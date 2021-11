Der Mensch produziert riesige Berge Abfall, verbraucht Unmengen an Plastik. Welche Rohstoff-Schätze stecken im Müll? Wie macht man etwas Neues aus Altem?

Die Weltbevölkerung wächst - und mit ihr die Müllberge. Ob in der Großstadt, auf dem Land, an den Stränden oder im Meer, das Problem ist weltweit sichtbar. Vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern wird Abfall oft achtlos in der Natur entsorgt. Oder er landet unsortiert auf riesigen Mülldeponien. Systeme zur Mülltrennung und das Recycling von Wertstoffen helfen, die Umwelt zu schonen. Mithilfe der richtigen Ansätze kann Müll sogar ganz vermieden werden.