer Wettkampfpause heiratete sie im vergangenen April den Football-Spieler Jonathan Owens. Seitdem trägt sie den Doppelnahmen Biles Owens.

Bei den US-Meisterschaften Ende August - drei Wochen nach ihrem Comeback - holte sich Biles den achten Mehrkampf-Titel ihrer beispiellosen Karriere, auch dies ein Rekord. Bei der WM in Antwerpen kehrte sie nun furios auf die internationale Bühne zurück. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris könnten im nächsten Jahr das letzte Kapitel einer unglaublichen Comeback-Geschichte werden.

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert.