"Wir alle wissen, dass wir für 'das Große' wirklich vorbereitet sein müssen", meint die Ausbilderin Katrina Florece. Manila liegt an der Westtalverwerfung (West Valley Fault) und in der Nähe des Manilagrabens. Seismologen nehmen an, dass eine Bewegung einer der beiden Verwerfungen zu einem schweren Erdbeben mit katastrophalen Folgen für die philippinische Hauptstadt führen könnte.