Der Super Bowl ist das Final-Spiel der US-amerikanischen National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. In den USA sorgt das Ereignis Jahr für Jahr für Rekord-Einschaltquoten.

Auch Zuschauer, die nicht primär am American Football interessiert sind, schauen sich das Spektakel an: Denn in der Halbzeitpause zeigen renommierte Pop-Stars eine spektakuläre Show. Für Werbespots, die währenddessen geschaltet werden, zahlen Unternehmen Rekordsummen.