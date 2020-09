TSG Hoffenheim bezwingt müden FC Bayern

Zum ersten Mal seit zehn Monaten hat der FC Bayern München wieder ein Fußballspiel verloren. Drei Tage nach dem Gewinn des UEFA Supercups in Budapest unterlagen die Münchner am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim deutlich 1:4 (1:2). Ermin Bicakcic (16. Minute), Munas Dabbur (24.) und Andrej Kramaric (77./90.+2., Foulelfmeter) waren für Hoffenheim erfolgreich. Nur Joshua Kimmich (36.) traf vor 6030 zuschauern in Sinsheim für die Bayern, deren Trainer Hansi Flick in der Startelf auf Robert Lewandowski und Leon Goretzka verzichtete. Es war die erste Pflichtspiel-Niederlage des Meisters seit dem 1:2 bei Borussia Mönchengladbach am 7. Dezember 2019. Seitdem hatten die Bayern 32 Partien in Folge nicht verloren, in den zurückliegenden 23 Begegnungen waren die Münchner immer als Sieger vom Platz gegangen.

Augsburg kocht Dortmund ab

Und auch ein anderer Top-Klub leistete sich einen Ausrutscher: Mit 0:2 (0:1) verlor Borussia Dortmund beim FC Augsburg, der von 6000 begeisterten Fans gefeiert wurde. Felix Uduokhai (40.) und der ehemalige Schalker Daniel Caligiuri (54.) trafen für die Mannschaft des früheren BVB-Angreifers Heiko Herrlich, die mit sechs Punkten einen perfekten Saisonstart hingelegt hat.

"Ich habe schon das Gefühl, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben", sagte BVB-Routinier Mats Hummels, "aber wir haben unsere Gelegenheiten nicht genutzt." BVB-Trainer Lucien Favre bemängelte die fehlende Geduld seiner jungen Mannschaft: "Es ist schwer, diese Niederlage zu akzeptieren. Wir haben das Spiel fast komplett dominiert", sagte er. "Aber wenn du unbedingt gewinnen willst, musst du Geduld haben."

Dreierpack von Füllkrug, Wagner muss gehen

Für den FC Schalke 04 setzte sich der rabenschwarze Saisonstart auch am 2. Spieltag fort. Nach der 0:8-Klatsche zum Auftakt beim FC Bayern, erlitten die Schalker auch im Heimspiel gegen Werder Bremen eine Niederlage. Mit 1:3 (0:2) ging das Spiel relativ klar verloren. Alle drei Bremer Treffer erzielte Niclas Füllkrug: zunächst durch einen Abstauber aus kurzer Distanz (22.), dann durch einen schön gesetzten Kopfball (37.). Nach einer Stunde trat Füllkrug dann auch zum Foulelfmeter an und verwandelte sicher (60.). Er selbst war zuvor vom Schalker Verteidiger Ozan Kabak zu Fall gebracht worden.

Bremens Angreifer Niclas Füllkrug (l.) bejubelt das 1:0 - zwei weitere Tore sollten folgen

Einer der wenigen Lichtblicke im Spiel der Schalker war der zur 2. Halbzeit eingewechselte Neuzugang Vedad Ibisevic, der ein ständiger Unruheherd in der Bremer Defensive war und die besten Schalker Chancen hatte. Ein Treffer wollte aber auch dem Bosnier nicht gelingen. Zu allem Übel leistete sich Kabak kurz vor dem Abpfiff ein dummes Foul zu viel. Nach einem unnötigen Festhalten, sah er die Gelb-Rote Karte (85.). Erst mit dem Abpfiff erzielte Mark Uth den Ehrentreffer für die Königsblauen (90.+2).

Am Morgen nach der 1:3-Heimpleite gaben die Königsblauen den Rauswurf des 48-Jährigen Schalke-Trainers David Wagner bekannt.

Später Ausgleich für Union

Borussia Mönchengladbach muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Gladbach kam zu Hause gegen den FC Union Berlin vor 10.383 Zuschauern nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Das Team von Trainer Marco Rose ging gegen die Berliner durch Torjäger Marcus Thuram zwar in Führung (56.), musste sich nach dem Treffer von Nico Schlotterbeck (80.) aber mit nur einem Punkt zufrieden geben. Besonders defensiv offenbarte die Borussia Schwächen und steht nun erstmals seit fünf Jahren nach zwei Spieltagen noch ohne Sieg da. Vor dem Derby beim 1. FC Köln am kommenden Wochenende wächst bereits der Druck.

Ebenfalls 1:1 (1:1) endete das Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig. Für die Leipziger, bei denen Neuzugang Alexander Sörloth eingewechselt wurde, war es ein etwas glücklicher Punktgewinn. 6042 Zuschauer waren in der BayArena dabei. Emil Forsberg (14.) hatte RB früh in Führung gebracht, doch Kerem Demirbay gelang nur kurze Zeit später der Ausgleich (20.).

Leverkusens Neuzugang Patrik Schick stürmte gegen die ehemaligen Teamkollegen aus Leipzig

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann verpasste damit nach dem Auftaktsieg gegen Mainz einen perfekten Start in die Bundesliga-Saison. Die bessere Mannschaft war Bayer Leverkusen, für die der Ex-Leipziger Patrik Schick fast den 2:1-Siegtreffer markiert hätte. Allerdings galt der schöne Fernschuss des Tschechen nicht, weil er knapp im Abseits gestanden hatte. Die Werkself konnte in ihrem 1400. Bundesliga-Spiel wegen schlechter Chancenverwertung ihren Leipzig-Fluch nicht beenden, auch im fünften Heimspiel gelang gegen den Champions-League-Halbfinalisten kein Sieg.

Stuttgart dreht das Spiel in Mainz

Wenige Tage nach dem Spielerstreik beim FSV Mainz 05 gab es auch sportlich keine positiven Schlagzeilen für die 05er: Gegen den VfB Stuttgart gab es eine 1:4 (1:1)-Pleite, die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Den Mainzern stehen weitere unruhige Tage bevor, Trainer Achim Beierlorzer muss sogar um seinen Job bangen. "Die Gesamtlage in Mainz ist bedenklich, das wissen wir auch", hatte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder schon vor dem Spiel bei Sky gesagt: "Es ist ganz wichtig, dass wir in die Analyse gehen, und dabei wird es auch um den Trainer gehen."

Gefühlswelten: Aufsteiger VfB Stuttgart jubelt, die Spieler des FSV Mainz 05 sind frustriert

Vor 3403 Zuschauern bescherten Silas Wamangituka (45.), Daniel Didavi (61.), Mateo Klimowicz (80.) und Sasa Kalajdzic (86.) Stuttgart mit ihren Treffern den ersten Sieg nach der Rückkehr ins Oberhaus. Robin Quaison (13.) hatte Mainz in Führung gebracht. Zwei Platzverweise gab es: Der Mainzer Moussa Niakhaté musste wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot runter (77.), aus dem gleichen Grund sah Stuttgarts Pascal Stenzel in der Nachspielzeit die Ampelkarte (90.+1).

Aufsteiger Arminia Bielefeld ist nach über elf Jahren Bundesliga-Abstinenz vor 5460 Fans ein erfolgreiches Heim-Comeback gelungen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus setzte sich am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln durch. Joan Simun Edmundsson gelang zwölf Minuten nach seiner Einwechslung das entscheidende Tor (78. Minute). Für die punktlosen Kölner war es hingegen wie schon in der vergangenen Saison der Fußball-Bundesliga bereits die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Hertha zu schwach für Frankfurt

Am Freitagabend hatten Hertha BSC und Eintracht Frankfurt den 2. Spieltag eröffnet. Dabei war die Eintracht in vielen Belangen besser und setzte sich verdient mit 3:1 (2:0) durch. André Silva (30./Foulelfmeter) und Bas Dost (36.) sorgten für die Halbzeitführung. In der Pause wechselte Hertha-Trainer Bruno Labbadia gleich dreimal aus und brachte damit etwas mehr offensiven Schwung in sein Team. Doch erneut traf Frankfurt: Sebastian Rode erzielte das 3:0 (70.) und entschied die Partie. Berlin kam nur noch durch ein Eigentor von Martin Hinteregger zum Erfolg (76.). Das Spiel im Olympiastadion sahen 4000 Fans.