Helfer bringen einen Mann und seinen Hund in Manila in Sicherheit. Auf den Philippinen starben mehr als 20 Menschen nach schweren Überschwemmungen und Schlammlawinen durch Taifun "Gaemi". Allein in Manila ertranken sechs Menschen in den meterhohen Wassermassen. Die Hauptstadt des Inselstaats ist am stärksten betroffen von den Regenmassen: Gut 600.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.