Mit über sieben Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist Tokio Hotel aus Deutschland eine der international erfolgreichsten Teenie-Bands.

2005 veröffentlichen die vier Jungs von Tokio Hotel ihre erstes Album "Schrei" - und waren fortan auf den Bühnen der Welt zu Hause. Doch nach zwei weiteren Erfolgsalben zogen sie sich 2010 plötzlich aus dem Musikgeschäft zurück: Die Brüder Bill und Tom Kaulitz flüchteten aus Deutschland in die USA, der Hype um ihre Personen und um die Band wurde ihnen zu viel. Fünf Jahre lang war es still um Tokio Hotel. Am 3. Oktober 2014 meldeten sie sich dann mit ihrem neuen Album "Kings of Suburbia" zurück.