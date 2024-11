Tokio Hotel auf Tour: "Ich warte seit 2008 auf euch"

2001 gründen vier Jungs aus Magdeburg, alle zwischen 13 und 15 Jahren, alt eine Band. Gustav Schäfer am Schlagzeug, Georg Listing am Bass, Tom Kaulitz an der Gitarre; sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz tritt als Sänger ans Mikrofon. Ihr Stil: Viel Rock, etwas Gruftie. Die Musik ist eine Mixtur aus Pop und dem Indie- und Emo-Rock der 2000er-Jahre. Dass die Texte auf Deutsch sind, scheint kein Erfolgshindernis zu sein - die vier werden unter den Namen Tokio Hotel innerhalb von kurzer Zeit zu Weltstars, nicht zuletzt, weil die Musiksender MTV und VIVA sie rauf und runter spielen.

Tokio Hotel 2005, am Anfang ihrer Karriere: Gustav Schäfer, Tom und Bill Kaulitz, Georg Listing (von l. nach r.) Bild: Patrick Lux/dpa/picture alliance

Zugpferde sind die Kaulitz-Zwillinge; Bill mit seiner androgynen Erscheinung und täglich wechselnder Gruftie-Frisur wird sofort zum Mädchenschwarm, ebenso wie sein Bruder Tom als Hip Hop-Kid mit Dreadlocks und Basecap. Die beiden sind noch keine 16 Jahre alt, als sie mit dem Song "Durch den Monsun" quasi über Nacht berühmt werden. Im August 2005 erscheint dann das Debütalbum von Tokio Hotel, das sofort die deutschen Charts erobert - und dann die internationalen. Tokio Hotel werden neben der Band Rammstein zu einem der bekanntesten Pop-Phänomene aus Deutschland.

Tokio Hotel polarisieren

Nicht alle finden diese Band so toll, wie die vielen Millionen Fans es vermuten lassen. Es gibt neben der oftmals hysterischen Schwärmerei auch viel Hass. Bill bietet die größte Angriffsfläche: ein geschminkter Junge mit lackierten Nägeln, der wie ein Mädchen aussieht. 2005 ist das vielen einfach "zu schwul". Die Menschen sind längst nicht so weit wie sie es 20 Jahre später sein werden; Begriffe wie "queer" und "LGBTQ" gehören noch nicht zum Wortschatz.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Kommerz, der um die vier Teenager aufgebaut wurde. Vermarktet wird nicht die Musik, es geht die meiste Zeit um die Aura von Bill Kaulitz. Das und die Tatsache, dass Bill und Tom Zwillinge sind, daraus lässt sich einfach viel Profit schlagen. Und so erscheinen sie auf gefühlt jedem Cover der damals noch angesagten Jugendzeitschrift BRAVO - Instagram und TikTok sind damals noch Science Fiction.

Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom waren ein gefundenes Fressen für die Medien Bild: Ulrike Blitzner/rtn - radio tele nord/picture alliance

Die vier veröffentlichen mehrere Alben, darunter auch eins auf Englisch. Sie touren durch Deutschland, Europa und schließlich um die ganze Welt. Sie kassieren einen internationalen Award nach dem anderen.

"Versteckt" in Los Angeles

Die Schattenseiten des Megaerfolgs lassen dennoch nicht lange auf sich warten. Einerseits werden die Jungen von kreischenden Fans verfolgt, gejagt, gestalked, andererseits gehasst und gemobbt. Sie können keinen Schritt mehr ohne Schutz gehen, sie werden mehr und mehr abgeschottet. Fans belagern ihr Haus in Hamburg. Leute zelten vor den zwei Meter hohen Zäunen, trotz Security. Im Spätsommer 2010 bricht man bei ihnen ein. Das ist der Moment, an dem die Kaulitz-Brüder, inzwischen 21 Jahre alt, ihre Flucht beschließen. Über Nacht verlassen sie Deutschland und ziehen nach Los Angeles.

Begeisterung, Hysterie, Geschrei - ständige Begleiter der jungen Band Bild: /dpa/picture alliance

Der Umzug in die USA habe sie gerettet, erzählt Bill Kaulitz in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz". Plötzlich können sie ohne schreiende Fanmassen wieder Dinge tun, die in Deutschland nicht mehr möglich waren: einkaufen, ins Kino gehen oder mit dem Hund raus. Die Anonymität der Stadt macht es ihnen möglich.

Die anderen Bandmitglieder, Gustav und Georg, sind in Deutschland geblieben, zeigen aber Verständnis für die Flucht der Zwillinge. Nach wie vor arbeitet die Band zusammen und geht auf Tour, Tokio Hotel sind nicht am Ende. Neue Songs entstehen, wenn auch eher sporadisch. Man arbeitet remote übers Internet oder fliegt für Aufnahmen hin und her. Zwischen den Alben gibt es jahrelange Pausen, die der Freundschaft zwischen den vier Musikern keinen Abbruch tun. Sie ändern ihren musikalischen Stil und verlassen das Rockgenre - stellen aber fest, dass sie mit dem harmlosen Mix aus Elektro, R'n'B und 80er-Jahre-Synthiepop nicht unbedingt punkten können.

Tokio Hotel 2017 Bild: picture alliance

Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 kreieren sie eine neue Version ihres berühmtesten Songs - "Durch den Monsun" - und nennen sie "Monsoon 2020". "Damit hat sich ein Kreis geschlossen", sagt Tom Kaulitz. "Wir haben darauf zurückgeschaut, wo wir eigentlich herkommen und was seitdem passiert ist." In großem Stil tun sie dies mit ihrem letzten Album "2001". Auf diesem vereinen sie ihren musikalischen Werdegang - aber auch ihre persönlichen Herausforderungen und Veränderungen vom Anfang bis heute.

Hollywood-Lifestyle auf Netflix

Bill und Tom feiern ihr neues Leben in LA, auch nicht immer ganz unsichtbar - die Medien bekommen es natürlich mit, wenn die Kaulitz-Brüder ihrem Celebrity-Lifestyle frönen. Ganz weg vom Fenster sind sie auch in Deutschland nicht: Sie saßen 2013 und 2023 in den Jurys der TV-Casting-Shows "Deutschland sucht den Superstar" und "The Voice Of Germany", sind regelmäßig in Talk- oder Kochshows zu sehen.

Aus Los Angeles erreicht die Fans fast wöchentlich ein Podcast auf Deutsch - "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", in dem sie einfach drauflos quatschen Die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zeigt die beiden in ihrem Alltag, ob bei der Führerscheinprüfung oder einer Geburtstagsparty.

Die beiden kommen sympathisch rüber; Bill ist das schrille Wesen im 1970er-Glamrock-Style, er liebt den queeren Look und das Extravagante und ist auf der Suche nach der großen Liebe (die er inzwischen in dem deutschen Model Marc Eggers gefunden hat), Tom zeigt sich mit langer Mähne und Vollbart als der besonnene Bruder, dem Familie (verheiratet ist er mit dem deutschen Topmodel Heidi Klum) wichtiger ist als ausschweifende Partynächte in Beverly Hills. Trotz der verschiedenen Lebensentwürfe sind die beiden eineiigen Zwillinge ein unzertrennliches Duo, das unglaublich viel und laut lacht und Zuschauerinnen wie Zuschauer gute Laune bereiten kann.

In ihrer Netflix-Dokuserie geben die Kaulitz-Brüder Einblick in ihr Leben Bild: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Lateinamerika-Tour startet

Inzwischen sind die Musiker von Tokio Hotel zwischen 35 und 37 Jahre alt, und ihre Fans sind mit ihnen erwachsen geworden. Im Juni 2024 hat die Band auf dem Deichbrand-Festival im norddeutschen Cuxhaven gespielt. Sina und Janika sind Fans der ersten Stunde und feiern ihre älter gewordenen Idole. "Sie waren schon immer so wie jetzt: authentisch, aber jetzt können sie das gefühlt noch mehr ausleben", sagte Sina dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Hier vor der Bühne fühlt es sich an, als wären die Bandmitglieder Freunde, die man sich anschaut", ergänzt ihre Freundin Janika.

Ihre weltweiten Fans haben Tokio Hotel, die in 64 Ländern mit Platin ausgezeichnet worden sind, nicht verloren. Auch in Lateinamerika hat die Band eine große Fanbase. Schon 2008 kassierten Tokio Hotel bei den MTV Latin Awards kräftig Preise. Im selben Jahr war die Band erstmals auf Lateinamerika-Tour - und wollte 2020 wiederkommen. Nachdem die Konzerte wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, ist es jetzt bald soweit: Die "Beyond The World-Tour 24" startet am 30. November in Los Angeles. Mexiko, Peru, Chile, Brasilien und Argentinien stehen ab dem 6. Dezember mit jeweils einem Konzert auf dem Tourplan. Die Fans können es kaum erwarten, die vier auf der Bühne zu sehen. Ein Fanclub aus Chile macht auf Instagram einen Countdown - mit teils gezeichneten Bildern der Band.

Von Lima bis Buenos Aires bereiten sich die Fans auf eine "Lights Action" vor: Fanclubs riefen auf Instagram alle Konzertbesucherinnen und -besucher dazu auf, bei bestimmten Songs ihre Handys leuchten zu lassen. In Brasilien haben sich für die Aktion direkt mehrere Fanclubs zusammengeschlossen:

Neben der Handy-Lightshow möchten sie die Musiker mit tausenden Bannern überraschen, die die Fans beim Song "Home" hochalten sollen. Auf denen stehen die Worte "You are our home". Wie sehr die lateinamerikanischen Fans die Band herbeisehnen, zeigt der Instagram-Post einer Brasilianerin aus São Paulo. Sie schickt Tokio Hotel ganz viele Herzen: "Ich warte seit 2008 auf euch. Ein Traum wird wahr", schreibt sie. 2025 geht's dann nach Europa, mit teils jetzt schon ausverkauften Hallen.