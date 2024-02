"The Crown": Kutsche und Kostüme unterm Hammer

Die britische Monarchie fasziniert Menschen aus aller Welt, was zum großen Erfolg der Netflix-Serie "The Crown" beigetragen hat. Nun werden knapp 450 Kostüme und Requisiten versteigert.

Die Netflix-Serie "The Crown" erzählt in 60 Episoden von der ehemaligen Königin von England und ihrer Familie. Queen Elizabeth II. wird von drei Schauspielerinnen verkörpert, die die gesamte Regierungszeit der Monarchin abdecken - von 1947 bis zu ihrem Tod.

Wer das Leben der britischen Royals verfolgt, findet in der Serie viele Parallelen. Nicht alles, was in der preisgekrönten Serie erzählt wird, beruht auf wahren Begebenheiten, manches wurde der Dramatik zuliebe hinzugedichtet. Und so gelingt es "The Crown" meisterhaft, das Publikum vor dem Bildschirm in seinen Bann zu ziehen. Das liegt zum einen an den Geschichten über die Royals, die mit ihren Liebschaften und Skandalen seit jeher Stoff für Unterhaltung bieten, und zum anderen an den schauspielerischen Leistungen der Darstellenden. Nicht zuletzt überzeugen auch Inszenierung, Kostüme und die gesamte Ausstattung.

Opulente Ausstattung und Liebe zum Detail

"The Crown" zählt zu den teuersten Serien, die je gedreht wurden. Die Schöpfer versuchten größtmögliche Nähe zur realen Königsfamilie und zu realen Schauplätzen herzustellen. Die Liebe zum Detail reicht vom nachgebildeten Verlobungsring von Lady Diana über die Hausbar von Queen Mum bis hin zur goldenen Kutsche der Königsfamilie.

Verhilft den Insassen zu einem majestätischen Auftritt: die goldene Kutsche aus "The Crown" Bild: Lucy North/empics/picture alliance

Ein großer Teil des Budgets wurde für die Kostüme und Requisiten aufgewendet, die Kostümabteilung war die größte Abteilung der gesamten Produktion. Die Gewänder der Schauspielerinnen und Schauspieler stehen den Originalen in nichts nach. Die Kostümbilderinnen schneiderten Roben für die Krönungszeremonie, Ballkleider für die weiblichen Royals und fertigten eine Replik des durchsichtigen Kleids an, mit dem Kate Middleton einst bei Prinz William Eindruck hinterlassen hatte.

Knapp 450 dieser Kostüme und Requisiten - darunter viele Möbelstücke wie Schreib-, Schmink- und Beistelltische, aber auch eigens angefertigte Gemälde - werden nun im Londoner Auktionshaus Bonham versteigert. Der Erlös der Live-Auktion von rund 150 Objekten am 7. Februar fließt in ein Stipendienprogramm der britischen Film- und Fernsehhochschule NFTS (National Film and Television School).

Alles nur Fassade: Replik des Eingangsportals von Downing Street Nummer 10 Bild: Kin Cheung/AP/picture alliance

Unter den ausgefalleneren Objekten ist auch eine Nachbildung des Eingangstors der Downing Street Nummer 10, dem Amtssitz des britischen Premierministers. Die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" verbreitete das Gerücht, dass sich der frühere britische Premierminister Boris Johnson für die Kulisse interessieren würde. Mit einem Schätzwert von 23.000-35.000 Euro gehört dieses Objekt zu den teuersten.

Der Krönungsstuhl aus der Serie "The Crown" kommt dem Original recht nah Bild: Kin Cheung/AP/picture alliance

Auch eine Reproduktion des hölzernen Krönungsstuhls, des sogenannten Saint Edward's Chair, steht zur Versteigerung. Das Original wurde 1296 von König Eduard I. in Auftrag gegeben. Wer auch immer den Zuschlag bekommt, kann sich immerhin ein bisschen wie ein König oder eine Königin fühlen.