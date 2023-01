Er heißt der Stille Ozean, ist aber vor allem eines: groß. Und der Name täuscht: Auch über dem Pazifik toben immer wieder heftige Wirbelstürme und umgeben ist der größte Ozean der Welt von einem Feuerring.

Der Pazifische Ozean, kurz Pazifik, verdankt seinen Namen dem portugiesischen Entdecker Ferdinand Magellan. Als dieser im November 1520 nach schweren Stürmen den Ozean erreichte, legte sich der Wind und Magellan taufte das Meeresgebiet "Mar Pacifico", die "Friedliche See". Der Pazifik ist ein Weltmeer im wahrsten Sinne des Wortes: Er erstreckt sich von Australien und Neuseeland im Südwesten, Ostasien im Norden und Amerika im Osten und bedeckt gut ein Drittel der Erdoberfläche. An seiner breitesten Stelle muss man 15.800 Kilometer zurücklegen, um von Sibirien an das gegenüberliegende Ufer in der Antarktis zu kommen. Im westlichen Pazifik liegt auch der vermutlich tiefste Punkt der Erde: im Marianengraben. Elf Kilometer muss man da hinabtauchen, um den Grund zu erreichen. Den größten Teil des Meeresbodens bildet die Pazifische Platte. Wegen der tektonischen Reibungen an ihren Rändern kommt es dort immer wieder zu starken Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Diese gut 40.000 Kilometer lange, hufeisenförmige Region wird deshalb Pazifischer Feuerring genannt.