RB Leipzig mit Kraftakt zum Pokalsieg

Dann gab es kein Halten mehr. Freiburgs Ermedin Demirovic knallte den vierten Strafstoß des SC Freiburg im entscheidenden Elfmeterschießen mit voller Wucht an die Latte. Sein Fehlschuss war damit gleichbedeutend mit dem 4:2 (1:1, 1:1, 0:1)-Sieg von RB Leipzig, die ihren ersten Titel in der jungen Vereinsgeschichte feierten. Willi Orban hob seinen Trainer in die Luft, Kevin Kampl liefen die Tränen herunter und Nkunkus erster Weg führte ihn zu den RB-Fans. "Es ist Wahnsinn", sagte RB-Clubchef Oliver Mintzlaff in der ARD. "Dass es am Ende so geklappt hat, ist unfassbar. Das braucht sicherlich ein bisschen. Unsere Welt dreht sich ja so schnell." Er werde sich "die Zeit nehmen, diesen Erfolg zu genießen".

Noch Minuten nach dem Abpfiff ließen sich die Spieler der Leipziger von den eigenen Fans feiern und zelebrierten den ersten Erfolg der Historie. Doch auch auf der Gegenseite gab es Beifall. Trotz großer Enttäuschung und fassungslosen Blicken wurde die Freiburger von ihren Fans gefeiert. Besonders einer wurde lautstark besungen. „Christian Streich, du bist der beste Mann“, skandierten die Fans im Stadion und der sichtlich bewegte Freiburger Trainer dankte es ihnen mit Beifall.

Tedesco mit Energieleistung

Es war ein intensives Pokalfinale im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit einem Sieger, der lange Zeit auf der Verliererstraße zu sein schien. Erst sorgte ein umstrittener Treffer durch die Freiburger für den Rückstand der Leipziger, dann wurde der davoneilende Lucas Höler durch Leipzigs Lukas Klostermann regelwidrig von den Beinen geholt und musste mit Rot den Platz verlassen. Im Grunde war alles vorbereitet für einen Erfolg des Sportclubs aus dem Breisgau. Doch dann übernahm Trainer Domenico Tedesco die Kontrolle und peitschte sein Team energisch nach vorne. Nur eine Gelbe Karte durch den Schiedsrichter konnte den 36-Jährigen zwischenzeitlich zur Ruhe bringen.

Doch seine Aktionen hatten den gewünschten Effekt, denn RB gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel und belohnte sich. Nach einem abgeblockten Freistoß verlängerte Orban eine Flanke von Konrad Laimer - Nkunku stand goldrichtig und vollstreckte und ermöglichte RB so die Verlängerung, in der Freiburg sofort aufhorchen ließ. Der eingewechselte Demirovic köpfte an den Pfosten. Und auch Janik Haberer war es nicht vergönnt die erneute Freiburger herzustellen - er scheiterte zweimal am Aluminium. Kurz vor Schluss entschied sich Schiedsrichter Stegemann nach Ansicht der Videobilder gegen einen Leipziger Elfmeter.

Nach zwei Niederlagen der erste Titel

Beim anschließenden Elfmeterschießen hatten die Leipziger die besseren Nerven und schafften nach zwei verlorenen Finals (2019 gegen den FC Bayern und 2021 gegen Borussia Dortmund) endlich der ersehnte erste Sieg im Pokalendspiel. Bis das Team von Trainer Tedesco dann aber den Pokal in den Berliner Nachthimmel recken durfte verging einige Zeit. Wegen eines medizinischen Einsatzes am Spielfeldrand verschoben sich die Feierlichkeiten.

Medizinischer Notfall im Stadion

Nach der Entscheidung im Elfmeterschießen wurden beide Mannschaften von ihren Fans gefeiert. Die Leipziger jubelten ausgelassen, die Freiburger gingen vor die Kurve ihrer Fans und bedankten sich für die lautstarke Unterstützung. Als die Siegerehrung beginnen sollte, trat aber plötzlich nach und nach Stille im Stadion ein. Der Grund: Einer der Fotografen war offenbar am Rande des Spielfelds zusammengebrochen und musste von Sanitätern und Notärzten behandelt werden.