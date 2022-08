Timo Werner trifft bei Bundesliga-Comeback für RB Leipzig

Die wichtigsten Transfers der Bundesliga

Robert Lewandowski (Bayern → Barcelona)

Der FC Bayern hat auch deshalb das Geld für den de-Ligt-Transfer, weil Robert Lewandowski nach acht Jahren an der Isar Adieu sagt. Der zweimalige Weltfußballer wechselt für 45 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni zum FC Barcelona. Für die Bayern hat der polnische Torjäger in 375 Spielen 344 Treffer erzielt. Am Ende aber will er nur noch weg aus München.