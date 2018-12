Christbaum-Schmuck im Wandel der Zeiten

Christbaumschmuck aus drei Jahrhunderten

Mini-Baum in der Feldpost

Während des Ersten Weltkriegs änderten sich die Motive für den Weihnachtsschmuck. Anstelle von bunten Kugeln und putzigen Engelchen hingen Kugeln in Form von Bomben und Granaten am Baum. Auch Kriegsschiffe und Flugzeuge durften nicht fehlen. Traditionell geschmückt ist dagegen dieses Bäumchen, das per Feldpost 1914 an die Front geschickt wurde.