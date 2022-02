Türkei verbietet Kriegsschiffen Durchfahrt durch Bosporus und Dardanellen

Das Wichtigste im Überblick:

Ankara verbietet Kriegsschiffen die Durchfahrt

Putin gibt bei der Ukraine nicht nach

FIFA und UEFA schließen russischen Fußball aus

Selenskyj unterschreibt EU-Beitrittsgesuch

EU setzt Sanktionen gegen Oligarchen in Kraft

Russische Truppen rücken auf Kiew vor

Die Türkei hat die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Meerengen Bosporus und Dardanellen verboten. Ankara habe die "Nachbarländer davor gewarnt, Kriegsschiffe durch das Schwarze Meer zu schicken", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montagabend. Die Regierung beruft sich dabei auf den Vertrag von Montreux, der es der Türkei gestattet, die Durchfahrt entsprechender Schiffe in Kriegszeiten zu beschränken. Derzeit sollen mindestens vier russische Kriegsschiffe auf die Erlaubnis zur Durchfahrt warten. Die Meerengen Bosporus und Dardanellen verbinden das Schwarze Meer mit der Marmarasee und der Ägäis.

Das NATO-Land Türkei - wie Russland und die Ukraine ein Anrainer des Schwarzen Meers - hatte den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in der vergangenen Woche scharf verurteilt. Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte sich deutlich auf die Seite Kiews. "Wir lehnen Russlands Militäreinsatz ab", sagte Erdogan. Die Invasion sei ein "schwerer Schlag für den Frieden und die Stabilität in der Region".

Putin bleibt hart

In einem weiteren Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat der französische Präsident Emmanuel Macron versucht, diesen zu einem Ende der Angriffe zu bewegen. Putin verlangte als Bedingung für ein Ende des russischen Vormarsches in der Ukraine deren Entmilitarisierung sowie eine Anerkennung der von Russland annektierten Krim als russisches Territorium, wie der Kreml anschließend mitteilte. Außerdem habe Putin nochmals auf einer "Entnazifizierung" der ukrainischen Regierung und der "Neutralität" der Ukraine bestanden. In einer Mitteilung des Élysée-Palastes in Paris hieß es, Putin habe seinen Willen bekräftigt, "sich für ein Ende der Kämpfe zu engagieren".

FIFA und UEFA suspendieren Russland

Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA haben Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert. Damit steht Bundesligist RB Leipzig kampflos im Viertelfinale der Europa League, die für den März angesetzten Achtelfinalspiele zwischen Leipzig und Spartak Moskau finden nicht statt. Außerdem beendet die UEFA die Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Gazprom mit sofortiger Wirkung.

Die russische Nationalmannschaft darf nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Katar zum Jahresende teilnehmen.

Mit Empörung reagierte der Russische Fußballverband auf den Ausschluss aus allen Wettbewerben. Die Entscheidung habe einen eindeutig diskriminierenden Charakter und schade einer großen Zahl von Sportlern, Trainern, Angestellten von Vereinen und Nationalmannschaften und vor allem Millionen von russischen und ausländischen Fans, heißt es in einer Erklärung.

Russisch-ukrainische Gespräche beendet

Im Grenzgebiet zwischen Belarus und der Ukraine haben erstmals Verhandlungen mit Russland wegen des Einmarschs stattgefunden. "Wir reisen zu Beratungen in die Hauptstädte zurück", sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak nach dem Treffen vor Journalisten. Details nannte er nicht. Beide Seiten hätten eine Reihe von Hauptthemen festgelegt, bei denen "bestimmte Entscheidungen" getroffen werden müssten. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski sagte, es sei vereinbart worden, die Verhandlungen fortzusetzen. Die Gespräche dauerten etwa sechs Stunden.

Die Delegationen Russlands (l.) und der Ukraine in der Grenzregion Gomel

Selenskyj unterzeichnet Antrag auf EU-Mitgliedschaft

Dass die Gespräche zu einem Ergebnis führen werden, bezweifelte der ukrainische Präsident bereits vorab. "Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen", sagte Wolodymyr Selenskyj in einer Stellungnahme. Wenig später unterzeichnete er ein offizielles Gesuch auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. In der vergangenen Tagen hatte der ukrainische Präsident mehrfach die EU darum gebeten, sein Land in einem Sonderverfahren rasch aufzunehmen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj (M.) mit dem Antrag auf eine EU-Mitgliedschaft

Von der Leyen für EU-Mitgliedschaft der Ukraine

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plädierte inmitten des Kriegs mit Russland für eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine. "Auf lange Sicht gehören sie tatsächlich zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen sie dabei haben", sagte von der Leyen in einem Interview des Senders Euronews.

Die EU setzt Sanktionen gegen Oligarchen in Kraft

Auch die russischen Oligarchen aus dem Umfeld Putins werden von der Europäischen Union mit Strafmaßnahmen belegt. Unter anderem werden ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren, wie am

Montagabend aus einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt hervorgeht.

Zudem wird ihre Reisefreiheit eingeschränkt. Neben Oligarchen sind auch Personen aus Putins engerem Kreis wie Kremlsprecher Dmitri Peskow von den Maßnahmen betroffen. Auch der Cellist und

Putin-Vertraute Sergej Roldugin wird genannt.

Reiche Russen stellen sich gegen Putin

Einige der reichsten Männer Russlands hatten sich zuvor offen gegen den Kreml gestellt. So schrieb Medienmogul Evgeny Lebedev in einem offenen Brief an Putin: "Als Bürger Russlands bitte ich Sie, den Zustand zu beenden, in dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten." Der russische Milliardär Oleg Tinkow, Gründer der Tinkoff-Bank, kritisierte den Angriff auf die Ukraine in einem Beitrag auf Instagram. "Heute sterben in der Ukraine jeden Tag unschuldige Menschen, das ist undenkbar und inakzeptabel", betonte er.

Der Milliardär Oleg Deripaska forderte angesichts der gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen ein Ende des "Staatskapitalismus". Am Sonntag hatte bereits der russische Oligarch Michail Fridman erklärt, "Krieg kann niemals die Antwort sein". Der Milliardär Roman Abramowitsch wurde nach Angaben einer Sprecherin von ukrainischer Seite um Hilfe bei der Suche nach einer Lösung gebeten.

Roman Abramowitsch wurde von der Ukraine um Vermittlung gebeten - er ist Eigentümer des Londoner Fußballklubs FC Celsea

Atomwaffen künftig auch in Belarus?

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich besorgt über eine mögliche Stationierung von Atomwaffen in Belarus geäußert. Mit der beschlossenen Verfassungsänderung gebe sich das Land den Status einer Nuklearmacht. "Das bedeutet, dass Russland Kernwaffen in Belarus stationieren wird, und das ist ein sehr gefährlicher Weg", sagte Borrell vor einem Treffen mit den EU-Verteidigungsministern in Brüssel. Die Volksabstimmung, mit der Präsident Alexander Lukaschenko am Sonntag die Verfassungsänderung legitimieren ließ, nannte Borrell ein "Fake-Referendum".

Moskaus Verteidigungsminister: "Abschreckungswaffen" alarmbereit

Das russische Verteidigungsministerium hat, wie von Präsident Putin am Sonntag angeordnet, die "Abschreckungswaffen" der Atommacht in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt. Das bestätigte Minister Sergej Schoigu am Montag dem russischen Präsidenten, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Konkret nannte er die strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifik-Flotte und die Fernfliegerkräfte. Putin hatte in einem vom Kreml verbreiteten Video von "Abschreckungswaffen" gesprochen, Atomwaffen erwähnte er nicht explizit.

Staatschef Wladimir Putin (l.) und sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu

Viele Opfer bei Angriffen auf Charkiw

Aus der zweitgrößten ostukrainischen Stadt Charkiw werden schwere russische Angriffe gemeldet. Die lokalen Behörden sprechen von mindestens elf Todesopfern. Es habe Dutzende Verletzte gegeben,

schrieb der Gebietsleiter Oleh Synjehubow bei Facebook. Videos zeigten mehrere Raketeneinschläge in einem Wohngebiet.

Russische Truppen rücken weiter auf Kiew vor

Aus der Hauptstadt Kiew werden laut Medienberichten mindestens zwei große Explosionen gemeldet. Satellitenaufnahmen des privaten US-Unternehmens MaxarTechnologies zeigen russische Bodentruppen mit zahllosen Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Kiew. Der Konvoi sei etwa 20 Meilen nordöstlich des Antonow-Flughafens am Stadtrand von Kiew entfernt, hieß es.

Brennendes Militärfahrzeug in Charkiw

Russische Soldaten sollen nach Angaben aus Moskau die Städte Berdjansk und Enerhodar im Südosten der Ukraine erobert haben. Sie stünden unter russischer Kontrolle, teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, mit. Berdjansk, dessen Einnahme zuvor schon die ukrainische Seite gemeldet hatte, liegt am Asowschen Meer, Enerhodar nordwestlich der umkämpften Stadt Mariupol.

Landesweit sind seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine laut dem Gesundheitsministerium in Kiew mindestens 352 Zivilisten getötet worden, darunter 14 Kinder. Es gebe obendrein mindestens 1700 verwundete Zivilisten, darunter seien 116 Kinder.

Generell lassen sich Angaben zu Angriffen und Opfern von unabhängiger Seite nicht überprüfen.