Fünf Tipps für ein nachhaltiges Weihnachten

Weihnachten mag die schönste Zeit des Jahres sein, wie in so vielen Liedern besungen - doch es ist auch die Zeit des übermäßigen Konsums. Allein in Großbritannien gibt ein durchschnittlicher Haushalt im Monat Dezember ungerechnet 811 Euro mehr aus als in gewöhnlichen Monaten: für Geschenke, Leckereien und andere adventliche Extras.

Mit dem Konsum wächst auch der Müllberg. In den USA etwa steigt die Menge des Hausmülls in der Weihnachtszeit um 25 Prozent.

Aber keine Angst, es gibt viele Tipps, um die schönste Zeit des Jahres etwas grüner zu machen.

Geschenke: von Secondhand bis selbstgemacht und alles dazwischen

Das Schenken und Beschenktwerden gehört zu Weihnachten natürlich dazu. Wer schlau schenkt, kann gleichzeitig auch der Umwelt eine Freude machen.

Welche Geschenke werden wirklich genutzt, wie wurden sie hergestellt?

Dafür reicht es, sich vor dem Kauf ein paar Gedanken zu machen, und etwa nach lokal hergestellten Dingen Ausschau zu halten, die aus nachhaltigen oder recycelten Materialien hergestellt wurden. Oder darauf zu achten, dass Geschenke langlebig und wiederverwendbar sind, statt das neuste Gimmick auf den Gabentisch zu legen, das nur ein paar Mal benutzt wird und dann in der Ecke verstaubt oder im Abfall landet.

Wer selber etwas bekommt, was nicht dem eigenen Geschmack entspricht, kann es einfach weiterverschenken oder spenden. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab, dass mehr als die Hälfte der Menschen im Vereinigten Königreich zu Weihnachten mindestens ein unerwünschtes Geschenk erhält. Die meisten fanden das Weiterverschenken akzeptabel.

Laut einer Studie, die 2020 in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht wurde, übersteigt die ungeheure Menge der Dinge, die von Menschen hergestellt wurden, mittlerweile die Zahl sämtlicher Lebewesen auf der Erde. Statt also diesen Materialberg des Anthropozän, also des vom Menschen geprägten Erdzeitalters, noch höher zu häufen, lohnt sich ein Besuch in Vintage- oder Secondhand-Läden. Hier lassen sich wahre Schätze finden, etwa einzigartige Schmuckstücke und noch vieles anderes.

Wie klimafreundlich sind "grüne" Weihnachtsgeschenke? Nicht nur eine Frage des Materials An umweltfreundlichen Weihnachtsgeschenken mangelt es heutzutage nicht: von plastikfreien Trinkbehältern über Kleidung aus natürlichen Materialien bis hin zu einem endlosen Angebot an Bambuskreationen. Doch bevor man den Einkaufswagen füllt, sollte man sich fragen: Wie wurde das Geschenk hergestellt? Woher kommt es? Und wird es lange halten?

Wie klimafreundlich sind "grüne" Weihnachtsgeschenke? Wie nachhaltig ist "grüne" Kleidung? Viele Marken verwenden Materialien wie Baumwolle und Wolle statt Kunstfasern aus klimaschädlichem Erdöl. Aber das macht sie noch nicht grün. Wichtig ist, ob bei der Herstellung erneuerbare Energien genutzt sowie Abfall oder CO2 eingespart wurden. Laut einem McKinsey-Bericht von 2020 verursacht die Modeindustrie jährlich rund 2,1 Milliarden Tonnen CO2 - vier Prozent der weltweiten Emissionen.

Wie klimafreundlich sind "grüne" Weihnachtsgeschenke? Kurze Wege Für die CO2-Bilanz von Geschenken spielt die Lieferkette eine wichtige Rolle. Ein Pullover, der am anderen Ende der Welt gestrickt wurde, verursacht durch den Transport mehr CO2-Emissionen als ein lokal hergestellter Pulli. Das gilt natürlich auch für andere Dinge. Besonders nachhaltig sind Second-Hand-Geschenke. Hier wird das gesamte CO2 eingespart, das bei der Neuproduktion anfällt.

Wie klimafreundlich sind "grüne" Weihnachtsgeschenke? Wunderpflanze Bambus? Ob Brillengestelle, Kaffeebecher, Taschentücher oder sogar Fahrräder: Bambus gilt als Öko-Alternative zu vielen Produkten, denn er wächst schnell und ist biologisch abbaubar. Aber werden für Bambus-Plantagen natürliche Wälder abgeholzt und Pestizide eingesetzt, oder ist die Herstellung der Produkte mit Chemikalien verbunden und energieintensiv - dann ist auch Bambus alles andere als nachhaltig.

Wie klimafreundlich sind "grüne" Weihnachtsgeschenke? Digital-Abo statt DVD? Streaming-Dienste versprechen vollen Genuss ohne Verpackung. Aber Video-Streaming verbraucht jede Menge Strom. Vier Prozent aller CO2-Emissionen sind auf die digitale Datenübertragung und Infrastruktur zurückzuführen, so eine Studie von 2019. Klimafreundlich wird Streaming erst, wenn weltweit auf erneuerbare Energien gesetzt wird. Bis dahin möglichst per Glasfasernetz und nicht in HD gucken.

Wie klimafreundlich sind "grüne" Weihnachtsgeschenke? Leckere Geschenke - klimafreundlich Essen müssen wir alle, warum also nicht Leckereien verschenken? Auch hier lohnt es sich, über den CO2-Fußabdruck nachzudenken - nicht nur in Bezug auf den Transport, sondern auch auf die Herstellung der Lebensmittel. Käse und Schokolade verursachen bis zu 20 Mal mehr Treibhausgasemissionen als eine Auswahl an Obst oder gemischten Nüssen.

Wie klimafreundlich sind "grüne" Weihnachtsgeschenke? Neues entdecken statt besitzen Auch Erlebnisse sind ein CO2-armes Geschenk: Kino- oder Konzertkarten, ein Essen oder eine Reise. Emissionen einer Reise verringert, wer mit dem Zug statt dem Flugzeug unterwegs ist oder ein Hotel in der Region bucht statt in einem weit entfernten Urlaubsort. Auch das Angebot an nachhaltigen Hotels ist inzwischen groß. Hier zählt eine seriöse Zertifizierung immer mehr als Eigenwerbung.

CO2 aktiv senken Wer mit einem Geschenk CO2 aktiv aus der Atmosphäre entziehen will, kann Patenschaften verschenken: für Bäume, Korallen, Moore, Solarprojekte in weniger entwickelten Gebieten oder sogar Emissionsrechte aus dem EU-Emissionshandel. Die so erzeugte Verknappung auf dem Markt soll die Umrüstung auf eine CO2-arme Produktion vorantreiben. Bei allem gilt: auf seriöse Anbieter achten.



Für diejenigen unter uns, die Schönes basteln oder passabel kochen können, gibt es zahlreiche Online-Anleitungen zur Herstellung cleverer Geschenke, von Fotoalben bis hin zu leckerem Eingemachtem. Weniger künstlerisch Begabte können auch Gutscheine für Konzerte, Theateraufführungen und andere Veranstaltungen verschenken.

Wie wir Abfall zu Weihnachten vermeiden

Das alljährliche Überquellen der Mülltonnen zu Weihnachten lässt sich verhindern, wenn man auf übermäßige Geschenkverpackungen verzichtet. Für die Herstellung der mehr als 365.000 Kilometer Geschenkpapier, die jedes Jahr im Vereinigten Königreich verwendet werden, werden jährlich etwa 50.000 Bäume gefällt.

Auch wenn es hübsch aussieht - der Großteil des Geschenkpapiers - vor allem wenn es mit Glitter oder anderem verziert ist, enthält Plastik, ist also nicht recycelbar und landet auf der Mülldeponie. Ob Geschenkpapier wirklich nur aus Papier besteht, lässt sich mit einem einfachen Trick herausfinden. Dazu knüllt man es zu einem Ball zusammen. Bleibt dieser in seiner zerknitterten Form, darf es in die Altpapiertonne.

Nicht jedes Geschenkpapier darf ins Altpapier

Um Müll zu vermeiden und Bäume zu retten, kann man auch altes Geschenkpapier wiederverwenden oder Geschenke in Zeitungspapier einpacken. Ebenfalls eine gute Alternative sind wiederverwertbare Tücher oder Stoffbeutel. Eine kleine Anleitung dazu gibt es hier.

So gelingt ein nachhaltiges Weihnachtsessen

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der Lebensmittelverschwendung. Von den mehr als 930 Millionen Tonnen Lebensmitteln, die 2019 weggeworfen wurden, stammen mehr als 60 Prozent aus privaten Haushalten.

Um Geldbeutel und Umwelt zu schonen, sollte nicht mehr gekocht werden, als auch gegessen werden kann. Dazu reicht es schon, wenn man sich vorher überlegt, wie viele Personen überhaupt verköstigt werden sollen. Die benötige Menge an Essen lässt sich dann mithilfe eines Portionsrechners bestimmen. Und bleibt doch etwas übrig, finden sich im Internet viele gute Rezepte für schmackhaftes Resteessen.

Geselligkeit zu Weihnachten klappt auch ohne übermäßige Völlerei

Der beste Weg, den CO2-Fußbabdruck des Weihnachtsessens deutlich zu verringern sind vegetarische, und noch besser: vegane Rezepte. Geflügel wie Huhn oder Truthahn hat zwar einen geringeren CO2-Fußabdruck als die schlimmsten CO2-Sünder Rind- und Lammfleisch. Aber Hülsenfrüchte, Getreide und Gemüse haben bei diesem Rennen eindeutig die Nase vorn.

Es gibt jede Menge köstlicher und spannender vegetarischer und veganer Rezepte, die nur einen Klick entfernt sind.

Und wer nicht ganz auf Fleisch verzichten möchte, kann den Fleischkonsum reduzieren, regional und aus Freilandhaltung kaufen. Dasselbe gilt für den Einkauf von Gemüse. Produkte aus lokalem oder regionalem Anbau, die gerade Saison haben, vermeiden Emissionen, weil der Transport nicht so weit ist.

Die eigenen Verkehrsemissionen beim Einkaufen in Geschäften weiter weg lassen sich durch Fahrgemeinschaften mit Bekannten oder Nachbarinnen und Nachbarn reduzieren. Beim Einkaufen um die Ecke schont ein Einkaufstrolley Schultern und Rücken, der "Hackenporsche" ist nicht nur für älteren Damen und vereinzelten Herren ein hilfreicher Begleiter. Mit ihm lassen sich natürlich auch andere Großeinkäufe das ganze Jahr über erledigen.

Lichterglanz ohne Reue: Weihnachtsbeleuchtung geht auch umweltfreundlich

Was wäre die schönste Zeit des Jahres ohne Weihnachtsschmuck und Lichterketten, die den trüben Winter erhellen? LED-Lichter sind die grüne Alternative und schonen auch den Geldbeutel: Sie sind energieeffizienter, sicherer und langlebiger als alte Glühbirnen und sorgen für strahlende Weihnachtstage.

Christbaumschmuck aus drei Jahrhunderten Kein Weihnachten ohne Christbaum Familienidylle pur: Der geschmückte Weihnachtsbaum in einem Gemälde des deutsch-niederländischen Malers Eduard Geselschap. Auch Dichter und Schriftsteller wie Jean Paul oder E.T.A. Hoffmann beschreiben in ihren Erzählungen das fröhliche Kindertreiben um den prachtvoll geschmückten Baum. Die ersten Weihnachtsbäume waren noch unbeleuchtet. Erst später kamen festlich leuchtende Kerzen hinzu.

Christbaumschmuck aus drei Jahrhunderten Vom Gebäck zum Glasschmuck Christbaumschmuck hat eine lange Tradition. Wurden vor dem 19. Jahrhundert Äpfel, Gebackenes, Nüsse und Zuckerstangen an den Baum gehängt, waren es später glänzende Kugeln und Glasschmuck. Hier bildet der berühmte Felsendom aus Jerusalem das Motiv. Dieser filigran gestaltete Glaskörper stammt aus dem Jahr 2018. Anders als früher wird er nicht mehr per Hand, sondern industriell hergestellt.

Christbaumschmuck aus drei Jahrhunderten Mini-Baum in der Feldpost Während des Ersten Weltkriegs änderten sich die Motive für den Weihnachtsschmuck. Anstelle von bunten Kugeln und putzigen Engelchen hingen Kugeln in Form von Bomben und Granaten am Baum. Auch Kriegsschiffe und Flugzeuge durften nicht fehlen. Traditionell geschmückt ist dagegen dieses Bäumchen, das per Feldpost 1914 an die Front geschickt wurde.

Christbaumschmuck aus drei Jahrhunderten Vereinnahmung durch die Nazis Die Deutschen lieben ihren Weihnachtsbaum. Das haben sich die Nazis zunutze gemacht, wie dieses Plakat der Hitlerjugend aus dem Jahre 1939 zeigt. Während der Zeit des Nationalsozialismus gab es auch Christbaumkugeln, auf denen Nazi-Symbole - wie das Hakenkreuz - aufgemalt waren. Es ist jedoch kein Foto erhalten, das die tatsächliche Verwendung von Nazi-Symbolen als Baumschmuck belegt.

Christbaumschmuck aus drei Jahrhunderten Kulturtraditionen verschmelzen Im Schmuck so mancher Weihnachtsbäume in deutschen Stuben spiegelt sich mittlerweile die ganze Welt. Neben Engeln aus dem Erzgebirge oder schweren Tannenzapfen finden sich Weihnachtsmänner mit chinesischer Barttracht oder kunstvolle Figuren aus Russland. Kulturtraditionen verschmelzen, wie in dieser Installation von Ulrich Vogl und Evi Wiedermann, die sich "Weihnachtsverspannungen" nennt. Autorin/Autor: Gero Schließ



Anstatt jedes Jahr neue Weihnachtsdekorationzu kaufen, kann man an Traditionen festhalten und einfach die alte wiederverwenden. Baumschmuck lässt sich auch aus allen möglichem Material herstellen, das zu Hause herum liegt: warum nicht an einem Bastelnachmittag mit Familie oder Freunden schicke neue Sterne aus alten Jeans schneiden? Wenn aber doch neuer Baumschmuck her soll: auch den gibt es gebraucht oder aus recycelten oder nachhaltigen Materialien.

Was ist nachhaltiger: ein Plastik-Weihnachtsbaum oder ein echter?

Zum Schluss noch ein Wort zum Weihnachtsbaum. Was ist besser, einen echten Nadelbaum oder einen künstlichen Baum zu kaufen? Laut der Umweltorganisation WWF ist der Kauf eines künstlichen Baums nur dann sinnvoll, wenn er ihn mindestens 10 Jahre lang verwendet wird. Denn Plastik-Weihnachtsbäume können nicht recycelt werden, und Kunststoffe werden aus fossilen Brennstoffen erzeugt.

Wenn es ein echter Baum sein soll, rät der WWF, ihn aus einem FSC-zertifizierten Wald zu kaufen und sicherzustellen, dass er nach dem Fest weiterverarbeitet wird.

Es gibt aber noch andere Alternativen, zum Beispiel immer mehr Baum-Vermietungsdienste. Die Miet-Weihnachtsbäume kommen in einem Blumenkübel und werden nach Weihnachten zurückgegeben und wieder eingepflanzt.

Wer selbst kreativ sein will, kann auch mit ein paar Fichten- oder Kiefernzweige dekorieren oder aus einer Leiter, Ästen oder einem Bücherstapel einen individuellen "Baum" basteln. Auch dazu finden sich viele Ideen im Internet.

Dieser Text wurde aus dem Englischen übersetzt.