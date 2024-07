Die Ama, traditionelle Fischerinnen in Japan, tauchen nach jahrtausendealter Tradition ohne technische Hilfsmittel auf den Meeresgrund. Mit 77 Jahren sucht Sanae Kiso, Ama in Minamiboso, dort noch immer nach frischen Meeresfrüchten. Doch die Zahl der Ama sinkt in Japan rapide.